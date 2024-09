David LaChapelle sur la photographie de célébrités et les rééditions de livres

Sur l’étagère « Lost + Found » et « Bonne nouvelle » Par David LaChapelle

Le photographe de célébrités David LaChapelle est dans son jardin – « une oasis forestière au milieu d’Hollywood », comme il l’appelle – par un chaud milieu d’après-midi.

« Il a été construit en 1927. C’est vieux pour LA ! » dit-il à propos de la maison.

C’est à quelques minutes de son studio, un paradis de 12 000 pieds carrés construit lui aussi en 1927, qui dispose de plusieurs scènes et d’un immense entrepôt d’accessoires. Au cours de la dernière année, LaChapelle y a réalisé des portraits de Megan Thee Stallion, Charli XCX, Ice Spice et Elton John avec Brandi Carlile.

En réfléchissant à sa carrière prolifique de 40 ans, il commence et termine bon nombre de ses histoires par « c’était fou ! » — y compris Lady Gaga écrivant sa chanson « Speechless » de 2009 dans sa maison de Maui.

LaChapelle, 61 ans, est l’un des photographes les plus publiés au monde. Il a publié une anthologie de livres comprenant « LaChapelle Land » (1996), « Hotel LaChapelle » (1999), « Heaven to Hell » (2006) et « Lost & Found » et « Good News » (2017). Son travail s’est étendu aux vidéoclips et au cinéma : son documentaire « Rize » de 2005 est sorti en salles dans 17 pays.

«Objets perdus et retrouvés » et « Bonnes nouvelles » vont maintenant bénéficier d’une nouvelle sortie chez l’éditeur Taschen le 24 septembre. Les originaux ont été épuisés, « ce qui est assez inhabituel pour un livre photo », explique LaChapelle.

« Lost & Found » et « Good News » de LaChapelle bénéficient d’une nouvelle édition chez l’éditeur Taschen. (Marcus Ubungen / Pour le Times)

« Taschen voulait les rééditer, et j’étais un peu contre pendant un moment, mais beaucoup de gens se sont rendus dans les magasins pour les chercher. Il n’y a pas de boîte, donc le prix est différent. Même si au départ ils étaient très abordables, ils le seront encore plus parce que nous avons utilisé un papier légèrement plus fin, même si la qualité est vraiment bonne », explique-t-il.

LaChapelle travaille déjà sur le prochain livre qui présentera les dernières années de travail original, notamment l’immersion Charli XCX dans un aquarium.

« Mon travail préféré est celui que j’ai fait ces dix dernières années et le film Rize. C’est ce dont je suis le plus amoureux », dit-il. « Il y a quelques années, j’ai eu un déclic. Et lorsque j’ai arrêté de travailler, j’ai appris que l’expérience du shooting doit être agréable, amusante et passionnante, et c’est tout aussi important que de bonnes photos, car c’est ma vie. »

Les photos finales ont conduit une génération élevée sur les réseaux sociaux à croire que le travail de LaChapelle était généré par ordinateur.

Il explique : « Les gens pensaient que Megan Thee Stallion et Ice Spice étaient des IA parce qu’ils n’avaient jamais vu quelque chose d’aussi détaillé. Les jeunes spectateurs ne sont tout simplement pas habitués à ça. C’est théâtral, ce n’est pas un truc d’IA qui appuie sur un bouton. Je laisse de la place à l’inattendu et à l’imprévu. Je change d’idées au fur et à mesure du tournage ; c’est en constante évolution. »

« C’était comme être accro à la drogue quand on est accro au travail », explique LaChapelle. « Il y a un prix à payer. Il faut donc faire des concessions, et ce sont mes relations personnelles qui ont fait des concessions. » (Marcus Ubungen / Pour le Times)

L’évolution constante est un thème pour le photographe, qui a déménagé de Caroline du Nord à New York alors qu’il était adolescent.

« J’ai passé dix ans sans pouvoir payer mes factures », se souvient-il. « Cela ne vous quitte jamais. Je suis toujours excité quand on m’invite à une fête et qu’on me dit qu’il y aura de la nourriture gratuite. Le monde était tellement différent. Tout le monde était fauché à New York. Quand je me réveillais sur mon futon à 18 ans dans ce squat infesté de rats, je savais que je ne voulais être nulle part ailleurs dans le monde. Il y avait une explosion artistique dans les années 1980 à New York qui était si particulière. C’était une utopie artistique. »

Les années 1980 et 1990 ont été marquées par l’épidémie du sida et LaChapelle a perdu de nombreux proches, notamment son « premier petit ami sérieux », qui avait 21 ans.

« Au début des années 80, j’ai photographié tous mes amis de l’East Village, habillés d’ailes d’ange. Je peignais les négatifs à la main dans la chambre noire, puis je les imprimais moi-même. Ils ont été exposés dans des musées et ils ont vraiment marqué les esprits. Les personnes sur ces photos ne sont plus parmi nous, et ces images me ramènent vraiment à l’East Village. »

En 1994, lorsqu’il décide enfin de se faire tester, « c’est comme si un rocher m’était tombé du dos », se souvient-il. « Je voulais juste m’amuser, et l’évasion était une grande partie de ce que je faisais, et tout était dans le sens de l’extravagance. Je photographiais Amanda Lepore, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie et Mark Wahlberg. Ces photos étaient dans « Hotel LaChapelle ». C’était vraiment nouveau pour la photographie : construire des décors était vraiment nouveau, le travail conceptuel dans la mode et le portrait était nouveau. Les gens n’avaient pas vu ça, et ça a bouleversé les choses. »

Il ajoute : « Il y avait des gens qui y résistaient vraiment et qui ne l’aimaient pas, et d’autres qui l’adoraient vraiment. « Hôtel LaChapelle » a été le livre le plus volé à l’étalage de l’histoire de Barnes & Noble. J’ai trouvé ça plutôt drôle, vous savez ? C’était une sorte de phénomène. »

Pourtant, l’évasion photographique dans le faste, l’excès et le glamour a eu des conséquences néfastes.

« J’ai abandonné le lycée à 15 ans à cause du harcèlement, donc je n’avais rien sur quoi me rabattre. Je ne voulais pas être la vedette qui va et vient, comme tant de photographes. Je voulais… les éditoriaux et les couvertures les plus excitants et les plus fous de tous les magazines dans lesquels nous parlions. Je voulais que mes vidéos soient dans le top 10 de VH1. J’étais toujours dans un avion, et c’était comme être un toxicomane quand on est accro au travail. Il y a un prix à payer. Il faut donc faire des concessions, et ce sont mes relations personnelles qui ont fait des concessions. C’était émotionnellement handicapant à certains égards. J’excellais dans ma carrière, mais ma vie personnelle était en difficulté. »

En 2006, période décrite dans « Lost & Found », LaChapelle s’est installé à Hawaï. Ses images révèlent son dédain pour le matérialisme et le prix de la cupidité. Les fleurs fanent, les déchets jonchent le paysage, les couleurs sont explosives mais toxiques.

« J’ai pris une année sabbatique et je pensais arrêter », dit-il. « J’ai acheté une colonie de nudistes à Maui – dans la jungle de la côte est – et j’ai commencé à rénover cette propriété de 7 hectares que j’ai transformée en ferme, hors réseau. Après avoir fait « Rize », je ne savais pas si j’avais quelque chose de plus à dire. Je pensais que j’étais un agriculteur, pas un photographe. Puis, six mois plus tard, une galerie prestigieuse m’a appelé et m’a demandé de faire tout ce que je voulais, du moment que c’était nouveau et original, alors je l’ai fait. »

Il a créé les séries « Après le déluge » et « L’Éveil ».

Les versions reformatées de « Lost & Found » et « Good News » documentent le travail de LaChapelle avant et après Maui.

« Cette année-là, j’ai pris mon envol en 2006 et 2007. Internet a pris son envol et les magazines n’arrivaient plus à suivre. Cela a tout changé », se souvient-il. « Les budgets ont chuté et Details a fermé. Mon époque, c’est Helmut Newton, Richard Avedon.[…]Ils ont commencé avec Condé Nast et Hearst quand ils étaient très jeunes, et ils sont morts en travaillant encore dans ce système. Ma carrière a complètement basculé avec les influenceurs, Internet, les images en ligne, et maintenant tout le monde est photographe. »

Un extrait de « Good News » de LaChapelle, qui sera réédité le 24 septembre. (Tags)

« Good News » regorge de jeunes corps magnifiques, mais c’est aussi un trésor de portraits de femmes puissantes, dont Elizabeth Taylor, Helen Suzman et Miriam Makeba. Il a également photographié son amie de plus de 30 ans, la mannequin, chanteuse et artiste de performance Lepore. « Je ne savais pas que travailler avec Amanda allait créer un impact aussi fort », dit-il. « Ce week-end, quelqu’un a prononcé un discours lors d’un dîner. Je ne la connaissais pas, mais cette fille trans a dit : « Ta photo [of Lepore] « C’est la raison pour laquelle j’ai eu la confiance nécessaire pour changer de sexe. » Je veux dire, wow, c’est une grande responsabilité. Qu’est-ce que j’ai fait ? »

LaChapelle nous offre des images incroyablement sexy et séduisantes qui célèbrent les célébrités et leurs membres musclés et lisses ainsi que leur chair nue et sans pores. Prenez un jeune Kanye West torse nu représenté avec d’épaisses chaînes en or et un crucifix ornementé en bandoulière ; une Doja Cat nue en équilibre sur un rocher, pointant son arc et ses flèches de Cupidon vers les nuages ​​; Miley Cyrus flottant dans le ciel nocturne dans un string rose scintillant et à peine visible ; et Pamela Anderson, avec un sourire orné d’un appareil dentaire, dévoilant ses seins dans une scène de chambre kitsch.

Il dit : « Au début, j’ai dû me battre beaucoup. Pas tellement avec les rédacteurs en chef, mais avec les publicistes. J’ai été mis sur la liste noire de nombreuses agences hollywoodiennes qui représentent des acteurs et des actrices. Leur travail consiste à protéger leurs clients, mais je fais toujours en sorte que les gens aient l’air bien et mon travail fait parler de lui. La photo que j’ai prise de Mark Wahlberg en prostitué masculin pour le magazine Details l’a fait entrer dans Boogie Nights. Je connais Mark depuis qu’il était Marky Mark à New York, complètement fauché.

« Quand on m’appelle pour un shooting, on veut savoir ce que je vais faire, alors j’essaie de rester aussi vague que possible. Quand le sujet arrive au studio, c’est un endroit spécial et nous sommes tous là pour le mettre en valeur. Ils comprendront, les artistes. Quand j’ai demandé à Charli XCX si elle voulait entrer dans l’aquarium, elle a dit : « Cela a du sens d’une manière surréaliste ». C’était tellement amusant ! »

Du plaisir d’une manière beaucoup plus saine qu’il y a 20 ans.

« On peut faire des choses extraordinaires tout en gardant un certain équilibre dans sa vie », explique LaChapelle. « Il n’est pas nécessaire de renoncer à sa vie pour faire de grandes choses. »