David Kay, inspecteur en armement qui a aidé à réfuter les armes de destruction massive irakiennes, décède à 82 ans

David A. Kay, l’expert en prolifération des armes qui a dirigé une opération dirigée par la CIA en 2003 qui a conclu que l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein n’avait construit aucune arme de destruction massive, sapant fortement la principale justification de l’invasion menée par les États-Unis plus tôt cette année-là, est décédé 13 à son domicile à Ocean View, Del. Il avait 82 ans.

La cause était le cancer, a déclaré sa femme, Anita Kay.

Le Dr Kay, un Texan réservé avec un doctorat en affaires internationales, a commencé sa carrière dans l’enseignement des sciences politiques avant de rejoindre des organisations telles que l’UNESCO à Paris et l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne. En 1991, il est devenu un nom familier alors qu’il servait en Irak en tant qu’inspecteur en chef des armes nucléaires pour les Nations Unies et l’AIEA après que les États-Unis et leurs alliés eurent libéré le Koweït des forces de Hussein.

La mission de toutes les équipes de l’ONU était de rechercher et de détruire toutes les armes ou matières nucléaires, biologiques ou chimiques interdites. En septembre 1991, utilisant les pouvoirs accordés en vertu d’une résolution de l’ONU, l’équipe nucléaire du Dr Kay a lancé une inspection inopinée d’une installation militaire à Bagdad pour rechercher des documents incriminants sur les efforts clandestins de Hussein pour développer des armes nucléaires.

Parce qu’il était proche de l’hôtel de son équipe, le Dr Kay avait déjà surveillé le bâtiment en courant devant lors de son jogging matinal pour voir où la sécurité était la plus stricte. Au cours de l’inspection, son groupe de 44 personnes a été arrêté après avoir tenté de retirer des documents et des bandes vidéo qu’ils considéraient comme importants et a enduré une impasse de quatre jours suivie par les médias du monde entier.

À l’aide d’un téléphone satellite relativement nouveau, le Dr Kay a répondu aux appels des agences de presse, notamment CNN, tout en étant entouré de gardes irakiens. Lui et son équipe ont dormi dans leurs véhicules – un bus et plusieurs voitures. Alors que la pression du Conseil de sécurité de l’ONU et du monde augmentait, les Irakiens les laissèrent partir avec les documents et les enregistrements.

“Le programme chimique était énorme”, a-t-il déclaré plus tard aux journalistes de la série PBS “Frontline”, résumant toutes les découvertes des équipes de l’ONU après la guerre de 1991. «La zone de stockage réelle de leur principal dépôt d’armes chimiques était plus grande que le district de Columbia. … Dans la zone nucléaire, alors qu’avant la guerre, il y avait deux installations identifiées … à la place, nous avons découvert 25 sites principaux dont nous n’avions aucune connaissance, et qui, à ce moment-là, étaient probablement éloignés de six à 18 mois ayant leur premier dispositif nucléaire fonctionnel. Cela n’aurait pas été un joli appareil, et il n’aurait pas été lancé sur un missile, mais cela aurait été un appareil fonctionnel, puis roulant progressivement vers cette zone.

“Enfin, lorsque le programme biologique a été pleinement exposé au milieu des années 90”, a-t-il ajouté, “nous avons découvert qu’aucun site qui avait été touché lors de la campagne aérienne de la première guerre du Golfe n’avait en fait eu de programme biologique actif. Ils les avaient tous déplacés vers des sites que nous ne connaissions pas, les avaient cachés avec succès. En fait, ils avaient un très vaste programme sur l’anthrax, un programme sur la toxine botulique, la ricine et un programme biologique assez abouti.

Les équipes de l’ONU ont détruit les armes et les programmes illicites de l’Irak dans les années 1990, mais après que les inspecteurs ont été expulsés en 1998, la CIA craignait que Hussein ne reconstruise secrètement ses ADM. Après les attentats terroristes d’Al-Qaïda le 11 septembre 2001, la Maison Blanche de Bush a présenté ces soupçons comme des preuves irréfutables d’une menace irakienne directe contre l’Amérique et ses alliés.

Lorsque l’invasion de mars 2003 a rapidement renversé le régime de Hussein, une équipe du Pentagone s’est déployée à travers l’Irak mais n’a trouvé aucun signe d’armes de destruction massive. Cet été-là, George W. Bush a confié la chasse à la CIA, puis le directeur de la CIA, George Tenet, a choisi le Dr Kay pour diriger le nouveau groupe d’enquête sur l’Irak.

Bien qu’il se soit rendu en Irak convaincu que des sites soupçonnés d’abriter des armes de destruction massive seraient découverts, il a rapidement conclu qu’il n’en existait pas et que la CIA et d’autres agences de renseignement avaient mal évalué les preuves disponibles. Frustré par le refus de la CIA d’accepter, le Dr Kay a démissionné du groupe de chasseurs d’armes en janvier 2004. Quelques jours plus tard, il a donné un témoignage explosif au Comité sénatorial des forces armées.

“Nous avions presque tous tort, et je m’inclus certainement ici”, a-t-il déclaré au panel. “Il s’avère que nous avions tous tort, probablement à mon avis, et c’est très troublant.”

Peu de temps après, Bush l’a appelé à la Maison Blanche. Même si l’Irak n’avait pas d’ADM, le Dr Kay a dit au président qu’il pensait que l’invasion était la bonne chose à faire en raison des souffrances du peuple irakien sous Hussein.

Bush l’a remercié pour son travail, mais Bush, le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald H. Rumsfeld ont continué à minimiser les conclusions du Dr Kay, suggérant que Hussein aurait peut-être fait sortir clandestinement des armes illicites du pays et aurait peut-être au moins planifié un Programme ADM.

Le Dr Kay s’est retrouvé un véritable paria pour avoir déclaré publiquement que la CIA avait tort. Il a été traité “froidement”, a-t-il dit, lorsqu’il est retourné au siège de la CIA.

“Une partie de cela, c’est presque comique pour moi”, a-t-il déclaré à “Frontline”. “En fait, j’ai ri à l’époque parce que ça ressemblait tellement à un pauvre roman d’espionnage. On m’a donné un bureau qui n’avait pas de téléphone fonctionnel, qui était entouré de caisses, au fin fond de Langley, avec une secrétaire qui n’était pas là d’habitude. Il aurait fallu être assez stupide pour ne pas en avoir capté les signaux. Mais même pas d’avoir un téléphone sécurisé au bureau où vous ne pouvez parler à personne, ni un ordinateur où vous pouvez envoyer des e-mails – je l’ai compris.

Bush, cependant, s’est senti obligé de répondre à la bombe du Dr Kay et a immédiatement mis en place une commission présidentielle bipartite dirigée par le juge fédéral nommé par Reagan Laurence H. Silberman et l’ancien sénateur Charles S. Robb (D-Va.) qui, en mars 2005, a confirmé le fiasco du renseignement d’avant-guerre.

“La performance de la communauté du renseignement dans l’évaluation des programmes d’armes de destruction massive de l’Irak avant la guerre a été un échec majeur du renseignement”, a conclu la commission. “L’échec n’était pas simplement que les évaluations de la communauté du renseignement étaient erronées. Il y avait également de graves lacunes dans la manière dont ces évaluations ont été réalisées et communiquées aux décideurs.

Le Premier ministre britannique Tony Blair, lui aussi, face à la fureur de ceux qui s’opposaient à l’invasion de l’Irak qu’il avait soutenue, a été contraint en février 2004 d’annoncer une enquête, connue sous le nom de Butler Review du nom de son président Lord Robin Butler, qui a duré jusqu’en juillet pour publier un rapport concluant que les renseignements utilisés pour justifier l’invasion étaient “peu fiables” et trop dépendants de sources irakiennes dissidentes.

L’une des principales sources des faux renseignements était un transfuge irakien en Allemagne dont le nom de code était Curveball. La CIA ne l’a interviewé qu’un an après l’invasion, mais son faux récit sur les armes biologiques de l’Irak est devenu un élément central du discours du secrétaire d’État Colin Powell au Conseil de sécurité de l’ONU en février 2003, qui a ouvert la voie à la guerre.

Dans son livre de 2007, “Curveball : Spies, Lies and the Con Man Who Caused a War”, le journaliste Bob Drogin a écrit que le Dr Kay a passé des mois à essayer de trouver des preuves pour le compte de Curveball et a été désemparé quand il a finalement conclu qu’il s’agissait d’une fraude.

“J’ai toujours vu David comme une figure héroïque mais tragique”, a écrit Drogin au Washington Post dans un e-mail. « Il a reconnu publiquement que tous les experts, y compris lui-même, s’étaient trompés sur les supposées armes de destruction massive de l’Irak. La CIA et la Maison Blanche de Bush ne pouvaient pas lui pardonner cela. Il est devenu un paria pour avoir dit la vérité au pouvoir.

David Allen Kay, dont le père était agent immobilier, est né à Houston le 8 juin 1940. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Texas à Austin en 1962 et est allé à l’École des affaires internationales et publiques de l’Université de Columbia, où il a obtenu une maîtrise en 1964 et un doctorat en 1967.

Au début de sa carrière, il a été professeur adjoint de sciences politiques à l’Université du Wisconsin à Madison, au cours de laquelle il a également été conseiller en affaires organisationnelles internationales auprès de la mission américaine auprès des Nations Unies.

Il a été évaluateur principal de programmes à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à Paris de 1974 à 1983 avant de travailler comme moniteur du développement des technologies de l’énergie nucléaire à l’Agence internationale de l’énergie atomique. Après avoir servi en 1991 et 1992 en tant qu’inspecteur en chef des armes de l’ONU, il a passé neuf ans en tant que vice-président de Science Applications International. Plus tard, il a été chercheur principal au Potomac Institute for Policy Studies, un groupe de recherche privé à Arlington, en Virginie, a enseigné dans plusieurs universités et a été commentateur spécialisé dans le contrôle des armements.

Son premier mariage, avec Jane Agnew, s’est terminé par un divorce. En 1978, il épouse Anita Hall. En plus de sa femme, les survivants incluent une fille de son premier mariage, Karen Simmons de Moneta, Va.; et deux petits-enfants.