David Johnston révélera mardi si une enquête publique sur l’ingérence étrangère est nécessaire

Le 23 mai à midi, David Johnston révélera s’il pense ou non qu’une enquête publique devrait être déclenchée pour enquêter sur l’ingérence électorale de Pékin et ce que le gouvernement libéral en savait.

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé l’ancien gouverneur général Johnston en tant que rapporteur spécial indépendant du gouvernement sur l’ingérence étrangère en mars,

Johnston a été chargé d’évaluer l’étendue et l’impact de l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes; examiner les informations du gouvernement sur l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021 et y répondre ; et envisager d’améliorer la manière dont les agences gouvernementales combattent l’inférence étrangère.

Le mandat du rapporteur spécial exigeait également que Johnston signale toute autre « question d’importance connexe » au premier ministre, puis partage rapidement ce qu’il a découvert « avec les chefs de l’opposition et les Canadiens ».

Si, après avoir examiné les preuves, Johnston décide qu’une enquête publique formelle sur l’ingérence étrangère est nécessaire, il pourrait assigner des témoins à comparaître, entendre des preuves et demander et examiner des documents.

Johnston a été nommé rapporteur spécial après une série de reportages de Global News et du Globe and Mail alléguant que le gouvernement chinois s’était engagé dans une série d’opérations d’ingérence lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

L’une des histoires alléguait que Pékin avait pris des mesures qui, espérait-il, donneraient un gouvernement libéral minoritaire aux élections de 2021.

Ce n’est pas la première fois que Johnston assume le rôle d’arbitre.

En 2007, Harper a choisi le professeur de droit de l’époque pour rédiger le mandat de ce qui allait devenir la Commission Oliphant, qui a enquêté sur l’ancien premier ministre Les relations d’affaires de Brian Mulroney avec l’homme d’affaires germano-canadien Karlheinz Schreiber.

Poilievre a refusé de rencontrer Johnston

Peu de temps après la nomination de Johnston, le chef conservateur a critiqué le choix de Trudeau comme rapporteur spécial à la Chambre des communes, soulignant la relation de Johnston avec la famille du premier ministre et accusé Trudeau d’utiliser la nomination comme une tactique dilatoire.

« Sera [Trudeau] permettre aux Canadiens de découvrir la vérité et empêcher que cela se reproduise avant les prochaines élections, avec une enquête publique complète maintenant? demanda Poilievre.

Alors que le premier ministre, les chefs du NPD et du Bloc québécois ont tous rencontré David Johnston, le bureau de Poilievre a refusé une rencontre.

Lors d’une première conversation avec CBC News, un porte-parole de Poilievre a déclaré que l’équipe de Johnston n’avait offert qu’une fenêtre de 48 heures pour se rencontrer, ce qui ne correspondait pas à l’horaire du chef conservateur. Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, le directeur des relations avec les médias, Sebastian Skamski, a déclaré que le refus de Poilievre de se rencontrer n’était pas dû à un horaire.

« M. Johnston est un copain de ski, un voisin de chalet et un ami de la famille du Premier ministre », a déclaré Skamski, décrivant également le rôle de rapporteur spécial comme « un faux travail ».

Regardez : Poilievre dit qu’il a « choisi de ne pas rencontrer » le rapporteur spécial :

Poilievre dit qu’il a « choisi de ne pas rencontrer » le rapporteur spécial Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que le rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, devrait céder ses fonctions à une personne sans lien avec la Fondation Trudeau.

En mars, Trudeau a déclaré que les attaques des conservateurs contre Johnston montraient que le parti était plus intéressé à créer le chaos qu’à lutter contre l’ingérence électorale étrangère.

« David Johnston a servi ce pays de très nombreuses façons différentes au cours d’une longue et irréprochable carrière », a déclaré Trudeau à Guelph, en Ontario, à propos de l’homme qu’il a nommé pour enquêter sur les informations faisant état d’ingérence électorale étrangère.

« Lorsque nous recherchons quelqu’un qui accordera la priorité au pays et placera l’intérêt des Canadiens au cœur de tout ce qu’il fait, il n’y a pas de meilleur nom que David Johnston. »