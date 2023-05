David Johnston recommandera mardi si le Canada a besoin d’une enquête sur l’ingérence – National

Le rapporteur spécial David Johnston devrait rendre publique sa décision mardi sur la question de savoir si les libéraux fédéraux devraient ouvrir une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

Alors que les allégations selon lesquelles la Chine s’est mêlée des deux dernières élections fédérales ont dominé la conversation politique pendant des mois, les experts affirment qu’une enquête permettrait une conversation détaillée et transparente sur le type de menace auquel le Canada est réellement confronté.

Cela permettrait également au gouvernement libéral de démontrer qu’il en fait plus pour régler le problème, disent-ils.

La recommandation de Johnston sur l’enquête devrait faire partie d’un rapport initial sur la manière dont le gouvernement devrait procéder avec les allégations d’ingérence. L’ancien gouverneur général doit donner une conférence de presse à midi mardi après la publication publique du rapport.





Dans ce que beaucoup considéraient à l’époque comme trop peu, trop tard, le premier ministre Justin Trudeau a fait appel à Johnston en mars pour mener une enquête sur l’étendue et l’impact de l’ingérence étrangère au Canada.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il avait donné à Johnston l’accès à des documents classifiés et aux agences de sécurité du Canada pour effectuer ce travail.

Bien que les partis d’opposition réclamaient alors une enquête publique officielle depuis des semaines, Trudeau a déclaré que Johnston aurait jusqu’à la fin mai pour décider si cela était justifié. Il aurait jusqu’à fin octobre pour produire un rapport final.

La pression ne s’est pas relâchée depuis.





« La façon dont la conversation a évolué au cours des derniers mois a vraiment aggravé et créé des divisions partisanes plus marquées dans le pays », a déclaré Artur Wilczynski, professeur à l’Université d’Ottawa.

« Cela, à mon avis, n’a pas contribué à une défense efficace de la démocratie canadienne et n’a pas contribué à une réponse gouvernementale efficace aux menaces d’ingérence étrangère. »

Wilczynski, qui a passé plus de 30 ans dans la fonction publique à travailler sur les questions de politique étrangère, de renseignement, de sécurité et de défense, a déclaré qu’une enquête aiderait à ramener la conversation sur les détails de la menace d’ingérence étrangère elle-même et sur la façon dont le Canada devrait se positionner pour combattre cette menace.

Les signes que l’ingérence étrangère se produisait – et s’aggravaient – ​​étaient déjà bien visibles bien avant le début de la controverse actuelle.

Les responsables au Canada savaient que les élections américaines de 2016 étaient sujettes à des tentatives d’ingérence étrangère.

Et depuis des années, le Service canadien du renseignement de sécurité met en garde contre une inquiétude croissante dans ses rapports annuels.

Mais une série de rapports publiés par le Globe and Mail et Global News à partir de l’automne dernier, dont beaucoup citent des sources de sécurité anonymes, ont attiré une nouvelle attention sur la question. Les rapports alléguaient que des tentatives d’influence spécifiques avaient eu lieu lors des élections fédérales de 2019 et 2021.





« Malgré diverses tentatives des responsables pour parler d’ingérence étrangère, la seule chose qui a suscité une véritable conversation fondamentale sur l’ingérence étrangère, ce sont les fuites illégales », a déclaré Wilczynski.

Lorsqu’un rapport de Global News a été publié en novembre selon lequel la Chine aurait financé des campagnes par le biais d’un réseau illégal de donateurs, Trudeau et ses responsables ont déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance de candidats spécifiques recevant le soutien de Pékin.

Mais le gouvernement a commencé à montrer des signes qu’il recadrait son approche de la Chine.

Une semaine après la publication des allégations, le bureau de Trudeau a déclaré que le Premier ministre avait fait part de ses inquiétudes concernant « l’ingérence » avec le président chinois Xi Jinping face à face lors du sommet du G20.

Plus tard le même mois, le Canada a publié une stratégie indo-pacifique qui a consacré une tranche de sa valeur de 2,3 milliards de dollars à la lutte contre l’ingérence étrangère.

Et avant la fin du mois de novembre, la commissaire de la GRC de l’époque, Brenda Lucki, a confirmé une enquête en cours sur de vastes allégations d’ingérence étrangère.

Pourtant, les appels à un examen plus approfondi ont été amplifiés à mesure que de nouveaux rapports ont émergé, y compris un article de février du Globe and Mail qui affirmait que le gouvernement chinois avait cherché à vaincre les politiciens conservateurs lors des élections de 2021 qui étaient considérés comme hostiles au régime.

Au moment où Trudeau a annoncé début mars qu’un rapporteur spécial serait nommé – et que les enquêtes du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Agence de surveillance de la sécurité nationale et du renseignement commenceraient – ​​l’écriture était sur le mur.





Ses opposants politiques considéraient déjà toute action autre qu’une enquête publique indépendante comme bien trop peu. Un comité parlementaire a adopté une motion non contraignante demandant au gouvernement d’en commencer une.

«Cela a créé un énorme drame politique pour le gouvernement libéral et l’a mis sur la défensive, certainement», a déclaré Wesley Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale.

« Le gouvernement libéral a eu du mal à dresser un portrait convaincant des actions et des politiques qu’il a prises pour répondre avec force à l’ingérence étrangère. Il a clairement fait certaines choses, mais cela n’a pas été suffisant.

Depuis que Trudeau a nommé Johnston comme rapporteur spécial à la mi-mars, le gouvernement a promis un financement pour lutter contre l’ingérence étrangère dans son budget 2023, a lancé des consultations sur un registre des agents étrangers et a ordonné aux agences de sécurité d’améliorer leur mécanisme de signalement jusqu’au niveau politique.

Mais alors même que les libéraux cherchaient à montrer qu’ils travaillaient sur la question, d’autres rapports ont émergé, augmentant la pression.





Quelques jours après la nomination de Johnston — elle-même controversée puisque les conservateurs l’ont accusé d’être trop proche de Trudeau — le député Han Dong a annoncé qu’il quittait le caucus libéral.

Global News avait publié un article citant des sources de sécurité non identifiées qui alléguaient que Dong avait dit à un diplomate chinois en février 2021 que la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor profiterait aux conservateurs.

Les deux hommes canadiens étaient détenus en Chine depuis décembre 2018, un peu plus d’une semaine après l’arrestation par la GRC de Meng Wanzhou, cadre de Huawei, à Vancouver en vertu d’un mandat d’extradition américain.

Global avait précédemment publié des allégations selon lesquelles Dong aurait bénéficié de l’ingérence étrangère chinoise dans sa tentative réussie de devenir le candidat libéral de sa circonscription en 2019.

Dong a nié les allégations et poursuit Global pour ses reportages.

« Global News est régi par un ensemble rigoureux de principes et pratiques journalistiques. Nous sommes très conscients de l’intérêt public et de la responsabilité légale de cet important rapport de responsabilité », a déclaré précédemment Rishma Govani, porte-parole de Global News et Corus Entertainment.

Au début du mois, le Globe and Mail a rapporté que le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong avaient été ciblés par le gouvernement chinois via un diplomate basé à Toronto.





Chong a déclaré avoir confirmé que l’allégation était contenue dans une évaluation des renseignements du SCRS qui avait atteint des responsables du Bureau du Conseil privé, tandis que Trudeau a nié que les informations sur la menace présumée aient jamais atteint son bureau.

Le Canada a expulsé le responsable chinois accusé. La Chine a répondu en expulsant un diplomate canadien. Et cette semaine, le ministre de la Sécurité publique a ordonné aux agences de sécurité de veiller à ce que toute menace future contre les parlementaires, leurs familles ou leur personnel soit communiquée au niveau politique.

Pour Wilczynski, ce dernier chapitre de l’histoire a mis en évidence les implications tangibles de l’ingérence étrangère.

C’était une chose que les gens s’imaginent qu’un candidat à une élection pouvait recevoir un soutien financier de personnes liées à un régime étranger. C’en était une autre de penser aux allégations selon lesquelles les membres de la famille d’un parlementaire seraient activement menacés.

Cela « a cristallisé pour les Canadiens de manière très solide l’ampleur de la menace », a-t-il déclaré.

C’est dans ce contexte que Johnston devrait maintenant recommander la meilleure ligne de conduite du gouvernement.

Des audiences formelles donneraient une voix aux responsables électoraux, aux partis politiques, aux parlementaires, aux provinces, aux communautés et à d’autres acteurs, a déclaré Wilczynski – « et de manière réfléchie, parleraient de la menace et de leurs expériences ».

Trudeau a déclaré qu’il respecterait les recommandations de Johnston, y compris s’il recommandait une enquête publique.

C’est un lourd fardeau à porter, a noté Wark.

« Johnston a été propulsé devant ce problème. Et il prendra la chaleur.