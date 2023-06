David Johnston quitte son poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère

David Johnston dit qu’il se retire de son rôle de rapporteur spécial enquêtant sur les ingérences étrangères avant la fin du mois de juin, citant l’atmosphère très partisane autour de son travail.

L’ancien gouverneur général a déclaré vendredi dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau que son objectif en dirigeant l’enquête du gouvernement sur l’ingérence présumée de la Chine était d’aider à renforcer la confiance dans les institutions démocratiques.

« J’en ai conclu que, compte tenu de l’atmosphère hautement partisane autour de ma nomination et de mon travail, mon leadership a eu l’effet inverse », a-t-il déclaré.

La nomination de Johnston a été controversée, le chef conservateur Pierre Poilievre l’accusant à plusieurs reprises d’être trop proche de la famille de Trudeau pour fournir un examen impartial des actions du gouvernement.

Tous les partis d’opposition ont demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

À partir de l’automne dernier, le Globe and Mail et Global News ont publié une série de rapports citant des allégations selon lesquelles Pékin aurait fait un effort coordonné pour s’ingérer dans les deux dernières élections fédérales.

En mars, face à une pression croissante à l’intérieur et à l’extérieur de la Chambre des communes, Trudeau a nommé Johnston rapporteur spécial et l’a chargé de tracer la voie à suivre pour que le gouvernement s’attaque au problème. On lui a demandé de faire rapport d’ici le 23 mai sur la question de savoir si cela devrait inclure une enquête publique.

« Un examen approfondi et complet de l’ingérence étrangère, de ses effets et de la manière de la prévenir devrait être une priorité urgente pour votre gouvernement et notre Parlement », a écrit Johnston vendredi.

Il a réitéré la conclusion à laquelle il est parvenu dans son rapport le mois dernier, selon laquelle une enquête publique ne serait pas utile compte tenu des contraintes des lois sur la sécurité nationale et de la quantité d’informations classifiées qui seront traitées.

Il a suggéré que des audiences publiques soient tenues pour informer les Canadiens sur la façon dont l’ingérence étrangère se produit et sur la façon de la gérer.

Johnston a déclaré qu’il publiera un bref rapport final au plus tard à la fin du mois de juin, ce qui conclura son travail.

Alors qu’il s’écartait, Johnston a encouragé Trudeau à nommer une «personne respectée ayant une expérience en matière de sécurité nationale» pour terminer le travail qu’il avait commencé, et lui a suggéré de consulter les partis d’opposition pour savoir qui cela devrait être.

Les politiciens de l’opposition ont déclaré que la démission est un autre signal qu’une enquête publique devrait commencer.

« David Johnston a fait ce qu’il fallait », a tweeté vendredi le chef du NPD, Jagmeet Singh. « Maintenant, le Premier ministre doit déclencher une enquête publique, afin que nous puissions rétablir la confiance dans notre démocratie. »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré en français qu’il saluait la décision digne de Johnston et que Trudeau n’avait d’autre choix que de déclencher une enquête publique.

La députée conservatrice Erin O’Toole a qualifié Johnston de « Canadien exceptionnel » dans un de ses tweets, le remerciant pour son service au pays.

« C’est tellement décevant que le Premier ministre ait utilisé sa réputation stellaire comme bouclier politique. Il est temps d’appeler enfin une enquête nationale pour examiner la meilleure façon de protéger notre démocratie contre les ingérences », a-t-il écrit.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

