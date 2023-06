David Johnston ne travaille plus avec la société de communication de crise Navigator

David Johnston, rapporteur spécial du gouvernement fédéral sur l’ingérence étrangère, n’emploie plus la société de communication de crise Navigator après qu’un article de presse a suggéré que la société travaillait également avec un député qui faisait l’objet de l’enquête initiale de Johnston.

CBC a rapporté la semaine dernière que Johnston avait embauché Navigator pour fournir « des conseils et un soutien en communication » lorsque l’ancien gouverneur général a commencé son enquête sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Mais comme le Globe and Mail l’a rapporté pour la première fois jeudi, Johnston a mis fin à sa relation avec l’entreprise.

Citant une source anonyme, l’histoire du Globe suggère que le député indépendant Han Dong a également embauché Navigator pendant une courte période. CBC n’a pas confirmé de manière indépendante que Dong avait embauché Navigator.

Dong a quitté le caucus libéral en mars à la suite d’une série de reportages de Global News alléguant que le député de la région de Toronto était un participant « conscient » à un réseau d’ingérence étrangère soutenu par Pékin.

Valérie Gervais, porte-parole de Johnston, a déclaré jeudi à CBC que Johnston n’avait pas entendu parler d’un lien possible entre Dong et Navigator avant que son bureau ne soit approché par le Globe and Mail.

« Bien que Navigator n’ait joué aucun rôle pour décider qui interroger ou pour l’aider dans ses évaluations des renseignements (concernant M. Dong ou autre), M. Johnston a décidé, dans les circonstances, qu’il serait préférable de mettre fin à leur engagement, », a déclaré Gervais dans un communiqué de presse.

Johnston dit qu’il « n’a pas tendu la main » au député Han Dong lors de l’enquête sur l’ingérence étrangère Le rapporteur spécial David Johnston a déclaré qu’il avait le sentiment d’avoir obtenu les renseignements qui lui permettaient de conclure que Han Dong « n’était pas un parti conscient » dans une prétendue campagne d’ingérence étrangère. Dong a démissionné en tant que membre du caucus libéral à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait conseillé à un diplomate chinois que Pékin devrait attendre pour libérer Michael Kovrig et Michael Spavor en février 2021.

Dans son premier rapport publié en mai, Johnston a contesté ces rapports liant Dong à une ingérence étrangère – dont un qui alléguait qu’il avait exhorté un diplomate chinois en février 2021 à suspendre la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor de la garde de la Chine.

Plus tôt cette semaine, Johnston a déclaré à CBC News Network Pouvoir & Politique qu’il n’a pas interviewé ni contacté Dong avant de publier son premier rapport.

« Nous avions un haut degré d’intelligence, à la fois ouverte et plus particulièrement les informations classifiées, et cela nous a permis de conclure que les allégations faites à son sujet n’étaient pas fondées », a déclaré Johnston à l’animateur David Cochrane.

Dong a affirmé que les allégations dans les reportages de Global étaient fausses et poursuit le média pour 15 millions de dollars. Depuis la publication du rapport de Johnston, le député cherche également à revenir au caucus libéral.

Le critique conservateur en matière d’éthique, Michael Barrett, a déclaré que l’utilisation de Navigator par Johnston créait « au minimum l’apparence d’un conflit d’intérêts ».

« C’est inacceptable alors que les Canadiens doivent être certains hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas de conflit, parce que nous parlons de nos institutions démocratiques », a déclaré Barrett aux journalistes devant la Chambre des communes. « C’est trop important pour se tromper. »

CBC a contacté Dong et Navigator pour obtenir des commentaires, mais aucun n’a répondu au moment de la publication.

En plus de Navigator, Johnston a également embauché la société de communication RKESTRA basée à Ottawa pour fournir un «soutien aux relations avec les médias» lié à la publication de son premier rapport. Gervais est le fondateur et PDG de l’entreprise.