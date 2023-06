David Johnston démissionne de son poste de rapporteur spécial

Le rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, a démissionné, a confirmé CTV News. Dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau, Johnston a cité l’intense politisation de sa nomination et de son travail comme raison de son prochain départ.

« Lorsque j’ai entrepris la tâche de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, mon objectif était d’aider à renforcer la confiance dans nos institutions démocratiques. J’en ai conclu que, compte tenu de l’atmosphère hautement partisane autour de ma nomination et de mon travail, mon leadership a eu l’effet inverse, », a déclaré Johnston dans la lettre.

« Je présente donc ma démission, effective au plus tard fin juin 2023, ou dès que j’aurai rendu un bref rapport final, ce que j’espère être plus tôt. »

Le Bureau du Conseil privé (BCP) a confirmé dans une déclaration distincte vendredi soir que le gouvernement avait reçu la démission de Johnston et a remercié le « fonctionnaire accompli » pour son travail à ce jour et son « engagement durable envers le Canada et les Canadiens ».

Cette décision intervient après que l’ancien gouverneur général assiégé a témoigné devant les députés cette semaine, semblant insistant dans ses plans pour aller de l’avant avec des audiences publiques le mois prochain.

Lors de la réunion, Johnston a qualifié les allégations tourbillonnant autour de son objectivité de « tout simplement fausses » et a indiqué qu’il n’était pas découragé par elles.

Maintenant, il suggère que Trudeau aille de l’avant avec les audiences publiques, mais choisisse quelqu’un d’autre pour les diriger, une décision que Johnston a prise pour lui-même en choisissant de les faire en premier lieu.

« Je vous encourage à nommer une personne respectée, ayant une expérience de la sécurité nationale, pour terminer le travail que j’ai recommandé dans mon premier rapport. Idéalement, vous consulteriez les partis d’opposition pour identifier les candidats appropriés pour diriger cet effort », a déclaré Johnston, reprenant presque le mot suggestions faites par les partis d’opposition depuis des semaines.

« Un examen approfondi et complet de l’ingérence étrangère, de ses effets et de la manière de la prévenir devrait être une priorité urgente pour votre gouvernement et notre Parlement », a déclaré Johnston dans sa lettre de démission.

Le gouvernement a déclaré que le travail parallèle du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) et l’Agence d’examen de la sécurité nationale et du renseignement (NSIRA) se poursuit.

Ces organismes de surveillance ont respectivement examiné l’état de l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux et la façon dont les agences de sécurité nationale du Canada ont géré la menace d’ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

« Le gouvernement reste déterminé à prendre des mesures pour protéger nos institutions et maintenir la confiance des Canadiens dans notre démocratie et annoncera les prochaines étapes en temps voulu », a déclaré le BCP dans un communiqué.

Trudeau a nommé Johnston à ce poste en mars, dans le cadre d’une série de mesures répondant aux préoccupations selon lesquelles le gouvernement libéral n’a pas partagé d’informations ou répondu de manière adéquate à la menace d’ingérence étrangère lors des deux dernières élections fédérales.

Dès le début de sa nomination, Johnston a fait face à des attaques personnelles et partisanes constantes de la part des partis d’opposition, l’accusant de partialité malgré une longue carrière de nominations à des postes non partisans par des dirigeants politiques de tous horizons.

Dans son rapport provisoire publié le 23 mai, tout en soulignant la menace réelle que représente l’ingérence électorale étrangère et la nécessité de combler de graves lacunes en matière de renseignement, Johnston a recommandé de ne pas mener d’enquête publique, mais a annoncé son intention de tenir des audiences publiques.

Cela a provoqué une nouvelle vague de fureur, l’opposition l’appelant le dernier exemple de la façon dont Johnston a un conflit d’intérêts, une affirmation que Johnston a démentie à plusieurs reprises mardi.

« Je ne crois pas avoir de conflit d’intérêts et je n’aurais pas assumé cette responsabilité si j’avais eu un conflit d’intérêts », a-t-il déclaré au comité.

Après avoir confirmé plus tôt ce mois-ci que Johnston avait embauché la société de communication de crise Navigator au début de son mandat « pour fournir des conseils et un soutien en matière de communication », son bureau a confirmé jeudi qu’il avait depuis mis fin à ses liens avec l’agence après que cette décision ait suscité des critiques.

Sa décision de se retirer intervient juste une semaine après avoir creusé les talons et insisté sur le fait qu’il prévoyait de rester après que la majorité des députés de la Chambre des communes aient adopté une motion du NPD l’appelant à « se retirer » en tant que rapporteur.

Johnston a alors déclaré qu’il se sentait un «devoir» de terminer son travail comme l’avait mandaté le gouvernement fédéral.

La décision de l’ancien gouverneur général est bien accueillie par les chefs de l’opposition, qui profitent de son abdication pour relancer les appels à Trudeau pour qu’il lance une enquête publique.

« David Johnston a fait ce qu’il fallait. Maintenant, le premier ministre doit déclencher une enquête publique, afin que nous puissions rétablir la confiance dans notre démocratie », a tweeté le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré dans un tweet qu’il « salue » la « digne décision » de Johnston.

Blanchet a déclaré que Trudeau n’avait plus d’autre choix que de venir au Parlement pour sélectionner un juge qui pourrait présider une commission indépendante sur l’ingérence chinoise au Canada.

Tout au long du mandat tumultueux de Johnston, Trudeau et les libéraux ont pris la défense de Johnston, indiquant qu’ils avaient confiance en sa recommandation contre une enquête, tout en dénonçant le «climat toxique» dans lequel il opérait.



Plus à venir…