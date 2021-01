Seule la légende de Fools And Horses, Sir David Jason, a décrit comment jouer à Del Boy l’a aidé à gérer l’un des points les plus bas de sa vie.

Sir David, 80 ans, a déclaré que son dévouement à son travail l’avait aidé à se remettre émotionnellement du chagrin de perdre l’amour de sa vie.

Lorsque sa partenaire, l’actrice galloise Myfanwy Talog, est décédée d’un cancer à l’âge de 50 ans en 1995, il a traversé une «période terrible et triste» et a investi son énergie dans le tournage d’une trilogie à succès des spéciaux Only Fools and Horses.

Il a déclaré: «Il a fallu un peu de temps pour s’en remettre. Dès que j’ai surmonté le pire, je me suis consacré à travailler aussi dur que possible et à me remettre en marche. Ce n’est pas chose facile au début, mais c’est ce que vous devez parfois vous lever et faire. »







Sir David n’a jamais pensé qu’il retrouverait l’amour, avant que le directeur de production Gill Hinchcliffe, 61 ans, ne change sa vie.

Il a dit: «Vous ne sortez pas en quelque sorte pour le chercher. Heureusement, cela s’est passé de cette façon et cela a aidé à guérir les souvenirs du passé.

Sir David a déclaré que Gill, qu’il a épousé en 2005, a attiré son attention en réalisant The Darling Buds Of May.







Il a ajouté: «La nature a suivi son cours. [I thought] bon chagrin, où est-ce que celui-ci a été toute ma vie?

Le parcours émotionnel de Sir David l’a aidé à incarner l’inspecteur Jack Frost face à la perte de sa femme dans A Touch of Frost.

Il a expliqué: «Vous faites appel à un peu d’expérience qui s’est produite dans votre vie afin d’obtenir une certaine réalité dans la situation ou le personnage.







«J’ai donc appelé à des moments tragiques et bouleversés lorsque ma petite amie de l’époque est décédée, ainsi que ma mère et mon père.

S’adressant à Good Morning Sunday de BBC Radio 2, il a ajouté: «J’ai le plus grand respect pour les personnes qui ont un sentiment religieux, car cela aide vraiment les gens à traverser des moments difficiles. Je ne suis pas moi-même une personne très religieuse.