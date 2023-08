David Jacobs, créateur de séries de feuilletons classiques comme « Knots Landing » et « Dallas », est décédé. Il avait 84 ans.

Jacobs est décédé d’une insuffisance cardiaque, a confirmé son représentant à Fox News Digital. Il a souffert de plusieurs problèmes de santé qui ont conduit à sa mort, notamment une bataille contre la maladie d’Alzheimer et des problèmes rénaux.

« Il était très malade… pas la bonne nourriture… toutes sortes de mauvaises choses avec la vieillesse, donc ça s’est effondré », a déclaré Lynn Pleshette, la représentante de Jacobs.

Pleshette a également été l’épouse de Jacobs pendant huit ans et ils ont mis fin à leur mariage à l’amiable. Le couple s’est marié en 1963 et a partagé une fille, Albyn. Jacobs et Pleshette se sont séparés en 1975 et elle a épousé l’acteur John Pleshette, qui jouait Richard Avery dans « Knots Landing ».

« Il était très, très talentueux lorsqu’il abordait l’écriture sous quelque forme que ce soit. Très talentueux. Énergique », a déclaré Pleshette à propos de Jacobs.

Jacobs était connu pour avoir créé la série à succès « Dallas » en 1978. Le feuilleton télévisé diffusé aux heures de grande écoute a été diffusé pendant 14 saisons sur CBS et a présenté 357 épisodes avant la fin de l’émission en 1991.

En plus de « Dallas », Jacobs a créé le spin-off « Knots Landing », qui a été créé en 1979 et a duré jusqu’en 1993. Le feuilleton aux heures de grande écoute a également été diffusé sur CBS et a comporté 344 épisodes.

« Il avait une grande énergie pour créer des œuvres. Quand nous étions mariés, il travaillait sur des manuscrits presque toute la nuit. Et quand il est arrivé à Los Angeles, il n’avait jamais écrit de scénario auparavant. Il venait juste de commencer… il avait un vrai naturel talent pour cela et créer des personnages. Et puis il a créé « Dallas », a déclaré Pleshette.

« Dallas » se concentre sur l’histoire de la famille Ewing et de son immense empire pétrolier. Le patriarche Jock a trois fils – l’aîné est JR, l’implacable PDG d’Ewing Oil, avec Bobby et Gary. L’émission mettait en vedette Larry Hagman dans le rôle de JR Ewing ; Patrick Duffy, qui jouait Bobby ; et Linda Gray, qui jouait Sue Ellen Ewing.

En plus du travail de Jacobs sur les feuilletons populaires, il a écrit pour le New York Times Magazine, Esquire et a été rédacteur en chef pour American Heritage. Jacobs a également écrit un livre en 1975 intitulé « Chaplin, the Movies & Charlie ».

Pendant ce temps, « Knots Landing » continue l’histoire de Gary Ewing, un alcoolique en convalescence, et de sa femme, Valene, qui s’installent dans une impasse du sud de la Californie pour échapper au drame de la riche compagnie pétrolière de leur pays d’origine, au Texas. « Knots Landing » mettait en vedette Donna Mills, Michele Lee et Joan Van Ark.

Jacobs laisse dans le deuil les enfants Albyn, Aaron et Molly; sa seconde épouse, Diana ; et petits-enfants Riley et Georgia.