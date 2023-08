David Hunter risque de retourner en prison pour le meurtre par pitié de sa femme après que le gouvernement chypriote a lancé un appel choc à la 11e heure

Un grand-père BRITANNIQUE qui a tué sa femme en phase terminale après qu’elle l’ait « supplié » pourrait faire face à un retour en prison.

David Hunter, 76 ans, a passé 19 mois derrière les barreaux après avoir étouffé à mort sa femme de 52 ans, Janice, à leur domicile à Chypre en décembre 2021.

David Hunter a admis avoir étouffé sa femme Janice en phase terminale Crédit : Facebook

Le grand-père britannique avait déclaré à un tribunal que sa femme l’avait supplié de mettre fin à ses jours car elle souffrait d’un cancer Crédit : PA

Hunter a pu visiter la tombe de sa femme après avoir été libéré Crédit : PA

Il a été innocenté du meurtre mais reconnu coupable d’homicide involontaire après un procès d’un an.

Les juges lui ont infligé une peine de deux ans – mais il a été autorisé à rentrer chez lui après avoir passé si longtemps en détention.

Mais il pourrait être contraint de retourner en prison après que le procureur général ait fait appel de sa condamnation et de son acquittement au dernier moment, rapporte le Mirror.

C’est le dernier jour où le gouvernement chypriote a pu faire appel de sa condamnation car cela fait maintenant dix jours depuis la décision.

Michael Polak de Justice Abroad a déclaré: «Nous sommes évidemment très déçus de la décision du procureur général de faire appel aujourd’hui, ce qui empêche David de poursuivre sa vie.

« Il a passé 19 mois en prison et a fait face à des poursuites judiciaires pendant cette période qui seraient difficiles pour n’importe qui, mais surtout pour quelqu’un de son âge. »

Hunter, d’Ashington, dans le Northumberland, a souri en se libérant en juillet après un an et demi exténuant en prison il y a quelques jours à peine, le 31 juillet.

Le mineur à la retraite en larmes a déclaré qu’il « ne pouvait pas décrire » ce qu’il ressentait après avoir été libéré.

Il a remercié ses amis pour leur soutien alors qu’il quittait le tribunal de district de Paphos après un procès qui a duré plus d’un an.

Après avoir été libéré, Hunter a fait une première visite émouvante sur la tombe de sa femme bien-aimée.

Après sa mort, Mme Hunter a été enterrée dans un cimetière à quelques minutes de la maison du couple à Tremithousa – un petit village près de la station balnéaire de Paphos.

Mais Hunter n’a pas pu visiter la tombe car il a été admis à l’hôpital immédiatement après sa mort à la suite d’une tentative de suicide ratée, puis placé en garde à vue et poursuivi pour meurtre.

Portant un bouquet de fleurs roses, violettes et jaunes, il s’est immédiatement agenouillé près de la tombe et a semblé trembler en silence.

Hunter avait précédemment admis avoir utilisé ses mains nues pour étouffer sa femme de 56 ans Janice en décembre 2021.

Mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait accepté de le faire qu’après que la femme de 74 ans « m’ait supplié pendant des semaines » de mettre fin à sa douleur atroce due à une leucémie avancée.

En mai, Hunter – qui est devenu de plus en plus fragile pendant le procès – a fondu en larmes en revivant les moments précédant la mort de Janice dans ses bras chez eux.

Hunter a déclaré au procès qu’il n’aurait « jamais dans un million d’années » pris la vie de Janice à moins qu’elle ne le lui ait demandé.

Il a ajouté: « Ce n’était pas seulement ma femme, c’était ma meilleure amie. »

Hunter a montré au tribunal comment il tenait ses mains sur la bouche et le nez de sa femme et a déclaré qu’il avait finalement décidé d’exaucer le souhait de sa femme après qu’elle soit devenue « hystérique ».

Il a déclaré: « Pendant cinq ou six semaines avant sa mort, elle me demandait de l’aider. Elle me demandait plus chaque jour.

« La semaine dernière, elle pleurait et me suppliait. Chaque jour, elle me demandait un peu plus intensément de le faire. »

Après avoir témoigné, Hunter a déclaré aux journalistes que son séjour dans une prison chypriote n’était « rien » comparé aux six derniers mois de la vie de Janice.

Le couple, originaire d’Ashington, était adolescent et était ensemble depuis plus de 50 ans lorsqu’il s’est retiré à Tremithousa, un village populaire à l’extérieur de Paphos.

Hunter a tenté de se suicider en faisant une overdose de pilules sur ordonnance quelques instants après avoir informé son frère, à la maison, de ce qui s’était passé.

Lorsque la police est arrivée à la villa, il était affalé dans un fauteuil en cuir blanc à côté de la femme qu’il appelait « l’amour de ma vie ».

Hunter a également raconté au tribunal comment la sœur de sa femme, Kathryn, était décédée 30 ans plus tôt de la même maladie et comment Janice, qui s’était occupée d’elle à l’hôpital, avait déclaré: « Si jamais j’ai cette maladie, je ne veux pas vivre. »

Hunter a souri avec des larmes dans les yeux alors qu’il était libéré Crédit : PA

Le couple était adolescent et était ensemble depuis plus de 50 ans Crédit : PA