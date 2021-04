Le défenseur du contrôle des armes à feu, David Hogg, a annoncé qu’il se retirait de son projet de société d’oreillers, qui était censé concurrencer directement l’entreprise du partisan franc de Donald Trump, Mike Lindell.

Dans un fil Twitter, Hogg a annoncé samedi soir qu’il avait « A démissionné et libéré toutes les actions, toute propriété et tout contrôle de Good Pillow LLC, » en citant «Engagements personnels» comme raison pour s’éloigner.

5: Cette vision demeure une entreprise éthique qui produit des produits dont les gens ont besoin tout en créant de bons emplois rémunérés pour les syndicats et en soutenant des causes sociales en même temps. – David Hogg (@ davidhogg111) 10 avril 2021

Hogg affirme que son partenaire commercial, William LeGate, continuera avec Good Pillow.

«Au cours des prochains mois, je prendrai le temps de me concentrer sur mes études universitaires et de faire progresser le mouvement de prévention de la violence armée, avec March For Our Lives et personnellement,» a écrit l’étudiant de Harvard, âgé de 20 ans.

«Ce fut un plaisir de travailler avec vous, David. J’ai hâte de voir ce que vous ferez à l’avenir et nous vous enverrons des oreillers du premier lot! » LeGate a écrit en réponse à l’annonce de Hogg.

Hogg, qui était étudiant lors de la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas en 2018, a annoncé pour la première fois son entreprise en février et a été accueilli avec une réaction divisée. Les critiques ont fustigé ses affirmations selon lesquelles il pourrait mettre la marque populaire My Pillow de Lindell en faillite, tandis que Hogg a trouvé un soutien car il liait souvent ses projets commerciaux à la politique.

J’ai hâte que Ben Shapiro fasse une vidéo d’une heure DÉTRUISANT notre oreiller libéral sans se rendre compte qu’il nous donne de la publicité gratuite. – David Hogg (@ davidhogg111) 9 février 2021

L’annonce récente de Hogg n’était pas différente, alors que les critiques se jetaient sur son échec perçu, tandis que des experts plus libéraux défendaient l’avocat de gauche de «Attaques» du « droite. »

«Bon dimanche à tous, sauf aux perdants pathétiques de droite qui veulent attaquer le survivant du massacre scolaire David Hogg», Le franc-parler libéral Majid Padellan tweeté pour la défense de Hogg.

David Hogg est un être humain incroyable, lui et d’autres étudiants de Parkland ont contribué à galvaniser le mouvement March for our lives pour la sécurité des armes à feu, ils sont tous honorables et héroïques. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 11 avril 2021

Des utilisateurs plus conservateurs ont attribué cette annonce à une victoire pour Lindell et ont accusé Hogg d’utiliser l’entreprise comme un moyen d’attirer l’attention des médias et de faire tourner la politique.

«Tout le monde achète un MyPillow aujourd’hui en l’honneur de David Hogg,» commentateur conservateur Jack Prosobiec tweeté.

« Il s’avère que les propriétaires d’entreprise qui réussissent ont travaillé dur pour ce qu’ils ont et qu’être un homme blanc n’est pas un ticket d’or » Jessica O’Donnell de Blaze ajoutée.

«Un grand bavard explique pourquoi démarrer une entreprise prospère est difficile – trop difficile pour lui. Il va donc renoncer à Good Pillow et faire des choses plus faciles comme son travail de classe à Harvard, laissant les choses difficiles à de vrais faiseurs comme Mike Lindell ». cinéaste conservateur Dinesh D’Souza a écrit.

David Hogg a mis à profit la renommée qu’il a reçue en se tenant debout sur la pile de corps de ses camarades de classe pour en faire un gadget financier. Il mérite chaque ridicule qu’il va avoir. Alors nous ferions tous mieux de ne plus jamais entendre parler de lui. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 11 avril 2021

David Hogg vient de perdre une bataille d’oreillers contre Mike Lindell! – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 11 avril 2021

Lindell, qui a vu ses produits rebondir dans plusieurs magasins en raison de ses accusations persistantes selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée contre Trump, soutenait en fait le défi de Hogg. Après l’annonce de Good Pillow, Lindell a déclaré à Axios qu’il y avait « Rien de mal avec la concurrence qui ne porte pas atteinte au brevet de quelqu’un. »

Lindell affirme que son entreprise perdra probablement 65 millions de dollars cette année en raison de son soutien de Trump, mais dit qu’il pourrait peut-être compenser cela par la télévision et les infopublicités en podcast.





«Nous nous sommes tellement développés dans la radio et le podcast, c’est notre plus grande expansion en ce moment», il a dit. «C’est juste en plein essor en ce moment. Nous espérons que cela en constitue une grande partie. »

Lindell a également révélé récemment qu’il prévoyait de lancer sa propre plate-forme de médias sociaux dans les semaines à venir – il a été suspendu de Twitter – et il travaille sur des documentaires de suivi de son « preuve absolue », qui a poussé la théorie selon laquelle Joe Biden a remporté l’élection présidentielle. faux bulletins de vote et machines à compter truquées de la société Dominion. Les accusations ont valu à Lindell une poursuite en diffamation de 1,3 milliard de dollars contre Dominion.

