David Hogg escorté de l’audience, dynamitage républicain sur le contrôle des armes à feu – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Survivant de la fusillade à l’école de Parkland David Högg a été expulsé d’une audience du comité judiciaire de la Chambre sur l’éventuelle interdiction des armes d’assaut, lorsqu’il s’est levé et a appelé les législateurs républicains pour ne pas avoir agi le mercredi 20 juillet. Le fondateur de March for Our Lives, âgé de 22 ans, a été expulsé alors qu’il a crié aux politiciens pour ne pas avoir pris de mesures contre les lobbyistes des armes à feu.

Plus d’actualités connexes :

Les armes à Parkland, Buffalo, El Paso, ne venaient pas du Mexique. Ils sont venus des États-Unis et les tireurs ont été inspirés par des manifestes racistes, anti-noirs et anti-immigrés qui riment avec les points de discussion du GOP. pic.twitter.com/0D4QbHvu1t — David Hogg ☮️ (@davidhogg111) 20 juillet 2022

Le comité se réunissait pour discuter d’une éventuelle interdiction des armes d’assaut (par Histoire brute). Dans le clip, Hogg a souligné les motifs de nombreux tireurs de masse, avant de souligner que bon nombre des armes utilisées dans les tirs de masse sont obtenues légalement. “Le tireur de mon lycée : antisémite, anti-Noir et raciste”, a-t-il déclaré. “Devine quoi? Ces armes viennent des États-Unis d’Amérique. Ils ne viennent pas du Mexique. Ils ne viennent pas du Mexique. Vous réitérez les points d’un tireur de masse, monsieur. Monsieur, vous perpétuez la violence.

Dans un tweet accompagnant la vidéo, Hogg a souligné des fusillades à travers les États-Unis et a dénoncé les allégations selon lesquelles les armes provenaient du Mexique. « Les armes à Parkland, Buffalo, El Paso, ne venaient pas du Mexique. Ils sont venus des États-Unis et les tireurs ont été inspirés par des manifestes racistes, anti-noirs et anti-immigrés qui riment avec les points de discussion du GOP », a-t-il écrit.

Vigile de Parkland en Floride — Photos

Dans une autre vidéo, Hogg a partagé un clip d’un homme essayant de le filmer et de l’appâter dans un article sur les lois sur le contrôle des armes à feu. L’activiste a joué de la musique pour tenter d’obtenir un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur contre la vidéo et la faire retirer d’Internet. Dans le tweeter, il a souligné combien de membres du lobby des armes à feu cherchent à discréditer les militants. «Les lobbyistes des armes à feu peuvent nous essayer et nous surveiller, nous arrêter, nous crier dessus. La différence entre nous et eux, c’est que nous ne sommes que des jeunes qui défendent notre droit de vivre. Ils défendent les armes de guerre et leur banque [accounts],” il a écrit.

Hogg était l’un des survivants de la fusillade de 2018 au lycée Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. Dans les années qui ont suivi la fusillade, il est devenu un proéminent. Il a poursuivi le combat ces dernières années et il a partagé beaucoup d’informations sur la réforme des armes à feu. Parallèlement aux vidéos, il a partagé plus d’informations de March For Our Lives sur la façon dont tout le monde peut s’impliquer.