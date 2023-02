Emmanuel Acho, LeSean McCoy, Joy Taylor et David Helman discutent de qui, selon eux, remportera le Super Bowl LVII. Helman s’en tient à sa prédiction de pré-saison et se range du côté de Patrick Mahomes et des Chiefs de Kansas City pour tout gagner.



IL Y A 3 MINUTES・Parlez pour vous-même・1:46