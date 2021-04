Derek Chisora ​​et David Haye ont créé un carnage sanglant lors d’une conférence de presse à Munich, une collision surprenante qui a créé des rivaux en cage, une vengeance concussive et l’un des liens les plus forts de la boxe.

Haye s’était échappé à la hâte, fuyant la scène d’un affrontement brutal avec Chisora, qui expliquait maintenant le chaos à la police allemande.

« C’était assez stressant », a déclaré Haye Sky Sports. «J’ai eu Interpol après moi quand je suis sorti d’Allemagne et que Derek a été arrêté.

«C’était un moment assez poilu.

« J’ai démarré Nouvelles du ciel et j’étais là-bas en fuite et la police me voulait.

« C’était un peu le bordel. »

Chisora ​​et Haye sont entrés en collision devant les médias qui les regardent



Des éclats de verre et des appareils photo éparpillés ont été le décor de la tristement célèbre bagarre de Chisora ​​avec Haye en février 2012, qui a conduit à une confrontation estivale à Upton Park.

Les poids lourds britanniques s’étaient à peine intéressés les uns aux autres auparavant, malgré les spéculations qui s’ensuivaient selon lesquelles un affrontement chorégraphié était tout simplement devenu incontrôlable.

Chisora ​​venait de produire l’une de ses performances les plus courageuses, entraînant Vitali Klitschko dans un duel punitif qui s’est soldé par la reprise fatiguée par l’Ukrainien de son titre WBC sur décision aux points.

Don Charles avait préparé Chisora ​​pour un combat pour le titre mondial en Allemagne



Vitali Klitschko a été contraint de creuser profondément pour une victoire aux points contre Chisora ​​en février 2012



« Tous les experts avant d’entrer dans le combat, nous ont donné un maximum de deux rounds pour être assommés », a rappelé l’entraîneur Don Charles, qui guidait alors Chisora.

«Cet incident a éclipsé ce qui aurait dû être célébré à notre retour en Angleterre.

« Nous y sommes allés pour écrire l’histoire. »

Haye avait observé la bravoure implacable de Chisora ​​à seulement quelques mètres dans une position de commentaire, faisant même l’éloge du Britannique battu.

« De toute évidence, ils se connaissaient dans le monde de la boxe. Mais pour autant que je sache, il n’y avait pas de relation, bonne ou mauvaise. C’était inexistant », a rappelé Bobby Rich, la force et le revitalisant de Haye et depuis longtemps. ami à terme qui avait également voyagé au combat de Chisora.

« David était au-delà de l’éloge de la performance de Chisora, car il allait évidemment se battre contre Vitali ensuite.

«Il n’avait aucune raison de discréditer Chisora.

« Chisora ​​venait de faire 12 rounds avec Klitschko, en Allemagne, sous sa promotion. C’était ça. »

Mais une apparition involontaire de Haye a tout changé.

« Alors que nous passions, nous sommes passés par la porte arrière de la conférence de presse », a déclaré Bobby Rich. Sky Sports.

«Nous ne devions pas être là-dedans. Nous n’avions rien à faire. Pas mal, on ne nous a tout simplement pas demandé d’y assister, nous partions juste.

«Nous nous sommes dit: ‘Oh, qu’est-ce qui se passe là-dedans?’.

Haye a rejoint les médias assemblés alors qu’ils interrogeaient Klitschko sur les qualités obstinées et les projets futurs de Chisora.

Bernd Boente, le manager à long terme de Klitschko, a ensuite fourni une réponse qui a suscité un tollé lorsqu’il a brutalement exclu un combat discuté avec Haye.

Image:

Haye a réagi avec colère après qu’un combat avec Vitali Klitschko a été exclu



Image:

Il voulait une forme de vengeance après avoir été vaincu par Wladimir Klitschko en 2011



Des pourparlers avaient eu lieu, un combat contre Vitali en juin était attendu, mais maintenant un Haye exaspéré exprimait sa rage contre l’équipe Klitschko et Chisora.

« Ce n’est pas bien quand vous venez de faire 12 rounds avec l’homme le plus redouté des poids lourds de la planète à ce moment-là, Vitali Klitschko », a déclaré Don Charles.

«Derek étant Derek, il s’est levé avec le micro à la main, marchant vers David Haye, qui faisait partie des médias mondiaux.

«Ma réaction automatique a été de me lever et de partir avec lui. Chaque entraîneur vous le dira. Vous êtes tous les deux dans l’énergie de l’autre et je connais très bien Derek.

Le chaos qui s’en est suivi a été filmé alors que Haye s’en est pris à Chisora, brisant une bouteille de jus de pomme qu’il tenait, et Charles a également été frappé au milieu des poings agités.

Un trépied d’appareil photo a été jeté de côté par Haye, frappant involontairement son propre entraîneur Adam Booth, qui a subi une coupure au crâne, tandis que Rich tentait désespérément d’arrêter les ravages.

Image:

Bobby Rich (à droite) a tenté de briser la bagarre sauvage



«Je suis cinq fois champion de judo britannique et ancien olympien et je suis plus qu’heureux d’avoir une lutte mais je suis coincé entre ces deux boxeurs poids lourds.

«Je suis genre ‘s’il vous plaît ne me frappez pas’, en essayant de les briser.

« Écoutez, c’est arrivé si vite, et c’était tellement ridicule. Je pense qu’il y avait des moments où les gens pensaient que c’était une mise en scène. Il y avait des articles dans la presse.

« Ce n’était pas une question de rire, mais il était presque risible de voir à quel point cela s’est intensifié de façon ridiculement rapide. »

Le partenariat improbable de Haye et Chisora ​​avait commencé, bien qu’à des conditions hostiles, et le duo créerait une cacophonie de battage médiatique alors qu’ils étaient séparés par des clôtures en acier avant une fusillade dans l’est de Londres.

Image:

Haye et Chisora ​​avaient créé beaucoup de battage médiatique avant leur combat en juillet 2012



Image:

Les rivaux britanniques ont été séparés par une clôture en acier



Un crochet rapide de Chisora ​​a envoyé Haye contre-colportage dans les dernières secondes du troisième tour, mais la querelle s’est férocement terminée au cinquième. Les poings flous de Haye froissèrent Chisora, qui grimpa vers le haut et jetait toujours des coups de poing alors qu’il était terrassé pour une dernière fois.

Les deux hommes se sont embrassés par la suite, la rivalité a été résolue, mais des années plus tard, Chisora ​​chercherait un mentor inattendu.

« Nous venions de terminer une session et il [Chisora] m’a dit: «Je songe à me rapprocher de David Haye pour me diriger». J’ai été choqué », a admis Charles.

« Je l’ai regardé. » Es-tu fou? Allez mec, c’est notre ennemi. Allez, il y a trop d’histoire, à quoi penses-tu? « .

«Après qu’il me l’a dit, je l’ai rejeté. Je suis parti pour faire quelque chose. En deux minutes, j’ai vu un angle, parce que je sais comment l’esprit de Derek fonctionne. J’ai vu un angle. Je suis retourné vers lui, j’ai dit: « Vous savez ce que Derek, aussi fou que cela puisse paraître, ce serait en fait une bonne décision ». «

















Haye a été annoncé comme le nouveau directeur de Chisora ​​en 2018



Rich était également décontenancé, disant Sky Sports: « J’ai envoyé une photo à David quand ils ont commencé à travailler ensemble.

« Il y avait une photo de moi dans la presse, tenant Don Charles dans un type particulier de prise qui ressemblait à l’un de mes vieux lancers de judo préférés, ce qui donne l’impression que j’allais le lancer.

« Je me souviens de lui avoir envoyé cette image en lui disant: ‘Est-ce que tu rigoles? Nous étions dans cette situation et maintenant vous vous gérez les uns les autres!’. J’étais très heureux que l’animosité ait disparu, mais je me suis dit: ‘Était y a-t-il vraiment besoin de cela? ».

«Ne pourrions-nous pas nous contenter de rester cette nuit-là en Allemagne pour que vous le gériez et l’entraîniez et que vous entreteniez une relation fantastique, comme ils le font maintenant.

Haye a habilement renommé Chisora, intensifiant son agressivité avec un régime d’entraînement rigoureux qui a donné des résultats qui correspondent à son surnom de «guerre».

David Price et Artur Szpilka ont été submergés par la centrale Finchley, qui a soulevé de nouveaux doutes sur les qualités de poids lourd d’Oleksandr Usyk lors d’une perte de points louable en octobre.

















David Price n’a pas pu résister à l’agression soutenue de Chisora



Joseph Parker fera l’expérience de la menace maraudante de Chisora ​​samedi soir, en direct sur Sky Sports Box Office, dans un combat qui pourrait forcer le perdant à oublier ses ambitions persistantes.

« Vous n’auriez jamais pensé des années plus tard que je représenterais Derek dans un gros combat, mais la boxe est un sport fou, avec des choses folles qui se passent, et c’est bien que tout se soit arrangé tout seul », a déclaré Haye. Sky Sports.

« Cela montre simplement, dans le sport, ce qui se passe sur le ring, ce qui se passe en dehors du ring, c’est un sport et Derek a appris au fil des ans. Il est définitivement adouci, et il veut le meilleur pour lui-même. »

Avec Haye à ses côtés, au lieu d’être à portée de frappe, Chisora ​​s’est déchaînée dans la bonne direction ces dernières années.

Si leurs plans se déroulent, Chisora ​​marchera vers Parker avec de mauvaises intentions, et seules les cordes peuvent contenir sa violence vintage à Manchester.

