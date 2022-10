David Haye «a menacé de tuer un homme pour des remarques», entend le tribunal | Nouvelles de boxe

L’ancien boxeur champion du monde David Haye a attrapé un homme à la gorge et a menacé de le tuer parce qu’il pensait qu’il faisait des “remarques désobligeantes” sur lui et son partenaire, a déclaré un tribunal.

Le joueur de 41 ans, qui a remporté un titre mondial des poids lourds en 2009, est accusé d’avoir agressé un homme, Nickesh Jhala, au Hammersmith Apollo le 30 octobre dernier.

Haye a comparu mardi au Westminster Magistrates ‘Court vêtu d’une chemise blanche et d’un blazer bleu marine.

Jonathan Bryan, poursuivant, a déclaré au tribunal que l’agression présumée s’était produite pendant l’intervalle lors du concert de comédie de Paul Chowdhry sur les lieux.

M. Jhala, sa petite amie et son cousin étaient assis derrière Haye et sa petite amie.

“Il semble que M. Haye ait cru que certaines des personnes assises derrière lui tenaient des propos désobligeants à son égard et à celui de son partenaire”, a déclaré M. Bryan.

“Nous disons que M. Haye a mis ses mains autour de la gorge de M. Jhala et l’a menacé, disant des choses à l’effet que si M. Jhala disait quelque chose de plus, il le tuerait”, a ajouté M. Bryan.

Il a déclaré au tribunal que M. Jhala n’avait pas été blessé par l’incident, mais qu’il était “ébranlé”.

Le procureur a ajouté: “La sécurité était au courant de ce qui s’était passé, mais rien n’a été fait à ce sujet.”

James Scobie KC, en défense, a déclaré que le cas de son client était qu’il n’avait jamais mis ses mains autour de la gorge de M. Jhala et qu’il n’avait pas menacé de le tuer.

“Notre cas sans équivoque est” la main sur l’épaule “, tout au plus, et aucune menace de mort, jamais”, a-t-il déclaré.

M. Jhala a témoigné devant le tribunal.

Il a dit qu’il s’était rendu sur les lieux avec son cousin et sa petite amie.

À l’origine, son groupe était assis à l’arrière, mais le personnel leur a ensuite attribué des sièges près de l’avant de la salle pendant l’entracte.

M. Jhala a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas parlé de Haye, mais avait plutôt expliqué à quel point ses amis et lui étaient heureux d’obtenir de meilleures places.

Des images de vidéosurveillance de l’incident montrent Haye enjambant son siège et se penchant pour parler à M. Jhala.

“Il se penche vers moi, commence à me parler à l’oreille et met ses mains autour de ma gorge”, a déclaré M. Jhala.

Il a déclaré au tribunal que Haye lui avait dit: “” Dis un mot de plus et je vais te tuer “”.

Le témoin a ajouté : “Je me sentais menacé, je tremblais.”

M. Jhala a déclaré avoir dit à Haye qu’il n’avait rien dit.

“J’ai dit: ‘Je n’ai même rien dit, de quoi tu parles?'”, a-t-il déclaré.

M. Scobie a déclaré au tribunal que l’incident s’était produit après que le cousin de M. Jhala, un fan de boxe, avait demandé un autographe à Haye, mais avait été refusé.

Il a dit que M. Jhala et son cousin ont alors commencé à parler de la carrière de Haye, mentionnant d’autres boxeurs Amir Khan et Tony Bellew, et faisant référence à Haye se blessant à l’orteil lors d’un combat.

M. Scobie a ajouté que cette conversation était un effort pour obtenir une “élévation” de Haye.

“Le pousser, essayer de le faire monter”, a-t-il dit.

Il a dit que c’était parce que le cousin de M. Jhala s’était senti “manqué de respect” par Haye.

M. Jhala a nié que son cousin ait mentionné Tony Bellew avant que l’incident ne se produise, mais a admis que son cousin avait évoqué Bellew par la suite.

Haye a combattu Tony Bellew deux fois au cours de sa carrière professionnelle, perdant les deux fois en 2017 et 2018.

M. Scobie a déclaré au tribunal que M. Jhala avait dit à propos de la petite amie de Haye “qu’elle devait être avec lui” avant que son cousin ne réponde “nous n’avons aucune chance”.

Il a ajouté que M. Jhala avait dit à son cousin que la petite amie de Haye “doit aimer les frères”, faisant référence aux hommes noirs.

“Vous avez dit, clairement, ‘elle doit aimer les frères.'”

C’est après cette prétendue remarque que M. Scobie a déclaré que Haye avait alors approché M. Jhala.

“Il pose sa main gauche sur votre épaule droite”, a déclaré M. Scobie.

Il a dit que Haye avait alors dit à M. Jhala: “” Ne parlez plus de moi ou de ma petite amie, ça suffit. “

« Sinon, je vous fais expulser. »

M. Jhala a nié cette version des événements.

M. Scobie a déclaré que Haye avait ensuite brossé les cheveux de M. Jhala avant de s’asseoir.

Haye est devenu boxeur professionnel à l’âge de 22 ans et est devenu champion du monde des poids lourds en 2008, remportant trois des quatre grands titres mondiaux.

Le procès se poursuit.