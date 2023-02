David Harris, qui a dirigé la résistance au repêchage de la guerre du Vietnam, décède à 76 ans

David Harris, un militant anti-guerre et écrivain qui est devenu un symbole de la résistance à la conscription à l’époque du Vietnam en refusant la conscription et en purgeant 20 mois derrière les barreaux après avoir pratiquement exigé une peine de prison, est décédé le 6 février à son domicile de Mill Valley, en Californie. Il avait 76 ans. . Sa fille Sophie Harris a déclaré que la cause était un cancer du poumon.

M. Harris a souvent raconté son évolution personnelle : élevé dans une maison californienne politiquement conservatrice avec des visions de carrières dans l’armée ou le FBI, il a été secoué dans une nouvelle perspective au cours de sa deuxième année à l’Université de Stanford tout en aidant à enregistrer les électeurs noirs du Mississippi en 1964. .

“Après, dit-il, je n’ai plus regardé l’Amérique de la même manière.”

Au milieu des nombreux fronts d’opposition à la guerre du Vietnam, M. Harris a développé une voix puissante appelant à la désobéissance civile de masse dans des discours sur les campus universitaires et lors d’événements de concert et de protestation avec sa future épouse, la chanteuse folk Joan Baez.

M. Harris a demandé aux jeunes hommes confrontés à la conscription de refuser de s’inscrire au service sélectif ou de rendre les cartes de conscription aux autorités. Pour M. Harris, le défi à la maison était une déclaration plus forte que la fuite au Canada ou dans d’autres pays pour éviter le service.

Inspirés par M. Harris et d’autres, des dizaines de milliers de personnes se sont jointes aux manifestations pour brûler des cartes de brouillon ou rejeter le processus depuis le début. Dans l’une des rebuffades les plus médiatisées de la guerre, le boxeur Muhammad Ali a été condamné en 1967 après avoir refusé son intronisation dans l’armée. (La Cour suprême a annulé la condamnation d’Ali en 1971.)

Lors d’un rassemblement anti-guerre en 1967, M. Harris a déclaré aux foules du stade Kezar de San Francisco que la politique américaine au Vietnam ne changerait pas tant que le pays ne serait pas «confronté à des jeunes hommes qui ne tueront pas».

La stature de M. Harris dans le mouvement anti-guerre était peut-être moins importante que des personnalités nationales telles que Daniel Ellsberg, le co-fondateur de Yippies, Abbie Hoffman ou le futur législateur de l’État de Californie, Tom Hayden.

Pourtant, parmi les jeunes hommes confrontés à la conscription, M. Harris est devenu un champion pour son oratoire fougueux contre la guerre et les inégalités économiques du projet – qui a permis des ajournements pour les étudiants de premier cycle et biaisé la conscription vers les recrues moins privilégiées et minoritaires.

“Je n’ai rien esquivé”, a écrit M. Harris dans un essai de 2017 dans le New York Times. “J’ai courtisé l’arrestation, disant la vérité au pouvoir, et le pouvoir a répondu en m’ordonnant de me présenter au service militaire.”

M. Harris savait que l’épreuve de force approchait. Il a quitté Stanford en 1967 avant l’obtention de son diplôme. Puis, pendant plus d’un an, il s’était prononcé contre la guerre lors d’un roadshow auquel participait Baez, une superstar de la musique folk qui avait contribué au lancement de la carrière de Bob Dylan et avait fait la couverture du magazine Time en 1962.

Lorsqu’il a été enrôlé en 1968, il a refusé de se présenter pour l’intronisation. Il a été rapidement mis en examen. L’année suivante – après le mariage de M. Harris et Baez – il a déclaré qu’il avait délibérément rejeté toute option pour éviter une condamnation, craignant que sa crédibilité ne soit brisée.

“Alors je me suis retrouvé devant le tribunal, me levant et disant:” Je sais que cette affaire devrait être rejetée, mais je ne vais pas le faire “”, a-t-il raconté dans une interview en 2008.

Il a été condamné à trois ans de prison fédérale. C’était une punition exceptionnellement sévère. Le service sélectif a référé 184 135 hommes au ministère de la Justice pour des poursuites pendant la guerre du Vietnam. Parmi ceux-ci, 8 756 ont été condamnés et 4 001 ont été emprisonnés, selon le documentaire de 2020 “The Boys Who Said No!”

À la prison fédérale de La Tuna, au Texas, M. Harris a passé un total de quatre mois en détention solidaire pour avoir organisé des manifestations de détenus pour une meilleure nourriture et d’autres améliorations. Baez a écrit “A Song for David” (1970) pendant son incarcération. “Et les deux prisonniers”, a-t-elle écrit dans les paroles, “nous sommes de cette vie”.

Lorsqu’il a été libéré sur parole en 1971, cependant, il est devenu une “personne différente”, a-t-il déclaré. Il est retourné à l’activisme anti-guerre, mais sa passion et sa concentration semblaient s’estomper. Lui et Baez ont divorcé en 1973.

À peu près à cette époque – avec la guerre du Vietnam dans ses dernières années – M. Harris a contacté le magazine Rolling Stone pour proposer une série d’essais anti-guerre. L’éditeur Jann Wenner a plutôt confié à M. Harris le profil de Ron Kovic, un Marine qui a perdu l’usage de ses jambes à la suite de blessures au Vietnam et est revenu pour devenir un critique virulent de la guerre.

La pièce a été diffusée en 1973. Trois ans plus tard, Kovic a publié plus tard son autobiographie, “Né le 4 juillet”, qu’Oliver Stone a transformée en un film de 1989 avec Tom Cruise.

M. Harris s’est lancé dans une carrière d’écrivain, contribuant à d’autres articles à Rolling Stone ainsi qu’au New York Times, et écrivant des livres sur des sujets allant de la NFL aux forêts de séquoias de Californie en passant par le meurtre en 1980 du militant pour la paix et ancien membre du Congrès Allard Lowenstein. En 1976, M. Harris a fait une course infructueuse en tant que démocrate contre le représentant sortant Pete McCloskey (R.-Calif.).

Ses mémoires de 1976, “I Shoulda Been Home Yesterday”, racontaient son séjour en prison, et “Our War: What We Did in Vietnam and What It Did to Us” (1996) revenaient sur la façon dont les divisions des années 1960 n’avaient jamais complètement guéri.

« Est-ce que j’avais des doutes sur ce que nous faisions ? Vous pariez », a-t-il déclaré en 2019 à propos de son activisme anti-guerre. “Ici, un groupe de jeunes de 20 ans affrontait l’entité la plus puissante du monde, et tout ce que nous avions était une presse à imprimer dans le garage pour fabriquer des dépliants.”

David Victor Harris est né à Fresno, en Californie, le 28 février 1946. Son père pratiquait le droit et était officier dans la réserve de l’armée.

Au lycée, M. Harris a été élu “garçon de l’année” et a déclaré qu’il avait l’ambition de devenir agent du FBI ou d’aller à l’Académie militaire américaine. “J’étais absolument hétéro. Fresno n’avait pas de radicaux à cette époque », a-t-il déclaré au magazine Marin.

Au cours de sa deuxième année à Stanford, il a supplié ses parents de lui permettre de rejoindre les “freedom riders” en direction du Deep South. Une nuit à Lambert, dans le Mississippi, a déclaré M. Harris, un homme blanc a pointé un fusil de chasse sur son visage et a averti qu’il avait cinq minutes pour quitter la ville. Des amis ont chargé M. Harris dans une voiture et sont partis.

De retour à Stanford, il s’est plongé dans les œuvres du révérend Martin Luther King Jr., de la philosophe politique Hannah Arendt, du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh et du Mahatma Gandhi, qui est devenu son « héros personnel ».

M. Harris a écrit que rejoindre sa première manifestation anti-guerre en mars 1965 était comme émerger “de l’obscurité à la lumière, de la forêt à la clairière”.

Un résident du dortoir, le futur sénateur Mitt Romney (R-Utah), ne faisait pas partie du cercle social de M. Harris, mais M. Harris a fait au moins quelques tentatives pour amener Romney dans le camp anti-guerre. Romney ne bougerait pas.

Au cours de sa dernière année, M. Harris a été élu président du corps étudiant et a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il s’est fait raser la tête de force par des étudiants en faveur de la guerre du Vietnam.

En 1977, M. Harris a épousé Lacey Fosburgh, journaliste et auteur décédée en 1993. Il a épousé Cheri Forrester en 2011. Les survivants comprennent également un fils de son premier mariage; une fille de son deuxième mariage; une belle-fille; un frère; et une petite-fille.

M. Harris a déclaré qu’il avait été élevé pour accepter une version aérographe des États-Unis comme un parangon de justice et de droits.