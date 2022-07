David Harbour sur la perte de poids pour «Stranger Things»: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

David Harbour a de nouveau été franc sur son parcours de santé ! La Choses étranges L’acteur de 47 ans s’est rendu sur son Instagram le jeudi 21 juillet pour détailler comment il avait perdu une quantité importante de poids entre les saisons 3 et 4 du drame surnaturel de Netflix, mais maintenant – après avoir “monté en ballon” pour jouer le Père Noël dans un prochain film – il a un peu de mal à se débarrasser des kilos superflus pour remettre l’uniforme du chef de la police Jim Hopper.

“Beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur la transformation physique de Hopper de la saison 3 à la saison 4”, a commencé David dans son long message. “Mon entraîneur @davidhigginslondon a travaillé avec moi pendant 8 mois pour effectuer la transformation, puis une autre année pour la maintenir pendant la pandémie. Tout compte fait, ce fut une course difficile et excitante, changeant le régime alimentaire et les plans d’exercice (ou leur absence). ” Il a poursuivi en expliquant les photos qu’il a partagées dans le message, en disant que l’une représente le début du voyage et une autre le jour où ils ont commencé à filmer la saison 4. « Tout compte fait, j’ai perdu plus de 75 livres. 265-270 dans la saison 3 et jusqu’à 190 quand nous avons tourné.

En ce qui concerne sa tentative actuelle de perte de poids, David a déclaré que tout avait à voir avec le fait qu’il jouait l’homme barbu du pôle Nord pour Univeral Pictures à venir. Nuit violente. “Récemment gonflé à nouveau pour jouer jolly ole st. Nick dans un film que j’ai hâte que vous voyiez cette saison des fêtes, alors j’ai du mal à me battre pour atteindre un bon poids où que Hopper se retrouve dans la saison 5. Il a conclu : « Tous ces hauts et ces bas ne sont pas bons pour le corps, et je vais devoir y renoncer bientôt, mais c’est tellement amusant de vivre dans une version différente de sa peau pendant un moment. ”

Plus tôt ce mois-ci, David a révélé comment le jeûne intermittent et le Pilates l’avaient aidé à perdre du poids pendant Choses étranges Saison 4. “J’ai perdu environ 80 livres de la saison [3] — J’avais environ 270 ans [then]et quand nous avons tiré [season 4​​​​​​] J’avais environ 190 ans », a-t-il déclaré GQ britannique . « Je ne pense pas que je referai ça. J’ai ce film sur le Père Noël [Violent Night] sortir pour Universal en décembre et j’ai gagné [it all back]. Mais maintenant, oui, plus jamais. Les prothèses sont trop belles.