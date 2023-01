David Harbour emmène la fille de Lily Allen, Ethel, à un match des Knicks – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

C’est le bon moment pour être un fan des New York Knicks. Il suffit de demander David Harbourqui a assisté au match de mercredi (4 janvier) contre les Spurs de San Antonio avec Ethel Mariela fille de 12 ans de sa femme, Lily Allen. David, 47 ans, était assis à côté de sa belle-fille alors qu’ils regardaient les Knicks remporter leur dernière victoire, améliorant leur fiche de 21-18. Pour cet événement, la pré-adolescente s’est habillée d’une chemise rayée à la mode, tandis que son beau-père a opté pour un polo noir/marron/gris dadcore-sque qui avait l’air assez chic sur David. Alors que les photographes du terrain prenaient des photos, David a étendu son bras autour d’Ether de manière protectrice.

Plus à propos David Harbour

David et Lily, 37 ans, se sont mariés en septembre 2020. La chanteuse/actrice britannique partage Ethel et sa sœur, Marnie Roseavec son ex-mari, constructeur/décorateur Sam Cooper. Lily et le Acteur de Violent Night a commencé leur romance en 2019, et ils ont confirmé l’histoire d’amour en octobre de la même année en s’embrassant dans les rues de New York. Moins d’un an après cela, ils se sont mariés et ont commencé leur vie en tant que «mari et femme»… et en tant que coparents.

“Je suis en couple avec trois femmes qui ont toutes des opinions très différentes sur moi à différents moments”, a plaisanté David avec GENS en 2020. «Prendre ce genre d’engagement, que je n’ai pas pris pendant la majeure partie de ma vie, a été une chose énorme pour moi. Et cela vous fait vous sentir un peu plus comme un homme, pour être honnête. Je me sens un peu plus comme un adulte. Il a ajouté qu’être “poussé dans le rôle de la famille” a non seulement changé sa vision d’être un père, mais qu’il a vécu “tous les clichés de chaque sitcom que vous avez jamais entendus”.

“C’est un cliché dont on se moque constamment à la télévision et dans les livres, et je l’avais toujours regardé avec un grain de sel en disant ‘Eh, peu importe, ce n’est pas la vraie affaire.’ Et maintenant, je suis dedans », a-t-il ajouté. “Ce genre de frappe sur la tête.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En juillet 2022, David a révélé qu’il avait du mal à se débarrasser du Nuit violente livres qu’il a préparées pour la dernière saison de Choses étranges. “Tout compte fait, j’ai perdu plus de 75 livres. 265-270 dans la saison 3 et jusqu’à 190 quand nous avons tourné », a-t-il déclaré. «Récemment gonflé à nouveau pour jouer à la rue joyeuse. Nick dans un film, j’ai hâte que vous voyiez cette saison des fêtes, alors j’ai du mal à me battre pour atteindre un bon poids là où la trémie se retrouvera dans la saison 5. Tous ces hauts et ces bas ne sont pas bons pour le corps, et je vais devoir y renoncer bientôt, mais c’est une partie tellement amusante du travail de vivre dans une version différente de votre peau pendant un certain temps.

Lien connexe En rapport: Perte de poids de David Harbour : ce que la star de “Stranger Things” a dit à propos de sa transformation corporelle

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.