David Harbour dit que “Stranger Things” commencera bientôt la production de la dernière saison

David Harbour dit lui et le reste des Choses étranges Les acteurs se préparent à retourner pour filmer le cinquième et dernier volet de la série à succès Netflix.

Harbour, 48 ans, s’est entretenu avec les médias jeudi soir lors du gala BoxLunch et a partagé le tournage de l’émission – qui a été retardé par la Grève SAG-AFTRA de 118 jours — n’est plus que “dans quelques jours”.

L’acteur a incarné l’adorable et bourru shérif Jim Hopper dans Chose plus étrangedepuis la saison 1 sur l’application de streaming en juillet 2016. Le personnage de Harbour est rapidement devenu un favori des fans et la série a contribué à propulser l’acteur vers un nouveau niveau de célébrité après une carrière déjà réussie.

Parler avec VariétéHarbour a déclaré que les acteurs et l’équipe de la série dramatique de science-fiction devront retourner à Hawkins, dans l’Indiana – la ville fictive où se déroule la série – car ils sont déjà en retard.

“Je veux dire, nous devons filmer la dernière saison de Choses étranges, n’est-ce pas ? Je dois y être dans quelques jours. Nous devons y aller, nous sommes en retard”, a-t-il déclaré.

Harbour a dit plus tard Personnes qu’il a reçu un appel de producteurs lui demandant de reprendre la production dix minutes seulement après la fin de la grève.

“Ils m’ont littéralement appelé, je pense que c’était 10 minutes après le truc du SAG sur Twitter”, a-t-il déclaré. “Le premier AD [Assistant Director] c’est comme : « Alors, prends le vol pour toi lundi, n’est-ce pas ? Nous jouerons à Atlanta.'”

La quatrième saison de Choses étranges a été diffusé sur Netflix en deux parties en mai et juillet 2022 et les créateurs de la série, les Duffer Brothers, ont confirmé en août 2022 qu’ils en étaient aux premiers stades de l’écriture de la cinquième saison. Plusieurs points de vente a rapporté que le tournage devait avoir lieu au cours de l’été mais a été interrompu par les grèves respectives de la WGA et de la SAG-AFTRA.

Getty Images

Harbour, qui a succédé au titre d’ambassadeur de BoxLunch à son collègue acteur Simu Liu, a terminé la soirée en annonçant qu’il égalerait le don de 100 000 $ de BoxLunch à Feeding America.

S’adressant à la foule, Harbour a plaisanté en disant que, puisque Liu avait quitté son poste, le Shang Chi La star peut désormais se concentrer sur son travail principal.

“Je suppose que votre travail n’est plus celui de donner l’ambassadeur, vous devez retourner à la plage. C’est le travail de Ken, c’est la plage”, a plaisanté Harbour, faisant référence au rôle de Liu dans Barbie.

Le Gran Turismo L’acteur a déclaré qu’il avait décidé de doubler le don parce qu’elle ne pouvait pas être en reste par rapport à son prédécesseur.

“Je ne voulais pas qu’un très beau jeune acteur, qui était ambassadeur de l’année dernière, me surpasse d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Harbour après le gala.

Getty Images

Mis à part son rôle dans la série Netflix et son nouveau titre philanthropique, Harbour a une année chargée à venir après la fin du tournage. Choses étrangesil devra reprendre son rôle de Red Guardian au sein de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Harbour était censé tourner celui de Marvel Coups de foudre film au cours de l’été avant que la grève de la SAG-AFTRA ne reporte la production. Jeudi, Disney a annoncé que le film, qui devait initialement sortir en salles en 2024, avait été reporté à juillet 2025.

Coups de foudre est une équipe de niveau Avengers comprenant les anti-héros de l’univers et les acteurs vétérans du MCU Sébastien Stan, Florence Pugh, Julia Louis-DreyfusOlga Kurylenko et Wyatt Russellet ajoute les nouveaux arrivants Marvel Steven Yeunet Ayo Edebiri.

En février, Harbour a parlé avec ET à propos du prochain projet MCU et a déclaré qu’il était ravi de retrouver Pugh – qui a joué à ses côtés dans les années 2020 Veuve noire – ainsi que les autres acteurs nouveaux et anciens du MCU.

“J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de plaisir à avoir”, a ajouté Harbour à propos de l’équipe imminente. “Je suis vraiment excité à ce sujet. Je me demandais si je serais ramené, ou comment je serais ramené. Et cela dépasse vraiment mes attentes en matière de cool.”

Pour un aperçu complet des émissions de télévision et des films à venir de Marvel Cinematic Universe, cliquez sur ICI.

CONTENU CONNEXE :