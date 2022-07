David Harbour discute de la “course difficile et excitante” pour perdre du poids pour la saison 4 de “Stranger Things”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

David Harbour s’est rendu sur Instagram pour faire savoir aux fans comment exactement il avait perdu tout ce poids pour la saison 4 de “Stranger Things”.

Dans la quatrième saison de la série, le personnage de Harbour, Jim Hopper, vit dans une prison russe depuis huit mois et fait des travaux forcés. La situation du personnage exigeait que Harbour perde un peu de poids pour rendre ses scènes crédibles, et cela a fonctionné, car les fans ont été choqués lorsqu’ils l’ont vu à l’écran.

Harbour a commencé le message en disant qu’il avait décidé d’aborder son régime de perte de poids en raison du nombre de fans qui ont tendu la main et ont demandé comment il avait tant maigri. Il a attribué à son entraîneur David Higgins et à un régime strict les raisons pour lesquelles il a pu le faire.

“Mon entraîneur @davidhigginslondon a travaillé avec moi pendant 8 mois pour effectuer la transformation, puis une autre année pour la maintenir pendant la pandémie”, a expliqué Harbour. “Tout compte fait, c’était une course difficile et excitante, changeant le régime alimentaire et les plans d’exercice (ou leur absence).”

Le message présentait une série de photos relatant son parcours de perte de poids, dont la première était une image avant et après de lui dans la saison trois de “Stranger Things”, puis dans la saison quatre.

“Au total, j’ai perdu plus de 75 livres 265-270 dans la saison 3 et jusqu’à 190 lorsque nous avons tiré”, a expliqué Harbour.

Après tout son travail acharné pour perdre du poids, Harbour a décroché le rôle du Père Noël pour un nouveau film qui devrait sortir cette saison des fêtes. Il a admis dans son message qu’il n’avait pas autant de mal à perdre du poids pour la saison cinq, reconnaissant que les fluctuations constantes de poids ne sont pas bonnes pour lui.

“J’ai du mal à me battre pour atteindre un bon poids là où Hopper se retrouve dans la saison 5”, a-t-il déclaré. “Tous ces hauts et ces bas ne sont pas bons pour le corps, et je vais devoir y renoncer bientôt, mais c’est tellement amusant de vivre dans une version différente de sa peau pendant un certain temps.”

La section des commentaires sous ce message était un endroit très élogieux pour Harbour, car les célébrités et les fans l’ont félicité pour son travail acharné. Certains commentateurs ont souligné que l’acteur avait l’air bien portant les deux types de corps et devrait simplement travailler pour être en meilleure santé.

De nombreux fans ont également déclaré que ce qu’ils voulaient le plus voir, c’était lui avec sa co-vedette de “Stranger Things”, Winona Ryder, leur donnant le nom de couple “danona”.

Ces fans seront déçus d’apprendre que Harbour est en fait marié… et non pas à Ryder, mais à la chanteuse britannique Lily Allen. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2019 et se sont mariés en 2020 par un imitateur d’Elvis à Las Vegas, Nevada.

La cinquième et dernière saison de “Stranger Things” est en cours d’écriture et devrait sortir en 2024.