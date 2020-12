La star de Stranger Things, David Harbour, s’est ouverte sur la vie d’un homme nouvellement marié, après s’être récemment retirée du marché et s’être accrochée à Lily Allen.

L’acteur a épousé le chanteur en septembre, époustouflant le monde après s’être enfui lors d’une cérémonie secrète à Las Vegas.

Le jeune homme de 45 ans a jailli de sa nouvelle épouse en expliquant qu’il avait le chanteur britannique de 35 ans à ses côtés.

La star de Hellboy a déclaré à PEOPLE qu’il avait épousé une «femme magnifique et incroyable».

David a déclaré: «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi profondément gentil qu’elle. Je ne me suis jamais senti aussi pris en charge et pris en charge par un autre être humain. «

«Elle est vraiment une personne profondément gentille et j’aime ça chez elle», a-t-il déclaré à la publication.







(Image: Internet inconnu)



La romance florissante des tourtereaux a été portée au niveau supérieur en septembre lorsqu’ils se sont mariés secrètement à Las Vegas après seulement un an ensemble.

L’affaire privée a vu le couple prononcer ses vœux devant un imitateur d’Elvis à la chapelle de Graceland.

Les filles de Lily, Ethel, neuf ans, et Marnie, sept ans, sont également venues à la cérémonie et elles ont ensuite dégusté des hamburgers à In ‘n’ Out.

David a maintenant emménagé avec Lily et ses deux filles et s’implique fièrement dans leur vie.

« Je suis en couple avec trois femmes qui ont toutes des opinions très différentes sur moi à différents moments », a plaisanté la star.







(Image: Instagram)









(Image: Getty Images)



Mais plaisanterie à part, il admit que l’engagement de s’impliquer avec Lily et ses enfants n’était pas celui qu’il prenait à la légère.

« Prendre ce genre d’engagement, ce que je n’ai pas fait pendant la majeure partie de ma vie, a été une chose énorme pour moi », a déclaré Harbour. « Et cela vous fait juste vous sentir un peu plus comme un homme, pour être honnête. Je me sens juste un peu plus comme un adulte. «

Il a ajouté qu’être « plongé dans ce rôle familial » a complètement changé sa vision de la paternité et lui a fait ressentir « chaque cliché de chaque sitcom que vous avez jamais entendu ».

«C’est un cliché dont on se moque constamment à la télévision et dans les livres et je l’avais toujours regardé avec un grain de sel en disant: ‘Eh, peu importe, ce n’est pas la vraie affaire.’ Et maintenant j’y suis », a-t-il dit.







(Image: Instagram)



« Ce genre de frappe sur la tête. »

Pendant ce temps, la nouvelle mariée Lily a récemment célébré son premier mois sans fumée après avoir promis de couper définitivement la cigarette après avoir célébré une année entière de sobriété plus tôt cette année.

La chanteuse Smile s’éclaire fréquemment et n’a pas caché sa dépendance à la nicotine au fil des ans, mais s’est lancée dans un mode de vie plus sain depuis qu’elle s’est liée.