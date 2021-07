David Harbour de Stranger Things confirme qu’un ÉNORME secret couvrant cinq ans sera enfin dévoilé dans la saison quatre

La star de STRANGER Things, David Harbour, a largué une bombe selon laquelle un secret de cinq ans sera révélé au cours de la prochaine saison de la série.

L’acteur qui joue Jim Hopper dans la série Netflix a révélé un « énorme » secret de cinq ans concernant l’histoire de son personnage qui sera dévoilé dans la saison quatre.

Netflix

David Harbour de Stranger Things a averti les fans qu’un énorme secret serait révélé sur son personnage Jim Hopper[/caption]

« Il y a une chose là-dedans qui joue très gros cette saison que je connais depuis le premier cadre de la première saison », a-t-il déclaré. Divertissement ce soir.

« Moi et [series creators] les Duffer s’asseyaient et spéculaient : « Oh, ça ne serait pas cool ? » la minute où nous avons commencé à tirer.

« Nous n’avons jamais pensé que nous aurions même une deuxième saison, et ensuite nous pouvons le faire cette saison. »

Harbour a ajouté: « C’est tellement satisfaisant d’avoir eu une idée cinq ans auparavant et de dire: » Oh, c’est une saison où nous allons révéler ce secret que nous utilisions simplement comme une chose subtile pour informer quelque chose. ‘

« Nous allons enfin le mettre en place, et c’est vraiment cool. »

Les dernières révélations de Harbour surviennent après qu’il a paniqué les fans de Netflix lorsqu’il a fait allusion à une » fin définitive » avant la première de la saison quatre.

La nouvelle série de la série à succès est actuellement en production et les fans veulent désespérément savoir ce qui arrive aux habitants de Hawkins.

David, 46 ans, a laissé entendre que la série pourrait se terminer après la nouvelle saison.

Il a déclaré à Collider: «Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous resserrons et terminons également dans une certaine direction pour que cela ait une fin claire, propre, spécifique et définie à un moment donné, dont je ne peux pas vraiment parler. . «

Son personnage Jim a été présumé mort à la fin de la saison trois après s’être sacrifié dans une explosion dans le but de sauver Hawkins et ses habitants.

Cependant, les teasers de la nouvelle série ont révélé que Jim s’était en quelque sorte retrouvé dans une prison russe.

Il a été affirmé l’année dernière que les patrons de la série, The Duffer Brothers, diviseraient la dernière saison en deux parties distinctes et se termineraient par une cinquième série.

Cependant, la paire a ensuite révélé qu’elle avait planifié la fin de la série depuis la première saison et qu’elle ne « produirait » pas plus d’épisodes que cela.

Le duo a déclaré à Deadline: « Nous connaissons la fin de la série depuis un certain temps.

Netflix

Harbour a déclaré qu’il connaissait le secret de son personnage depuis le premier épisode de la série[/caption]

NETFLIX

La quatrième saison de la série les voit aller au-delà de Hawkins, y compris une prison russe pour Hopper[/caption]





« La vérité honnête est que nous ne savions pas si nous irions au-delà de la saison 1, donc nous aimons l’idée de la saison 1 qu’elle pourrait fonctionner essentiellement comme une pièce autonome, comme presque comme une série limitée. »

Ils ont ajouté: «Mais cela avait le potentiel d’aller au-delà. Et si cela devait aller au-delà, nous avions une idée de l’endroit où cela irait.

« Oui, et nous avons une fin en tête. Nous ne voulons pas simplement continuer à produire.

Les saisons 1 à 3 de Stranger Things sont disponibles sur Netflix, la date de sortie de la saison 4 n’étant pas encore confirmée.