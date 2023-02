David Harbor et Lily Allen font le tour de leur maison de ville à Brooklyn : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristin Callahan/Everett Collection

Cosy et chic est certainement une façon de décrire la maison de l’acteur David Harbour47 ans et chanteur Lily Allen37. Le couple de célébrités a ouvert son pad Brooklyn pour Résumé architectural le 1er février, un mois après que David a été aperçu à un match de basket avec la fille de Lily, Marnie, 10, le 4 janvier. En montrant leur somptueuse “cuisine anglaise simple”, l’homme de 47 ans a révélé que Lily lui en avait parlé lors de leur premier rendez-vous (voir la vidéo ci-dessous). “Quand j’ai rencontré Lily Allen pour la première fois, nous sommes d’abord allés à un rendez-vous…”, a-t-il commencé. “À un moment donné, vous m’avez dit que vous aviez toujours voulu une cuisine anglaise simple.” Après avoir rappelé l’histoire, la chanteuse de “Smile” a ri de l’incident. «Ce serait assez audacieux lors d’un premier rendez-vous de dire:« Salut, ravi de vous rencontrer, au fait, l’anglais simple est le nom de la cuisine », a-t-elle plaisanté.

Plus tard, David a partagé qu’ils avaient conçu leur cuisine lumineuse avec le designer Billy Coton. La cuisine «italienne en couches» comprend des étagères ouvertes, des couleurs d’accent vert et une superbe longue table à manger. “Nous voulions un endroit qui ressemble au moteur central de la maison”, a déclaré la mère de deux enfants. “Quand vous entrez, il y a une grande table pour faire les courses, les enfants font leurs devoirs là-bas, je cuisine.” En plus des tons sourds, leur cuisine dispose d’un lustre somptueux au centre du plafond avec des moulures d’origine datant de la construction du bâtiment.

La pièce suivante était la “salle de jardin” très verte de la famille, qui semblait un nom approprié étant donné la pléthore de motifs floraux partout. Lily a noté que leur canapé en velours double est idéal lorsqu’ils «se disputent» et qu’ils peuvent «se faire face» l’un à l’autre. Non seulement les murs sont recouverts de fleurs, mais les magnifiques rideaux bleus le sont également. Le papier peint est conçu par Zuber, et est notamment peint à la main. C’est dans cette pièce que Lily et ses enfants : Marnie et Éthel11 ans, jouer à des jeux de société.

Bien que la musicienne nominée aux Grammy Awards ait admis que la cuisine était “tout pour moi”, elle a rendu hommage à son mari pour ses touches sur leur salle de bain unique recouverte de moquette. Le lavabo et la baignoire sont dotés de robinets de cygne dorés, tandis que le papier peint Zuber plus floral a avalé toute la pièce. “Maintenant, j’ai une pièce où vous pouvez prendre un bain, ou vous pouvez vous asseoir ou vous brosser les dents”, a déclaré David. “Tu voulais des fleurs et ils ont livré pour toi bébé”, a plaisanté Lily en soulignant les rideaux et la moquette de la chambre conçus par Pierre Frey. Fait intéressant, leur chambre (qui s’ouvre directement sur la salle de bain) ne comporte aucune fenêtre.

En plus de montrer leur belle maison, David a récemment été aperçu lors d’un match de basket à New York avec la fille de Lily, Marnie, comme mentionné précédemment. Lors du match des New York Knicks contre les San Antonio Spurs, le Hellboy star a porté un polo rayé, un pantalon noir et des Vans noires. Pendant ce temps, la douce fille de 10 ans a opté pour un look douillet dans un haut rayé à manches longues et un jean noir. Les deux filles de Lily sont issues de son précédent mariage avec Sam Cooper45 ans. La beauté brune et son ex-mari se sont mariés de 2011 jusqu’à ce qu’ils se séparent en 2018. David et sa désormais épouse sont mariés depuis 2020.

