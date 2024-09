David Handelman, scénariste de « Live Earth », décède à 63 ans

David Handelman, auteur de « Live Earth », décède à 63 ans

David Handelman, un scénariste de télévision renommé qui a conçu le Aaron Sorkin série, a embrassé la mort à l’âge de 63 ans.

Selon le Hollywood ReporterHandelman est décédé le 15 août à l’hôpital Mount Sinao de New York.

Le producteur David Van Taylor a révélé au média que des complications causées par un cancer du sang rare, la macroglobulinémie de Waldenström, ont coûté la vie à Handelman.

De plus, le journaliste de presse devenu scénariste de télévision a écrit de nombreux articles, notamment La salle de presse, L’aile ouestet Studio 60 sur le Sunset Strip.

L’écrivain de 63 ans a également collaboré avec CBS pour la série Singe amoureux en 2006, et a écrit la saison 6 de la série de la CW Les Frères Scottdiffusé de 2008 à 2009.

En outre, le regretté scénariste de télévision a également contribué à la deuxième saison de la série ABC. Nashvillequi a été diffusé de 2013 à 2014, et pour ceux qui ne le sauraient pas, il a été crédité pour son travail dans la saison trois de DirecTV Voyou en 2015.

Le travail récent de Handleman en tant que producteur et scénariste était celui de CNN Smerconish.

Avant de conclure, il est pertinent de mentionner que Handelman laisse dans le deuil sa famille, notamment son épouse, Syd Sidner; ses filles, Helen et Nancy; et ses frères, Dan et Matt.