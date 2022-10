David Habib – Kelowna Capital Nouvelles

Rencontrez le candidat à la mairie sortant David Habib alors qu’il s’assoit pour répondre à quelques questions importantes, et une question juste pour le plaisir, avant les élections du 15 octobre.

David Habib – candidat à la mairie

Ce qui suit a été transcrit à partir de la vidéo : sic)

Si vous êtes élu, qu’aimeriez-vous que le conseil accomplisse au cours des quatre prochaines années ?

Eh bien, il y a beaucoup de choses et probablement les deux premières choses par lesquelles je veux commencer sont une réduction de la criminalité et des infrastructures. En ce qui concerne notre taux de criminalité, comme beaucoup l’ont déclaré dans le passé, il y a quelques pour cent des criminels qui sont responsables de la majorité des crimes. Bien sûr, nous devons nous occuper de ces personnes et nous devons donner à la GRC les outils dont elle a besoin pour faire son travail. J’ai vu le maintien de l’ordre tellement changer ces dernières années, et je crois que c’est parce que tout le monde se promène avec une caméra. Un membre de la GRC ne peut rien faire sans être filmé. La caméra ne raconte pas la véritable histoire de ce qui se passe.

Les caméras devraient être jetées à la porte, et si elles doivent faire partie des preuves, cela devrait être une partie minimale des preuves. Parce que pour que la police fasse son travail, elle doit se sentir libre, elle ne peut pas sentir que quelqu’un regarde ce qui se passe. Parfois, quand il s’agit de faire respecter la loi, il faut être agressif, il faut envoyer un message. Je ne dis pas de battre les gens, je dis simplement d’avoir la possibilité de communiquer sans craindre que chaque mot qu’ils disent soit envoyé au public lorsqu’il est mal interprété.

En tant que maire, comment aimeriez-vous que le conseil et le personnel gèrent la croissance et le développement futurs de la ville ?

Je suis dans le BTP. En ce qui concerne le développement de notre communauté, nous avons un plan communautaire officiel (OCP) que nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars pour développer. Certains pourraient dire que ce n’est qu’une ligne directrice. Je ne l’achète pas. Si j’achète une maison dans un quartier, la première chose que je veux faire est de regarder l’OCP pour voir ce qui se passe dans mon quartier d’ici au nouveau qui court jusqu’en 2040.

Le fait qu’ils (le conseil municipal) aient tellement déraillé et jeté l’OCP est dévastateur. Le fait que rien ne devrait dépasser 20 étages, voire 26 dans certaines régions, et qu’ils atteignent plus de 40 étages est ridicule. Il doit y avoir une responsabilité à cet égard.

Vous connaissez la discothèque de 685 places qui se déroule sur Ellis juste à côté d’un complexe résidentiel en copropriété, comment est-ce possible ? Comment cela se passe-t-il alors que l’OCP ne dit rien sur 500 sièges ? Vous me dites qu’il n’y aura pas 685 personnes qui feront la queue pour entrer et vous me dites qu’à 1h du matin après avoir consommé de l’alcool, il n’y aura plus de problème ? La GRC n’a pas dit qu’elle appuyait cela.

Cela me déconcerte que ce genre de choses se produise alors que c’est la communauté dans son ensemble qui devrait décider de ce qu’il y a dans son quartier. Je ne sais tout simplement pas où se trouvent leurs chefs (de conseil municipal).

Selon Statistique Canada, en 2021, Kelowna avait le pire taux de criminalité de toutes les régions métropolitaines de recensement (pour 100 000 habitants) au Canada. Si vous êtes élu, que pourriez-vous faire, vous et le conseil, pour lutter contre le crime ?

Indépendamment de la statistique, la perception est ce que les gens de la communauté pensent, et la communauté pense exactement comme ça. Même si nous devions prendre ce que Colin (Basran) a dit comme parole d’évangile que nous sommes 14e (en termes de taux de criminalité en Colombie-Britannique), cela n’a pas d’importance. Les gens dans leur esprit ont la perception que nous sommes numéro un.

Malheureusement, lorsqu’il s’agit de criminalité au centre-ville, une grande partie est liée à l’itinérance, aux problèmes de toxicomanie et à d’autres problèmes auxquels nous devons faire face au centre-ville. Vous ne serez pas en mesure de lutter contre le crime sans obtenir des logements permanents pour ces personnes, les sortir de la rue et ensuite être en mesure de traiter avec les délinquants prolifiques parce que ces personnes, bien qu’elles ne soient généralement pas sans abri, il y a des liens entre eux là que nous devons traiter. Il va donc falloir adopter l’approche communautaire où tout le monde a les yeux ouverts, vous voyez quelque chose, vous dites quelque chose, vous travaillez avec vos voisins, vous étreignez vos voisins et vous travaillez ensemble pour essayer d’obtenir une résolution. Sortir les gens de la rue est la chose la plus importante pour moi parce que je crois que quand ils sont désespérés, ils sont désespérés. Ils prendront tout ce qui leur tombe sous la main

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

J’ai une réponse facile à cela. Il y a tellement d’enfants dans cette communauté qui me rendent si fier quand je suis un parent qui baisse les yeux et qui dit, wow ! L’avenir de ce pays sera formidable parce que nous avons tellement de jeunes qui s’impliquent dans des choses que j’apprends combien de personnes s’impliquent dans la politique en ce moment. Des enfants qui rêvent et aspirent à être plus grands et meilleurs. Je suis toujours inspiré par les petites personnes, quand je dis petites personnes, je veux dire moins de 25 ans.

Mon expérience dans le club de boxe, avec le sport, et quand vous regardez le sport, ce qu’il fait à ces jeunes et comment ils évoluent et acquièrent des compétences de vie et apprennent à travailler ensemble et à négocier dans les moments difficiles, il y a tellement d’interactions positives. Ce sont ceux qui sont les héros de ma vie. Ce sont les enfants que j’admire et cela me procure de la joie au quotidien.

Je suis le gars le plus chanceux du monde. Je me réveille avec le sourire 24h/24 et 7j/7. Vous ne pouvez pas, peu importe ce que vous écrivez sur moi, peu importe ce que vous dites sur moi, vous n’allez pas me mettre de mauvaise humeur. Je sais que la paix intérieure doit venir de moi. L’amour que je partage est amplifié chaque fois que je dis aux gens hey, je t’aime. Je crois vraiment que c’est le travail de tout le monde.

