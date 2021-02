Le DJ David Guetta a diffusé en direct sur sa chaîne Youtube sa performance gratuite sur l’héliport de Burj Al Arab Jumeirah à Dubaï samedi.

L’ensemble du DJ français United at Home vise à soutenir le travail de l’UNICEF en faveur des enfants, et la campagne de Dubaï Cares « Education ininterrompue » pour soutenir l’éducation et l’apprentissage à distance pour les enfants, les étudiants et les enseignants à la suite de Covid-19.

Le spectacle de musique de danse était accompagné de feux d’artifice.