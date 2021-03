David Guetta est le DJ numéro un mondial et a vendu plus de 40 millions de disques. Nous rattrapons la superstar française alors qu’il jouait une performance caritative sur l’héliport du Burj Al Arab à Dubaï pour lever des fonds pour soutenir la bataille mondiale contre Covid.

Comment la représentation caritative est-elle née?

David Guetta:

« Alors, oui, ça s’appelle Unis à la maison. Et je l’ai commencé à Miami puis à New York et à Paris devant le musée du Louvre et maintenant ce lieu emblématique et extraordinaire. L’idée est d’obtenir de l’argent pour les personnes dans le besoin pendant COVID, mais aussi pour que je m’amuse et divertisse les gens car n’oublions pas, les gens ont encore besoin de se divertir. C’est pourquoi je pense qu’il a été très réussi « .

Vous avez dû aborder de nouvelles façons de travailler, quelle est l’importance de relancer l’industrie du divertissement?

« Oui, absolument. C’était un défi pour moi au début, vous savez, parce que j’ai tellement l’habitude d’avoir de vraies personnes devant moi, vous savez, mais à cause de tous les retours que j’ai eu dans les émissions précédentes, J’ai réalisé à quel point c’était utile et à quel point les gens l’appréciaient. Alors maintenant, j’imagine simplement les gens et ça marche. Je pense que ce spectacle va être, probablement hors de tout, le plus spectaculaire parce que la production est vraiment folle. Donc je Je suis très excité. C’est vraiment incroyable. Je veux dire, le bâtiment lui-même est vraiment emblématique et très spécial. Mais quand vous venez avec la production avec laquelle je viens, c’est vraiment impressionnant « .

À votre avis, comment l’industrie devra-t-elle évoluer? Comment va-t-il s’adapter et changer pour en faire un succès?

« Écoutez, j’espère que nous n’aurons pas à nous adapter parce que très vite tout le monde sera vacciné. Je peux à nouveau avoir de vrais concerts. Mais je pense que maintenant c’est la seule chose que nous ayons. Je pense que, dans le futur, nous allons restent une option possible. Je parle avec beaucoup de gens d’émissions de réalité virtuelle. Cela se développe beaucoup. Je pense que c’est intéressant et je vois que j’ai des enfants et ils passent du temps avec leurs amis dans des jeux vidéo. Vous savez qu’ils jouent jeux vidéo et ils mettent un casque et parlent à leurs amis. Cela m’a fait beaucoup penser aux nouvelles générations « .

Vous avez beaucoup parlé de votre opposition aux anti-vaxers. Pourquoi pensez-vous qu’il est important que les gens sortent et s’assurent de se faire vacciner dans le climat actuel?

« Eh bien, je ne vois pas d’autre choix, pour être honnête. Donc je me sens très chanceux parce que je suis à Dubaï et j’ai pu l’obtenir. Alors j’ai fait un vaccin. C’est un choix très personnel. Je suis ne pas essayer de forcer les gens à faire ce qu’ils ne veulent pas faire, mais je ne vois pas d’autre moyen pour le monde. Qu’allons-nous faire? Qu’allons-nous faire d’autre? Nous ne pouvons pas rester comme ça pour toujours et laisser l’économie mourir. Cela va détruire le monde. Je viens de France, qui était un pays de révolution, l’un des pays avec le plus de résistance au début. Je vois que les chiffres changent maintenant et de plus en plus de gens veulent se faire vacciner, ce qui est à mon avis une bonne nouvelle « .

Vous avez enregistré «Let’s Love» avec Sia pendant le verrouillage. Comment était-ce? Comment le verrouillage vous a-t-il affecté?

« Eh bien, vous savez, comme tout le monde, ce n’est évidemment pas une bonne chose. Mais en même temps, j’essaie de tirer le meilleur parti de chaque situation. Et je dois dire que d’un point de vue créatif, c’était très bien. C’est toujours très bien parce que je passe plus de temps à la maison et moins dans les avions. Et ça me donne plus de temps pour faire de la musique, tu sais « .

Vous êtes originaire de Paris, mais vous avez fait de Dubaï votre maison ces dernières années. Pourquoi aimez-vous votre séjour à Dubaï?

«Honnêtement, en ce moment, c’est probablement le meilleur endroit au monde, tu sais, et c’est toujours la vraie vie. C’est l’endroit le plus sûr que j’ai jamais vu. Et c’est bien et aussi, je pense au COVID , ils vont bien. Alors j’espère que ça restera comme ça, dira l’avenir. Mais jusqu’à présent, ils ont maintenu une belle vie sociale et en même temps la sécurité. Donc c’est un bon équilibre « .

Vous êtes connu internationalement comme le grand-père de la musique de danse électronique, mais peut-être êtes-vous moins grand-père?

« Tu sais, je déteste ça parce que quelqu’un a inventé le ‘parrain de la dance music’ et je ne sais pas comment il est devenu le grand-père. Je me dis, est-ce que j’aime vraiment ce vieux? OK, pourquoi pas? Mais ouais , J’ai consacré ma vie à la dance music, c’est sûr. Du funk à la house en passant par le hip hop et l’EDM, vous savez, comme vous voulez l’appeler. C’est ma vie de faire danser les gens « .

Vous avez débuté sur la scène des clubs parisiens, puis vous avez transféré toutes vos compétences et sorti des disques partout dans le monde. Quel a été le plus grand changement pour vous dans l’industrie depuis lors?

« Oh, wow. C’est un énorme changement. Premièrement, quand j’ai commencé, il n’y avait pas de DJ célèbre, ça n’existait tout simplement pas. Donc, tu sais, je n’aurais jamais pu imaginer qu’un jour nous vendrions des billets avec notre nom et encore moins que nous remplirions un stade. C’était impossible à imaginer « .

Que réserve l’avenir?

« Je regarde vers l’avenir. Comme je le disais, je pense que toute réalité virtuelle est très intéressante. Et surtout, je pense que quand ce sera fini, ce sera la plus grande année de fête de tous les temps. Alors je Je suis juste prêt à reprendre la route et, vous savez, à faire des shows consécutifs tous les jours parce que ça me manque tellement ».