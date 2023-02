David Goodwillie quitte le club de Northern Premier League Radcliffe alors que le club admet un « faux pas important » dans la signature de l’ancien attaquant écossais | Nouvelles du football

David Goodwillie a joué pour le Radcliffe FC dans la Northern Premier League mardi soir, mais il est maintenant parti après que le club a reconnu un “faux pas important” dans la signature de l’attaquant.

Goodwillie, qui Sky Sports Nouvelles a été informé qu’il avait signé pour le club du septième niveau du football anglais dans le cadre d’un contrat à court terme, a été jugé violeur dans une affaire civile en 2017, six ans après avoir été initialement inculpé.

Aucune procédure pénale n’a été engagée contre Goodwillie, mais il a été condamné à payer 100 000 £ de dommages et intérêts par un juge après qu’il a été jugé qu’il avait violé une femme dans un appartement de West Lothian en 2011.

Goodwillie a été nommé sur la feuille d’équipe de Radcliffe pour affronter Belper Town mardi, marquant un triplé dans une victoire 4-2.

Cependant, à la suite d’une réaction violente des supporters, le club a maintenant annoncé son départ et s’est excusé d’avoir signé le joueur de 33 ans.

Une déclaration disait: “En tant que club, nous avons toujours été sur la seconde chance et avons participé à la réhabilitation de nombreux joueurs et membres du personnel tout au long de ce parcours, nous avons toujours donné aux gens une chance d’améliorer leur vie et trouvé du soutien dans ce effort.

“Lorsque le club a été présenté avec David Goodwillie, la même logique a été appliquée, mais dans ce cas, il est clair que c’était un faux pas important et notre diligence raisonnable aurait dû être d’un niveau beaucoup plus élevé.

“Nous pouvons garantir que toutes les personnes du club impliquées dans cette signature l’ont fait par désir de faire une bonne chose pour un individu avec un passé certes entaché comme nous l’avons fait avec tant de succès auparavant, mais c’était un pont trop loin.

“Cette décision s’est produite très rapidement, l’autorisation n’ayant été accordée qu’extrêmement tardivement, nous laissant dans une position où nos bénévoles des médias n’ont pas été en mesure de divulguer les détails avant la production des feuilles d’équipe – bien que cela soit regrettable, cela était également inévitable.

“Du conseil d’administration à l’équipe de direction, que nous avons soutenue et avons toujours soutenu les décisions de jeu – il est clair que dans l’ensemble, nous nous sommes trompés. L’accent était mal placé et en tant que club communautaire en pleine croissance, nous réalisons que nos impacts sont également plus largement ressenti aussi.

“Nous nous sommes toujours efforcés d’être une source de fierté pour notre ville avec de bonnes et honnêtes intentions, et nous pensons que nous avons eu un impact positif significatif pour notre ville au cours des six dernières années, tant sur le terrain qu’en dehors, et nous nous excusons sincèrement auprès de tout le monde. connecté avec le club et la communauté – c’est une erreur qui ne se reproduira plus jamais.”

Goodwillie a quitté Raith Rovers en septembre 2022, huit mois après avoir initialement signé et n’ayant fait aucune apparition, après que le club de Kirkcaldy ait fait face à une réaction féroce du sponsor du club Val McDermid, des fans, de Rape Crisis Scotland et du premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Son arrivée à Stark’s Park a également provoqué une série de démissions parmi les membres du conseil d’administration et les bénévoles du club, tandis que l’équipe féminine du club a choisi de changer de nom sous un autre nom.

Le joueur de 33 ans a récemment disputé un match d’essai pour Livingston United en novembre au neuvième niveau du football écossais, marquant deux fois, mais n’a plus jamais joué.

Goodwillie a trois sélections pour l’Écosse et a joué pour Dundee United, Blackburn Rovers et Aberdeen entre autres.