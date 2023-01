David Gold: le co-président de West Ham décède à l’âge de 86 ans des suites d’une courte maladie | Nouvelles du football

Le co-président de West Ham, David Gold, est décédé à l’âge de 86 ans des suites d’une courte maladie.

Un communiqué de West Ham disait: “C’est avec une profonde tristesse que le West Ham United FC confirme que notre bien-aimé co-président David Gold est décédé mercredi matin des suites d’une courte maladie.

“David Gold, 86 ans, est décédé paisiblement avec ses filles dévouées, Jacqueline et Vanessa, et sa fiancée Lesley, à ses côtés.”

Gold était conjointement responsable à West Ham avec David Sullivan depuis 2010, lorsque le duo a acheté une participation majoritaire dans le club. Il était auparavant président et copropriétaire de Birmingham City jusqu’en 2009.

Gold était un fan de West Ham depuis toujours et a grandi en face du Boleyn Ground – l’ancien stade du club – et a joué pour les équipes de jeunes du club.

Sullivan a déclaré: “Au nom de tout le monde au club de football, c’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous pleurons le décès de notre collègue et ami, David Gold.

“De toutes nos coentreprises, aucune ne nous a donné plus de fierté et de bonheur que le jour où nous avons pris possession de West Ham United, notre club, en janvier 2010. David avait un lien de longue date avec les Hammers, ayant grandi en face du Boleyn Ground. à Green Street, et a représenté le club au niveau junior. Il a toujours voulu ce qu’il y avait de mieux pour West Ham United, et son décès est une grande perte pour nous tous.”

Le manager David Moyes a ajouté : “Je suis extrêmement triste d’apprendre cette nouvelle et, au nom de tous les joueurs et de mon personnel sur le terrain d’entraînement, je voudrais exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de David Gold en cette période très difficile.

“M. Gold était un visiteur régulier de Rush Green et toujours une source de grand soutien et d’encouragement pour moi-même et les joueurs. Il était clair qu’il avait un amour authentique et sincère pour le club et qu’il était un vrai supporter dans l’âme. Il a pris un un grand intérêt pour les personnes travaillant dans les coulisses et a toujours été désireux d’aider de toutes les manières possibles. Il nous manquera beaucoup.

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a tweeté : “À un grand homme, un grand ami depuis plus de 30 ans et un vrai gentleman – vous nous manquerez. Reposez en paix.”

West Ham se rendra à Leeds en Premier League mercredi soir.