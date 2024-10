David Gilmour de Pink Floyd dit qu’il ne jouera pas avec Roger Waters

David Gilmour a mis fin à toute suggestion selon laquelle lui et son ancien membre du groupe Pink Floyd se produiraient à nouveau ensemble.

Dans une nouvelle interview avec Le GardienGilmour a déclaré qu’il ne jouerait « absolument plus » avec Waters. Gilmour l’a déjà déclaré, citant les convictions politiques de Waters et ses commentaires controversés sur Israël, l’Ukraine et les États-Unis.

« J’ai tendance à me tenir à l’écart des gens qui soutiennent activement des dictateurs génocidaires et autocratiques comme [president of Russia Vladimir] Poutine et [president of Venezuela Nicolás] Maduro », a déclaré Gilmour à la publication. « Rien ne me ferait partager la scène avec quelqu’un qui pense qu’un tel traitement envers les femmes et la communauté LGBT est acceptable. En revanche, j’adorerais remonter sur scène avec [late Pink Floyd keyboardist] Rick Wright, qui était l’une des personnes les plus douces et les plus douées musicalement que j’ai jamais connues.

Parmi de nombreuses autres déclarations provocatrices, Waters a comparé Israël à l’Allemagne nazie et a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’était « pas sans provocation ». L’épouse de Gilmour, l’écrivain Polly Samson, a critiqué Waters sur X, en écrivant : « Vous êtes antisémite jusqu’au fond pourri. » Gilmour est intervenu, d’accord avec sa femme, ajoutant « Chaque mot est manifestement vrai. » Waters a réfuté leurs commentaires, les qualifiant de « incendiaires et extrêmement inexacts ».

BMG, une société d’édition musicale basée en Allemagne, s’est également séparée de Waters en raison de ses commentaires politiques. Waters devait sortir l’année dernière une version nouvellement enregistrée de l’album historique de Pink Floyd de 1973, « Dark Side of the Moon », mais Thomas Coesfeld a mis fin à l’accord après être devenu PDG de BMG en juillet de l’année dernière. L’album est finalement sorti via Cooking Vinyl, basé au Royaume-Uni.

Les commentaires de Waters ont également joué un rôle dans le retard de l’accord de plusieurs millions de dollars de Pink Floyd avec Sony Music. La société a acheté les droits sur la musique enregistrée, ainsi que sur le nom et l’image du groupe pour environ 400 millions de dollars.