David Frost admet que le Brexit a causé « trop de problèmes » aux entreprises pour commercer avec l’Irlande du Nord

David Frost dit qu’il comprend pourquoi les entreprises abandonnent le commerce avec l’Irlande du Nord parce que son accord sur le Brexit a créé « trop de problèmes » pour continuer.

Le négociateur de l’accord – qui a créé une frontière dans la mer d’Irlande – a admis qu’il n’avait pas pleinement prévu « l’effet dissuasif » de la nouvelle bureaucratie punitive pour les petites entreprises confrontées à des coûts plus élevés.

Il y a « des entreprises en Grande-Bretagne qui décident que c’est trop compliqué, assez raisonnablement – ​​ne peuvent pas se donner la peine de s’engager dans le processus », a reconnu Lord Frost.

« Ce sont souvent des PME [small and medium-sized enterprises] et les micro-entreprises. Faire face à cela est un appel important pour leur temps et ils décident que cela n’en vaut tout simplement pas la peine », a-t-il déclaré lors d’une enquête parlementaire.

« C’est pourquoi vous constatez certains des problèmes de détournement des échanges et de chaîne d’approvisionnement vers l’Irlande du Nord que nous constatons. »

L’admission est intervenue avant que Lord Frost ne dévoile une nouvelle « approche » du protocole d’Irlande du Nord la semaine prochaine, déclenchant de nouvelles tensions avec l’UE.

Le gouvernement insiste sur le fait que la récente trêve de trois mois sur la vente de viandes réfrigérées et la disponibilité des médicaments n’a pas réussi à résoudre la crise causée par le Protocole.

Bruxelles a été accusée d’« intransigeance » persistante dans les pourparlers en cours et d’un « manque de compréhension des sensibilités en Irlande du Nord ».

plus suit