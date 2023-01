David Foster parle de temps “précieux” avec son fils en bas âge: “Je ne serai plus là quand il aura 50 ou 40 ans, ou 30”

David Foster recommence la parentalité dans la soixantaine.

“A ce stade de ma vie, c’est encore différent”, explique le producteur de musique à People. “Pas mieux ou pire, juste différent. Je travaille toujours, je suis encore beaucoup parti, mais peut-être que le temps est un peu plus précieux pour moi parce que j’ai plus de piste derrière moi que j’en ai devant moi maintenant.”

Foster en est à son cinquième mariage avec Katharine McPhee. Le couple partage un fils, Rennie, qui aura 2 ans le mois prochain. Le lauréat de 16 Grammy Awards a également cinq filles issues de ses relations précédentes.

“J’ai adoré chaque jour”, a-t-il partagé en parlant d’être père. “C’est la chose standard du genre:” Oh, eh bien, tu étais si jeune quand tu as eu tes enfants et tu travaillais jour et nuit, tu ne les as jamais vus. Et il y a du vrai là-dedans, malheureusement, pour mon [older] enfants. Je travaillais juste beaucoup. Même si je travaille beaucoup maintenant, j’annulerai n’importe quoi juste pour traîner avec lui. C’est juste différent.”

“J’ai eu toutes les filles jusqu’à ce que mon fils et j’aime toutes mes filles incommensurablement, mais avoir un fils est un peu différent”, a admis Foster.

Foster est devenu père à 20 ans, abandonnant sa fille Allison, aujourd’hui âgée de 52 ans, pour adoption. Les deux se sont depuis reconnectés. Il a également Amy, 49 ans, Sara, 41 ans, Erin, 40 ans et Jordan, 36 ans.

“Je n’étais pas patient quand j’étais jeune”, dit-il de ses débuts. “J’étais arrogant et juste en mouvement.”

Compte tenu de l’écart d’âge avec non seulement sa femme Katharine, 38 ans, mais aussi son jeune fils, Foster a pris conscience de ce à quoi ressemblera la parentalité cette fois-ci.

“Je pense que je peux offrir une chose à Rennie même si je ne serai plus là quand il aura 50 ou 40 ans, ou 30 peut-être”, a-t-il révélé. “Je pense que je peux lui offrir la sagesse de mes 72 ans sur la planète. Et peut-être que ce n’est pas un mauvais compromis. J’espère que oui.”

Malgré ceux qui doutaient de son mariage ainsi que de sa capacité à être père, Foster, maintenant âgé de 73 ans, dit que c’est incroyablement gratifiant d’être à nouveau parent d’un jeune enfant.

“C’est génial d’être papa. C’est trop cliché de dire “Maintenant, j’ai plus de temps”, mais c’est vrai : j’ai plus de temps.”