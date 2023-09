David Foster et Katharine McPhee brisent le silence sur la mort de Nanny – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

David Foster et Katharine McPhee ont rompu leur silence sur la mort prématurée de leur nounou, Yadira Calito, après qu’elle ait été tuée dans un accident de voiture.

« Cela a été difficile pour elle », a déclaré David, 73 ans. Divertissement ce soir lors d’un entretien conjoint avec Katharine, 39 ans, le jeudi 14 septembre. « Oui, ça a été difficile. Elle gère.

Un mois auparavant, Katharine l’avait informée, ainsi que les fans de David, qu’elle devait quitter leur tournée internationale plus tôt que prévu.

« Chers fans de Jakarta, c’est avec le cœur lourd que j’annonce que je dois manquer nos deux derniers spectacles de notre tournée en Asie », a-t-elle écrit dans une note Instagram le 11 août. « David et moi avons vécu une horrible tragédie dans notre famille, et à au moins l’un d’entre nous doit rentrer chez lui auprès de sa famille. Sachez à quel point je suis désolé et combien j’aimerais revenir un jour et jouer pour vous tous. Mon amour, Katharine.

Plus tard dans la semaine, plusieurs médias ont rapporté que Yadira était décédée. Elle était la nounou de Katharine et du fils de David, Rennie David.

La police de Los Angeles a par la suite confirmé que l’homme de 55 ans avait été victime d’un accident de voiture le 9 août après qu’une femme de 84 ans soit entrée en collision chez le concessionnaire Hamer Toyota à Mission Hills, en Californie. La collision a touché deux employés, mais tous deux se sont rétablis après avoir subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Cependant, Yadira a été mortellement blessé et a été déclaré mort à l’hôpital.

Le conducteur qui a percuté la concession n’a pas été blessé, selon plusieurs informations.

Après avoir pleuré leur perte, David et Katharine ont continué en travaillant sur leur musique. Leur premier single, « Amazing Grace », sortira le 6 octobre, et leur album Chants de Noel sera disponible le 20 octobre.

Lorsqu’il s’agit de travailler avec son mari, la Idole américaine un ancien a décrit l’expérience comme « assez rapide et furieuse parce qu’il est tellement concentré » lors de sa récente ET entretien.

« Il n’y a pas beaucoup de problèmes », a expliqué Katharine. « C’est comme si vous voyiez l’arrière de sa tête pendant une grande partie de la journée, honnêtement, parce qu’il se contente d’approfondir. Mais pour moi, ce que je préfère, c’est évidemment d’être dans la cabine d’enregistrement quand il enregistre mon chant. Je ne vois personne, mais j’entends juste sa voix, et il a toujours été le meilleur pour enregistrer le chant.

En plus de son fils de 2 ans et celui de Katharine, Rennie, David est également père de cinq enfants – Allison, Amy, Sara, Erin et Jordan – issus de relations antérieures.