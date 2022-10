David Foster, 72 ans, dit qu’il n’a “jamais regretté” d’avoir eu un bébé dans les 70 ans avec sa femme Katharine McPhee, 38 ans

David Foster a parlé d’accueillir un nouveau bébé dans ses 70 ans avec sa femme Katharine McPhee.

Le musicien de 72 ans, qui partage son fils d’un an, Lennie, avec le chanteur de 38 ans, a déclaré au magazine People que redevenir père à son âge n’était “pas quelque chose” auquel il s’attendait, mais a ajouté : “Je n’ai pas Je n’en ai pas regretté un seul jour.”

“J’ai adoré chaque jour”, a déclaré le 16 fois lauréat d’un Grammy Award au point de vente.

Il a poursuivi: “C’est la chose standard du genre:” Oh, eh bien, tu étais si jeune quand tu as eu tes enfants et tu travaillais jour et nuit, tu ne les as jamais vus.

“Et il y a du vrai là-dedans, malheureusement, pour mon [older] des gamins. Je travaillais juste beaucoup. Même si je travaille beaucoup maintenant, j’annulerai n’importe quoi juste pour traîner avec lui. C’est juste différent.”

Lennie est le sixième enfant de Foster et le premier de McPhee. Le producteur de disques, qui a déjà été marié quatre fois, est également père de filles Alison, 52 ans; Amy, 49 ans ; Sara, 41 ans ; Erin, 40 ans ; et Jordanie, 36 ans.

Foster et McPhee se sont mariés en juin 2019. L’ancienne de “Smash” a déclaré à People qu’elle “espérait” avoir un enfant avec Foster, mais a reconnu qu’il n’y avait “aucune garantie”.

En décembre 2020, McPhee a confirmé les spéculations selon lesquelles le couple attendait leur premier enfant ensemble lorsqu’elle a publié une photo Instagram montrant sa bosse de bébé. Le couple a accueilli Lennie en février 2021.

Le jour de la fête des pères cette année, McPhee a partagé un diaporama de photos mettant en vedette Foster, y compris une image du natif du Canada tenant Lennie assis à côté d’elle sur un canapé.

“Joyeux père à l’homme @davidfoster qui m’aime comme je n’aurais pu en rêver et qui m’a rendue complète dans la vie en faisant de moi une maman”, a-t-elle écrit dans la légende.

McPhee a poursuivi : “J’aime notre petite famille. J’aime notre grande famille. Vous ne vous êtes JAMAIS plaint de la façon dont votre vie est légèrement différente maintenant. Eh bien… vous vous plaignez seulement de ne pas pouvoir rester éveillé tard devant la télé au lit, mais comment puis-je vous blâmer – c’est votre truc préféré.

“Tu as seulement fait de la mise au monde de Rennie une joie absolue pour moi. A de nombreuses autres aventures bébé !”

Foster a déclaré à People que lui et l’interprète de “Over It” “savaient que nous étions un couple non conventionnel”, mais ils sont certains qu’ils vont ensemble.

Il a pointé du doigt Céline Dion et son défunt mari René Angélil, qui avaient également un écart d’âge important.

La chanteuse “My Heart Will Go On” avait 12 ans lorsqu’elle a rencontré Angélil pour la première fois, qui avait 38 ans. Il est devenu son manager et le couple a partagé une relation étroite qui est devenue romantique quand elle avait 19 ans.

Ils se sont mariés en 1994 et ont été mariés pendant 22 ans jusqu’à sa mort en raison d’un cancer de la gorge en 2016.

“Avec Céline et [late husband] René Angélil, il y avait une grande différence d’âge, et après avoir travaillé longtemps avec eux, c’est devenu Céline et René”, a déclaré Foster au point de vente.

“Cela avait l’air et se sentait normal. Mais c’était, bien sûr, un peu étrange au début. Mais je pense que nous avons surmonté cette bosse maintenant avec cinq ans d’être ensemble, et j’espère que les gens commenceront à avoir l’air d’appartenir ensemble parce que nous nous sentons comme nous le faisons.”

“Même s’ils ne le font pas, nous nous en moquons”, a déclaré McPhee. “Nous adorons notre histoire, comment nous nous sommes rencontrés et où nous en sommes maintenant. Parfois, nous nous regardons comme, ‘C’est tellement fou que nous sommes ensemble.'”

McPhee et Foster se sont rencontrés pour la première fois en 2006 alors qu’elle participait à la cinquième saison de “American Idol”. Foster servait un mentor invité et a aidé McPhee à s’entraîner pour son interprétation de la chanson de Whitney Houston ” I Have Nothing “, qu’il a écrite.

McPhee a déclaré qu’ils “sont restés amis pendant toutes ces années”. Ils ont été liés pour la première fois en 2017 et se sont fiancés après plus d’un an de fréquentation.

Les deux ont récemment collaboré sur un album de vacances de sept titres intitulé “Christmas Songs”. En décembre, ils entreprendront une tournée dans six villes pour soutenir la collection, qui devrait sortir le 25 novembre.

McPhee a plaisanté en disant qu’elle avait “culpabilisé” Foster pour qu’elle enregistre l’album avec elle : “J’ai dit quelque chose comme : ‘C’est vraiment fou, je suis mariée au plus grand producteur, en gros de notre vie, et tu m’as seulement enregistré sur un quelques chansons. Puis il a dit : ‘OK, eh bien, pourquoi ne pas faire un album de Noël ?'”

Foster a déclaré: “J’adore le fait que nous puissions tout faire ensemble. Nous aimons vraiment être ensemble.”

“Il vient de me dire ça l’autre soir : ‘Nous nous amusons tellement ensemble'”, a ajouté McPhee. “C’est comme si nous étions ensemble depuis 10 ans, d’une manière formidable.”

Foster a déclaré que le couple ne savait pas si Lennie suivrait leurs traces et poursuivrait une carrière dans la musique. Cependant, il a noté que le nourrisson développait déjà ses capacités musicales au piano et au pad de batterie électronique.

“Nous pensons [he’ll be musical]mais nous ne savons pas”, a déclaré Foster. “Les enfants, étrangement, feront quelque chose pendant un moment, puis cela vous étonnera, puis ils le laisseront tomber et ils ne le feront plus.

“Donc, nous ne savons pas si le truc de la batterie est là pour rester – je préférerais qu’il ait une raquette de tennis dans la main plutôt qu’une baguette, pour vous dire la vérité. Mais de toute façon, s’il finit par être batteur, ça serait super aussi.”