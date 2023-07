David Fogle, conservateur qui a lié Md. à la maison de son fondateur, décède à 94 ans

David Fogle, professeur à l’Université du Maryland qui a lancé un programme de préservation historique permettant aux étudiants de travailler sur des projets dans le monde entier, notamment un domaine de campagne anglaise du XVIIe siècle construit par la famille qui a fondé le Maryland et son université éponyme, est décédé le 25 juin dans un hôpital de Annapolis, Maryland Il avait 94 ans.

La cause était une crise cardiaque suite à une pneumonie, a déclaré son neveu David Sommers.

Autorité internationale en matière de préservation historique et d’urbanisme, M. Fogle a fondé le programme de préservation de l’U-Md. plusieurs années après avoir rejoint le département d’architecture de l’école en 1970. En échange du logement et des repas, les étudiants ont acquis une expérience pratique de la sauvegarde de propriétés historiques.

« Je pense que l’outil pédagogique le plus efficace pour la préservation est le travail sur le terrain », a déclaré M. Fogle au Baltimore Sun en 2000.

Le Chalfonte, un hôtel de Cape May, NJ, construit en 1876, a été l’un des premiers grands projets du programme. À partir de 1980, U-Md. les étudiants ont passé plusieurs étés à gratter la peinture, à remplacer les plafonds et à réparer le plâtre de la salle à manger, entre autres tâches laborieuses pour lesquelles ils ont obtenu trois crédits.

La suite présidentielle y réserve maintenant plus de 400 $ la nuit.

En 1985, un article de journal sur le travail de M. Fogle à The Chalfonte a attiré l’attention de Leonard Crewe, qui était alors président de la Maryland Historical Society et administrateur de Kiplin Hall, un domaine anglais construit par la famille Calvert.

Crewe a demandé si le programme de M. Fogle pouvait aider à restaurer la maison délabrée de trois étages en briques rouges sur 800 acres dans le nord de l’Angleterre.

« Kiplin est comme une adorable grand-tante », a déclaré M. Fogle au Baltimore Sun en 1996, après que ses étudiants aient travaillé sur la propriété pendant plus d’une décennie. « C’est un peu minable, mais ça vous attrape. »

Kiplin est maintenant ouvert six jours par semaine pour les visites.

Lorsque M. Fogle a pris sa retraite de l’enseignement en 1999, le prince Charles (aujourd’hui roi) d’Angleterre lui a envoyé une lettre.

« Cher professeur Fogle », commençait-il, « Ayant entendu parler de tout le travail que vous avez fait à Kiplin Hall au Royaume-Uni, je vous écris pour exprimer ma plus chaleureuse appréciation de tout ce que vous avez fait pour fournir une utilisation appropriée et viable de ce fascinant maison de campagne. »

Il a poursuivi : « Je suis particulièrement encouragé d’entendre que les étudiants qui ont visité la salle ont contribué à lui donner une nouvelle vie, et que ces étudiants ont eux-mêmes été enrichis par l’expérience de travailler avec un lieu aussi remarquable.

David Porter Fogle est né à Lexington, Kentucky, le 4 mai 1929. Ses parents étaient professeurs au Georgetown College, une institution privée baptiste d’arts libéraux. Son père enseignait les langues romanes et sa mère enseignait la musique. Ils dirigeaient également un service de voyage où, adolescent, David comptait les bagages.

Il est diplômé en 1947 de la Phillips Exeter Academy dans le New Hampshire et a obtenu un baccalauréat en architecture quatre ans plus tard de l’Université de Princeton. M. Fogle a ensuite rejoint la Marine. Il a d’abord été en poste à la base navale de San Diego en Californie, où il a travaillé en étroite collaboration avec le département de développement du comté de San Diego sur des projets d’utilisation des terres.

Après son militaire, M. Fogle est entré dans le programme de maîtrise en planification urbaine et régionale à l’Université de Californie à Berkeley et a obtenu son diplôme en 1957. Il est retourné au Kentucky pour aider l’État à préparer des plans directeurs pour ses 160 villes.

Il a ensuite rejoint le Département d’État et a été affecté à l’Agence américaine pour le développement international, travaillant sur plusieurs projets en Amérique centrale et du Sud. Au Chili, il a conçu des bâtiments qui ont survécu plus tard à un grave tremblement de terre.

M. Fogle a commencé à enseigner à l’U-Md. en 1970, où il a également été doyen associé de l’école d’architecture. Avec ses étudiants, il a voyagé pour travailler sur des projets en Russie, en Égypte, au Mexique et en Espagne.

À la retraite, il a été conseiller auprès des responsables de la ville d’Annapolis sur les questions de préservation et a été président de l’Annapolis Preservation Trust. En 2016, la Commission du patrimoine d’Annapolis a désigné M. Fogle comme un «repère vivant» pour la promotion du patrimoine culturel.

Il ne s’est jamais marié et n’a eu aucun survivant immédiat.

« La préservation vous dit qui vous êtes », a-t-il déclaré au Sun. « C’est une solution d’identité. Je peux conduire dans la périphérie de Frederick ou le long [Washington’s] New York Avenue, et dites : « Où suis-je ? » L’identité doit être liée à un lieu, et la préservation maintient ces lieux intacts, fournit cette identité et donne aux gens l’impression d’être quelqu’un.