Longtemps un goût spécialisé, Fincher a commencé ces dernières années à se sentir comme une espèce en voie de disparition: un directeur commercial qui réalise des films en studio pour un public adulte, dans une industrie asservie aux dessins animés et aux bandes dessinées. Son dernier, « Mank », un drame sur l’industrie cinématographique, a cependant été réalisé pour Netflix. C’est une valeur aberrante dans sa filmographie. Sa violence est émotionnelle et psychologique, et il n’y a qu’un seul cadavre, même si son protagoniste autodestructeur, Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), peut sembler terriblement cadavérique. Situé dans l’âge d’or d’Hollywood, il revisite son mandat dans l’une des tribus hollywoodiennes les plus amères et les plus sous-estimées, alias les scénaristes.

Depuis près de trois décennies, David Fincher a réalisé de magnifiques films décevants qui – au mépris du premier principe d’Hollywood – insistent sur le fait que les fins heureuses sont un mensonge. Remplis d’images virtuoses d’actes terribles et de violence, ses films divertissent presque à contrecœur. Même lorsque le bien triomphe quelque peu, les victoires ont un coût brutal. Personne, avertit Fincher, ne va nous sauver. Vous allez vous blesser et vous mourrez, et parfois la tête coupée de votre jolie femme se retrouvera dans une boîte.

Une partie du film se déroule au début des années 1930, quand Herman était à Paramount et Metro-Goldwyn-Mayer; l’autre section se concentre sur le moment où il a été enfermé en 1940 en écrivant «Citizen Kane» pour Orson Welles, sa star, producteur, réalisateur et co-auteur. Comme ce film, «Mank» – écrit par le père de Fincher, Jack Fincher – plonge le temps, utilisant le passé pour réfléchir au présent. Ses flashbacks impliquent en grande partie les jours et les nuits arrosés et yakky d’Herman à Hearst Castle en compagnie de son gardien de crypte, le magnat du journal William Randolph Hearst, et de son amant, l’actrice Marion Davies. Là, au milieu des ateliers de cire, Herman joue le bouffon de la cour, comme quelques intimes le notent mal.

Hollywood adore les histoires qui s’auto-flagellent doucement sur ses actions horribles et merveilleuses; il y a une raison pour laquelle il continue de refaire «Une étoile est née». Le fouet pique plus fort et plus impitoyablement dans «Mank» que dans la plupart de ces divertissements réflexifs, bien que le film de Fincher sentimentalise également l’industrie, le plus évidemment dans sa vision floue de Herman et Marion (Amanda Seyfried), un peu pauvre riche dame. En termes narratifs, Marion est le doppelgänger de Herman: un avatar auto-immolant de la décence qui manque autrement dans leur foule. Leur véritable tragédie, au moins ici, est qu’ils sont dans le cinéma et, comme punition, chacun doit endurer le mécontentement d’un grand homme: Marion sous Hearst et Herman avec Orson.

Les deux lignes narratives de «Mank» n’ont jamais de sens cohérent et intéressant, quelle que soit la façon dont Fincher les mélange. La grande nouvelle pendant les années MGM de Herman est la campagne de propagande de l’industrie (et de Hearst) pour torpiller la course de 1934 de l’écrivain Upton Sinclair pour le poste de gouverneur de Californie. Le vrai Herman Mankiewicz ne semble pas avoir eu grand-chose à voir avec ce chapitre du cinéma américain, mais Hollywood a rarement laissé les faits gêner une histoire juteuse et «Mank» s’engage pleinement dans sa chronique des événements. Mais cela ne s’arrête pas là: il lie le rôle inexistant de Mankiewicz dans cette campagne de désinformation à son rôle dans «Citizen Kane», un flex fascinant et égoïste.