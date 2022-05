David Fincher essaie l’animation dans “Love, Death + Robots”

“Love, Death + Robots” est né des cendres d’un projet que Fincher développait avec le réalisateur de “Deadpool” Tim Miller depuis la fin des années 2000 : une renaissance de “Heavy Metal”, la série de films d’animation inspirée de la science réservée aux adultes. -Magazine de fiction et de bande dessinée fantastique. La première saison de “Love, Death + Robots” a débuté en 2019, avec 18 épisodes (d’une durée de 6 à 17 minutes) qui ont adapté des histoires courtes de favoris du genre comme Peter F. Hamilton, John Scalzi et Joe Lansdale. Une deuxième saison de huit épisodes a suivi en 2021.

Avant que David Fincher ne devienne un réalisateur de premier plan et plusieurs nominés aux Oscars et aux Emmy – loué pour des films du moment comme «Fight Club» et «The Social Network» et les séries télévisées «House of Cards» et «Mindhunter» – il a été l’un des co-fondateurs de la société de production Propaganda Films. La propagande était connue pour ses publicités télévisées et ses vidéoclips visuellement éblouissants, et Fincher a perfectionné son art dans des dizaines de films miniatures réalisés dans une myriade de styles.

Malgré son implication, Fincher n’a jamais fait de court métrage jusqu’à la saison 3, lorsque lui et le scénariste Andrew Kevin Walker (qui a écrit le thriller policier de Fincher “Seven”) ont abordé un conte de l’auteur de science-fiction britannique Neal Asher intitulé “Bad Travelling”. .” Se déroulant en haute mer sur une planète lointaine, l’histoire suit un navire marchand tourmenté par un crabe géant et intelligent qui manipule les membres d’équipage puis les élimine un par un. Fincher a décrit le court métrage comme “comme un film de David Lean croisé avec” Ten Little Indians “.”

“Bad Travelling” a été réalisé via la capture de mouvement, un style d’animation assisté par ordinateur dans lequel les acteurs jouent sur un plateau et leurs expressions faciales et leurs gestes sont directement mappés sur leurs personnages animés. Fincher a travaillé en étroite collaboration avec Miller (qui a cofondé Blur Studio, la société d’effets spéciaux et d’animation qui a produit “Bad Travelling”) et Jennifer Yuh Nelson, une artiste et cinéaste (“Kung Fu Panda 2”), qui est la directrice superviseur de “Amour, Mort + Fusées.”

Dans une interview vidéo la semaine dernière, Fincher a discuté des défis et des plaisirs de faire “Bad Travelling” et de la série dans son ensemble, et comment il a porté son approche de réalisateur axée sur les détails à ce nouveau média. Ce sont des extraits édités de la conversation.

Y compris les épisodes de ce volume, il y a maintenant trois histoires de Neal Asher adaptées pour “Love, Death + Robots”. Qu’y a-t-il chez Asher qui convient à ce spectacle?

Eh bien, “Bad Travelling” faisait partie de notre argumentaire initial pour le faire. Nous avons eu ces copies agrandies géantes de 1,20 m sur 1,80 m de très belles œuvres d’art de production qui traînent dans la salle de conférence depuis, bon Dieu, 12 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, quelqu’un devait le faire. Cet honneur m’est revenu.