Les Beckham espèrent construire une énorme cave à vin de 117,5 mètres carrés sous le garage de leur maison de 6 millions de livres sterling dans les Cotswolds.

Le célèbre couple a reçu l’autorisation de construire une cave de 81 mètres carrés dans la grange convertie classée Grade II en juin, mais a maintenant mis à jour les plans déposés auprès du West Oxfordshire District Council.

À l’origine, les Beckham avaient proposé un tunnel reliant la cave à leur maison, mais ont maintenant abandonné cette idée au profit d’une cave plus grande, accessible par un escalier.

Les experts en vin recommandent d’autoriser 100 bouteilles par mètre carré d’espace de cave, ce qui signifie que la construction proposée pourrait stocker plusieurs milliers de bouteilles.

On y lit: «Les modifications proposées comprennent certaines modifications de la disposition des portes, des fenêtres, des lanterneaux et des conduits de fumée de la dépendance de garage approuvée.

« Les modifications proposées sont de nature mineure et n’affectent pas les propriétés avoisinantes ou n’ont aucun impact sur le cadre du bâtiment classé adjacent. »

La propriété des Beckham est située sur dix acres de terrain et le couple a déjà été approuvé et mis en œuvre de multiples changements.

Les améliorations antérieures comprennent une allée et des portes révisées, une dépendance de garage supplémentaire, un aménagement paysager, un court de tennis et même une cabane dans les arbres.

Une mise à jour distincte de leurs soumissions de planification demande l’autorisation d’ajouter une île sur le nouvel étang.

Habituellement basés dans leur grand quartier londonien, les Beckham ont passé une grande partie de cette année dans leur résidence secondaire tentaculaire des Cotswolds, pendant l’épidémie de coronavirus.

Ils ont été rejoints par leurs trois plus jeunes enfants – Romeo, 18 ans, Cruz, 15 ans et Harper, 9 ans.

Brooklyn, 21 ans, fils aîné, a rendu visite cet été avec sa fiancée héritière Nicola Peltz, mais a autrement passé son temps avec sa famille aux États-Unis.