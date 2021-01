David et Victoria Beckham ont publié des extraits vidéo des 12 derniers mois en disant au revoir à 2020.

Le couple a partagé des rétrospectives séparées sur le déroulement de leur année, mettant en évidence certains des moments heureux qu’ils ont vécus.

Bien que cela semble avoir passé un moment fantastique, Victoria a rejoint une grande partie de la nation pour partager le sentiment « Dieu merci, c’est fini », dans ce qui semble une référence à la pandémie de coronavirus qui a changé la vie de tant de gens.

Les extraits de la créatrice de mode de 46 ans incluent un moment PDA sur la piste de danse avec David, dans lequel ils se tiennent fermement, et la photo utilisée pour annoncer les fiançailles de son fils Brooklyn Beckham avec Nicola Peltz.

Avec ‘For Once In My Life’ de Stevie Wonder jouant sur la compilation, Victoria a sous-titré le message: « Bonne année !! Et merci mon dieu c’est fini! Ce fut une année très différente (et un Noël très différent) pour beaucoup d’entre nous mais je suis toujours aussi reconnaissant pour tous les souvenirs que nous avons pu garder au cours de l’année écoulée. Voici 2021!

David, 45 ans, a également partagé des moments heureux de l’année dernière dans une vidéo, avec sa rencontre avec le capitaine Tom comme l’un des grands moments forts.

Il est vu avec le centenaire après ses efforts de collecte de fonds gigantesques ainsi que des vidéos de Becks avec ses fils Brooklyn et Romeo en train de courir avec la légende de Manchester United Bobby Charlton.

Avec les Bee Gees ‘Too Much Heaven’ jouant sur sa sélection de retour en arrière, David a sous-titré le message: « J’envoie tout mon amour où que vous soyez dans le monde.

« Ce fut une année difficile qui nous a beaucoup appris, surtout ce qui est le plus important. Voici une 2021 plus radieuse. Bonne année ❤ » ️

Avec le mariage de Brooklyn avec Nicola à l’horizon en 2021, il semblerait que les Beckham aient beaucoup à attendre dans l’année à venir.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.