David Egan: le mandat de Jockey avec le prince Faisal se termine avec le propriétaire pour revenir au «meilleur disponible» | Nouvelles de la course

David Egan n’est plus retenu par le propriétaire Prince Faisal, qui reviendra à utiliser le “meilleur jockey disponible”.

L’association a pris fin immédiatement avec James Doyle réservé pour monter le Sajwaan formé par Roger Varian à Newbury samedi.

Egan, 23 ans, a connu une association stellaire avec Mishriff du prince Faisal et l’a associé à sa première victoire à Nottingham en novembre 2019, peu de temps après avoir été nommé à ce poste.

En raison des restrictions de Covid-19, il a raté la victoire de Mishriff dans le Derby français 2020 avec l’intervention d’Ioritz Mendizabal, puis a été banni lorsque la star formée par John et Thady Gosden a remporté le Prix Guillaume d’Ornano le mois suivant.

Frankie Dettori l’a remplacé à cette occasion et a conservé la course dans les Champion Stakes, mais Egan est revenu à bord pour la Coupe d’Arabie 2021, remportant la course la plus riche du monde.

Egan et Mishriff se sont combinés pour un certain nombre de victoires majeures, dont la course la plus riche du monde, la Coupe saoudienne





La paire a remporté à la fois le Sheema Classic à Dubaï et le Juddmonte International à York l’année dernière et a terminé deuxième de près dans le Coral-Eclipse au début de ce mois.

Dans un communiqué, le directeur de course du prince Faisal, Ted Voute, a déclaré: “David Egan n’a pas signé son contrat d’équitation 2022, alors le prince Faisal a décidé de revenir au meilleur jockey disponible, à commencer par Sajwaan, un jeune de deux ans qui sort pour la première fois. qui court samedi et qui sera monté par James Doyle.”