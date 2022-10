David Eby promet une action rapide et décisive contre l’itinérance s’il devient premier ministre de la Colombie-Britannique

David Eby, la personne la plus susceptible de succéder à John Horgan au poste de premier ministre de la Colombie-Britannique, affirme que sous sa direction, la province ferait ce qui est nécessaire pour lutter contre la crise actuelle des sans-abrisme à laquelle des villes comme Vancouver sont confrontées.

Eby a déclaré que dans des endroits comme le Downtown Eastside de Vancouver, il y avait un manque de coordination entre la province et la ville.

“Je pense que c’est la province qui doit intervenir et assumer la responsabilité et la reddition de comptes pour le quartier”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons maintenant dépassé le point où la ville peut répondre, et je pense que cela dépendra de la province.”

Les commentaires de l’un des défenseurs du logement les plus virulents de la province surviennent alors que les autorités continuent de retirer les tentes et les structures du trottoir de l’une des rues les plus fréquentées de la ville dans son quartier le plus pauvre.

En juillet, le service d’incendie de Vancouver a ordonné le retrait immédiat des tentes et des structures le long d’East Hastings pour des raisons de sécurité dans le Downtown Eastside.

Le démantèlement d’un autre campement de tentes dans la ville a entraîné des violences entre la police et les habitants et une confusion quant à l’endroit où les personnes déplacées doivent se rendre.

Eby a longtemps travaillé sur la question de l’itinérance en tant qu’avocat à la Pivot Legal Society et en tant que directeur exécutif de la BC Civil Liberties Association (BCCLA) avant d’entrer en politique.

Il était procureur général de la Colombie-Britannique depuis son élection en 2017 dans la circonscription de Vancouver-Point Grey et, depuis un an et demi, ministre responsable du logement.

Pendant son mandat de ministre du Logement, Eby a développé la réputation de patauger dans les mairies locales à propos de projets de logement lorsqu’il les a vus bloqués ou bloqués, entrant parfois en conflit direct avec les dirigeants locaux.

Le mois dernier, il a renoncé à ces portefeuilles lorsqu’il a annoncé qu’il solliciterait la direction du NPD de la Colombie-Britannique après que John Horgan a annoncé qu’il démissionnerait cet automne après qu’un successeur aurait été choisi.

Jusqu’à présent, avec un seul autre candidat en lice contre lui, Eby semble sur le point de devenir le prochain premier ministre avant les élections générales du 19 octobre 2024 ou avant.

Dans une entrevue de près de 30 minutes au parc Strathcona de Vancouver, autrefois l’emplacement d’un campement de tentes, Stephen Quinn, l’animateur de l’émission CBC La première édition, pressé Eby sur le problème apparemment insoluble du logement de certaines des personnes les plus vulnérables de la province et les campements qui en résultent.

“L’idée que quelqu’un arrive sur un bateau de croisière et en descend et c’est ce qu’il voit de Vancouver, je pense que nous sommes tous gênés par cela, sans parler des gens qui vivent réellement dans la rue dans ces conditions”, a-t-il déclaré. .

Les gens sont photographiés à East Hastings dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mercredi 3 août 2022. (Ben Nelms/CBC)

“La province va et doit diriger”

Eby a déclaré qu’il restait convaincu que le problème pouvait être résolu, mais uniquement avec tous les niveaux de gouvernement, les défenseurs et les organisations communautaires travaillant ensemble. Il a dit qu’il y a actuellement un manque de coordination et qu’il utiliserait son expérience dans le Downtown Eastside pour rassembler les gens.

“C’est l’une des choses uniques que j’apporte à la table en termes de leadership, c’est une histoire dans le quartier, toujours des liens dans le quartier”, a-t-il déclaré.

“Cela va demander des efforts ciblés, et je pense que la province va et devrait diriger cela, et ce sera le cas si je réussis dans ma candidature.”

Eby a critiqué la ville de Vancouver, qui, selon lui, a souvent mis en place des processus d’approbation compliqués pour construire des logements modulaires ou permanents temporaires qui peuvent être construits rapidement.

“Nous avons besoin de ce sentiment d’urgence de la part de la ville, et je pense que nous pouvons l’obtenir, mais je pense que la province va devoir le convoquer.”

Un campement de tentes au CRAB Park de Vancouver photographié en avril 2022. (Ben Nelms/CBC)

Cette semaine, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a déclaré que “les villes seules ne peuvent pas faire cela”, à propos du logement des personnes déplacées du campement d’East Hastings et a demandé plus d’aide provinciale et fédérale.

Eby a déclaré qu’en tant que premier ministre, il agira pour accélérer le remplacement des logements en chambre individuelle (SRO) à Vancouver, dont une grande partie est en mauvais état et un facteur incitant les gens à décider de vivre dans des campements plutôt que dans des SRO.

La ville indique dans un rapport qu’en 2019, il y avait 6 680 salles SRO ouvertes dans 157 bâtiments SRO.

Eby s’est également engagé à faire plus en tant que premier ministre pour mettre en œuvre des soutiens de santé pour les personnes souffrant de maladies, à la fois mentales et physiques, qui peuvent être un obstacle à un logement approprié.

“Il y a beaucoup de gens dans la rue qui sont profondément malades et qui ont des réponses appropriées, qu’il s’agisse de services ambulatoires ou de quelque chose où ils doivent passer du temps à l’hôpital ou dans un établissement de soins ou un environnement favorable où ils peuvent réellement avoir un chance, au lieu de les laisser faire une overdose à plusieurs reprises et de mourir ensuite dans la rue.”