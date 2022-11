David Eby assermenté en tant que nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique

David Eby prête serment en tant que 37e premier ministre de la Colombie-Britannique lors d’une cérémonie à Vancouver vendredi.

Eby, 46 ans, prêtera serment avec le lieutenant-gouverneur. Janet Austin au Musqueam Community Centre au lieu du lieu traditionnel de Government House à Victoria.

En tant que premier ministre désigné, Eby a déclaré qu’il prévoyait de se lancer dans l’adoption d’une législation, bien qu’il ne reste que quatre jours à la session législative après son entrée en fonction.

Il avait précédemment nommé le logement, les soins de santé et la sécurité publique comme ses principales priorités.

Eby remplace le premier ministre sortant John Horgan, qui quitte ses fonctions de premier ministre en raison de problèmes de santé suite à un traitement l’année dernière pour un cancer de la gorge.

CBC diffuse en direct la cérémonie d’assermentation.

Eby est né et a grandi à Kitchener, en Ontario, et a déménagé en Colombie-Britannique au début des années 2000 après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en « rhétorique et rédaction professionnelle » à l’Université de Waterloo et obtenu un diplôme en droit à l’Université Dalhousie.

Il a été avocat à la Pivot Legal Society dans le Downtown Eastside de Vancouver de 2005 à 2008. Au cours de cette période, il a défendu les droits des résidents sans abri de la ville.

Il est ensuite devenu directeur général de la BC Civil Liberties Association.

La carrière politique d’Eby a commencé par une course infructueuse aux élections municipales de 2008 à Vancouver.

En tant que candidat du NPD de la Colombie-Britannique dans Vancouver–Point Grey lors d’une élection partielle provinciale en 2011, il a perdu contre la première ministre de l’époque, Christy Clark.

Lors d’un match revanche en 2013, Eby a battu Clark et détient depuis la circonscription de Vancouver – Point Grey.

Il a été nommé procureur général de la Colombie-Britannique en 2017 et ministre du Logement en 2020, démissionnant de ses deux postes lorsqu’il a annoncé sa candidature pour devenir chef du NPD de la Colombie-Britannique en juillet.