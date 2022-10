David Eby a des «sentiments mitigés» à propos de la fin de la course alors qu’il s’apprête à devenir premier ministre – Kelowna Capital News

Le premier ministre en attente de la Colombie-Britannique affirme que les partisans de son rival disqualifié peuvent trouver une place dans le parti qu’il est sur le point de diriger.

David Eby sera déclaré chef du NPD de la Colombie-Britannique vendredi, lui ouvrant la voie pour devenir premier ministre de la province, mais le parcours a été cahoteux.

Dans ses premiers commentaires publics depuis que le seul autre candidat au poste, Anjali Appadurai, a été disqualifié, Eby a déclaré qu’il avait des “sentiments mitigés” sur la façon dont la course à la direction s’est terminée et a déjà envoyé un e-mail aux membres actuels du NPD pour les encourager à rester impliqués. .

« Comme tous les néo-démocrates, je suis ravi d’avoir des discussions sur la position de notre gouvernement et sur la direction que nous devrions prendre et (j’ai) eu ces discussions dans toute la province », a-t-il déclaré.

« Et je vois en Anjali une personne enthousiaste, qui a apporté beaucoup d’énergie, qui a engagé beaucoup de monde dans la fête. Je veux que ces gens restent engagés et que cette conversation se poursuive.

Appadurai a déclaré qu’elle resterait membre du NPD et n’avait pas l’intention de mettre fin à son activisme politique.

“Je rejette catégoriquement que je suis un étranger à ce parti”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse tenue sur le perron de la législature. “Je vais continuer à m’impliquer.”

Eby doit tenir une conférence de presse vendredi après être devenu le chef du parti pour présenter les plans de ses 100 premiers jours au pouvoir. Les détails concernant sa transition vers le bureau du premier ministre sont toujours en cours d’élaboration, a-t-il déclaré.

Eby a déclaré qu’il était reconnaissant à Appadurai d’avoir impliqué davantage de personnes.

« Le gouvernement est un moyen extrêmement important d’offrir aux gens ce qu’ils recherchent et je sais que les Britanno-Colombiens veulent voir des mesures pour le climat et je m’y engage également », a-t-il déclaré.

Eby a reçu jeudi l’approbation du premier ministre actuel, John Horgan, qui a accusé la campagne d’Appadurai de recourir à la “violence”.

“Je suis prêt à partir et je suis très, très, très heureux que David Eby soit le prochain premier ministre de la Colombie-Britannique”, a déclaré Horgan lors d’une conférence de presse. “Je suis un Britanno-Colombien et je veux un leader confiant, compétent et compatissant et il correspond à ce projet de loi.”

Eby est l’ancien procureur général et ministre du Logement. Il n’avait pas de concours pour le poste jusqu’à ce que le militant écologiste Appadurai entre dans la course.

Le parti l’a disqualifiée mercredi soir après qu’un rapport du directeur général des élections du parti a révélé qu’elle “s’était livrée à une conduite inappropriée grave” en travaillant avec des tiers, dont le groupe environnemental Dogwood BC, pour des campagnes d’adhésion en son nom.

Horgan a reconnu la controverse entourant la course à la direction et a blâmé la campagne Appadurai.

“Ces choses arrivent, parfois les campagnes ne suivent pas les règles”, a déclaré Horgan. « C’est devenu une affaire beaucoup plus publique. Je suis d’accord avec ça et je suis sûr que la campagne Appadurai est d’accord avec ça. Il me semble que c’était leur objectif depuis le début.

Il a déclaré que les courses à la direction créent souvent des tensions et parfois des candidats sont disqualifiés.

Une déclaration du directeur général des élections du parti, Elizabeth Cull, a déclaré qu’après la décision de l’exécutif de disqualifier Appadurai, elle déclarera Eby le nouveau chef vendredi.

Eby a rencontré virtuellement ses collègues du caucus jeudi et des acclamations et des applaudissements ont pu être entendus de l’extérieur de la salle.

Ravi Kahlon, coprésident de la campagne d’Eby, a ensuite déclaré aux médias que le parti avait traversé un processus difficile mais qu’il était uni derrière Eby.

Kahlon a déclaré qu’Eby avait reçu une standing ovation.

« Pour nous, en tant que caucus, nous sommes prêts à nous mettre au travail parce que nous savons que c’est important pour les Britanno-Colombiens », a déclaré Kahlon.

“Il y avait beaucoup d’excitation dans la salle.”

Kahlon a déclaré qu’Eby s’en tenait à sa promesse de campagne de ne pas déclencher d’élections anticipées.

La prochaine élection provinciale est prévue pour octobre 2024.

“David a été clair, nous avons déjà un mandat du public”, a déclaré Kahlon. « Il a indiqué que nous avons un mandat, il y a une date d’élection et nous allons certainement procéder au travail que nous devons faire jusqu’à cette date.

—Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Législature de la Colombie-BritanniqueBC NDPNDP Leadership