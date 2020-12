La star de Hollyoaks, David Easter, s’est ouverte sur sa tentative de suicide déchirante et sa bataille passée contre l’alcool et la drogue.

L’acteur de 61 ans, qui est surtout connu pour son ancien rôle de Mac Nightingale dans le feuilleton Channel 4, a parlé franchement de ses expériences de vie après avoir été nommé nouveau mécène de l’association caritative Kenward Trust, spécialisée dans l’aide aux personnes à lutter contre la drogue et l’alcool. dépendance.

David dit qu’il « est devenu toxicomane à partir de 30 ans » après avoir été déclenché par son passé d’enfance troublé.

La star a courageusement déclaré à Kent Online: «J’étais un alcoolique fonctionnel et un toxicomane dès l’âge de 30 ans. Cela a été déclenché par une expérience traumatisante qui pour moi était que j’avais une enfance assez difficile.







« C’était comme un film d’horreur. J’ai subi des abus sexuels et physiques. J’ai toujours essayé de le pousser dans mon esprit, mais à 40 ans, j’ai eu une dépression. »

La dépendance est devenue tellement incontrôlable que David a révélé qu’il avait tenté de se suicider plus tôt cette année en janvier.

Heureusement, il a été sauvé par un ami à qui il a téléphoné le jour où il a tenté de se suicider.







Il a déclaré: « J’ai tenté de me suicider mais j’ai été arrêté. Puis j’ai passé un coup de fil à un ami et je suis allé rester avec lui et il m’a mis en contact avec Kenward Trust. »

Après avoir contacté l’organisme de bienfaisance, David a réussi à changer sa vie.

Il a dit que si ce n’était pas pour la charité, il ne pense pas qu’il serait en vie aujourd’hui.







David a ajouté: « Je ne suis pas trop dramatique, mais sans Kenward Trust, je pense que je serais mort. »

* Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116123.

Vous pouvez également envoyer un courriel à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale.