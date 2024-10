David Duchovny et Gillian Anderson ont une « relation complexe », selon Star

Gillian Anderson a révélé qu’elle et son ancien Les X-Files sa co-vedette David Duchovny entretient une « relation complexe ».

L’acteur a incarné l’agent spécial du FBI Dana Scully au cours de neuf saisons du drame de science-fiction avant sa fin initiale en 2002. Elle a ensuite repris son rôle aux côtés de Duchovny – qui jouait Fox Mulder – pour deux films et le redémarrage de 2016.

Lors d’une apparition dans la nouvelle saison de Manières à table podcast avec Jessie et Lennie Ware, Anderson a déclaré que même si elle et Duchovny sont amis, leur relation a été complexe.

Semaine d’actualités a envoyé un courrier électronique à un porte-parole de Duchovny pour commentaires mercredi en dehors des heures normales de bureau.

David Duchovny et Gillian Anderson lors de la table ronde « The X-Files » le 15 janvier 2016 à Pasadena, en Californie. Anderson a déclaré qu’ils entretenaient une « relation complexe ».

David Duchovny et Gillian Anderson lors de la table ronde « The X-Files » le 15 janvier 2016 à Pasadena, en Californie. Anderson a déclaré qu’ils entretenaient une « relation complexe ».

Frederick M. Brown/Getty Images



« Nous avons toujours eu une relation assez complexe. Vous savez, quand vous travaillez aussi intensément avec quelqu’un pendant si longtemps, je veux dire que nous étions essentiellement mariés », a déclaré Anderson.

« En fait, j’ai écouté son podcast un certain nombre de fois, et je pense que c’est bien, c’est intéressant. C’est intéressant d’entendre un homme parler si ouvertement de choses émotionnelles. Il parle vraiment de perte, de culpabilité et de sentiments, vous savez.

« Et j’ai l’impression d’en avoir appris plus sur lui en écoutant son podcast qu’en… »

Jessie Ware a plaisanté: « Qu’en fait lorsque vous travailliez avec lui. »

Duchovny a lancé son podcast, Échouez mieux avec David Duchovnyle 7 mai. La description du podcast se lit comme suit : « Être humain, c’est échouer, point final. Et pas seulement échouer une fois, mais échouer beaucoup. Comme l’a dit l’auteur Samuel Beckett : ‘Échouer encore. Échouer mieux.' »

Des rumeurs faisaient état de frictions entre Duchovny et Anderson alors que Le X-Fichiers était diffusé dans les années 1990. Cependant, dans une interview de juillet 2024 avec Les tempsDuchovny a déclaré qu’Anderson n’avait pas influencé sa décision de quitter la série à succès en 2002.

« C’était juste moi qui voulais fonder une famille, mais aussi essayer d’autres choses. Cela m’avait en quelque sorte pris la vie », a-t-il déclaré.

« Il n’y avait aucune animosité avec le spectacle lui-même et les gens avec qui j’ai travaillé. Je suis fier du spectacle – il était culturellement central d’une manière qu’il est très difficile de faire de nos jours dans un paysage fragmenté.

« Il y a tellement d’aspects liés à la foudre que je ne peux m’empêcher de penser à cela comme à une sorte de miracle. »

Anderson avait très peu de crédits à son actif avant la célèbre série créée par Chris Carter.

Il s’agissait notamment des années 1992 Le tournant film avec Raymond J. Barry, qui est également apparu plus tard dans Les X-Fileset Promotion 96 un an plus tard, un drame américain suivant sept étudiants du Havenhurst College, en Nouvelle-Angleterre.

Cependant, la série culte a propulsé Anderson sous les projecteurs et elle a remporté de nombreux prix pour sa part, dont un Emmy et un Golden Globe.

Parlant de l’explosion de sa renommée, elle a déclaré Le Gardien en 2012 : « C’était presque trop de choses à accepter, je pense que je me suis divisé – « c’est » quelqu’un d’autre, et je vais juste travailler, élever un enfant et essayer de faire ces heures sans m’effondrer. C’était très séparé de ce que pense le reste du monde. »