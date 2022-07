David De Gea veut signer une prolongation de contrat à Manchester United

Le gardien de but David de Gea a déclaré qu’il espérait rester à Manchester United et aider le club de Premier League à mettre fin à sa sécheresse de trophées après une “catastrophe” d’une saison.

Le contrat de De Gea expire en juin 2023 et l’Espagnol, qui a rejoint l’Atletico Madrid en 2011, s’est dit prêt à signer une prolongation.

“S’ils me laissent rester, je resterai, c’est sûr. Je suis vraiment à l’aise, heureux et j’espère qu’avant de partir, nous pourrons gagner quelque chose de plus », a déclaré De Gea aux journalistes vendredi, ajoutant qu’il n’avait pas encore ouvert de discussions sur un renouvellement.

A lire aussi : Cristiano Ronaldo de Manchester United dans les limbes alors que l’élite européenne tourne le dos à la superstar portugaise

United a enduré une campagne torride la saison dernière au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir terminé sixième avec 58 points – leur plus bas niveau de l’ère de la Premier League.

Le club n’a pas non plus remporté d’argenterie, prolongeant sa sécheresse de trophées à cinq ans.

“Nous ne pouvons pas faire la même chose car c’était un désastre”, a déclaré De Gea. “C’était très dur, embarrassant parfois.

“Certains matchs ont été un gâchis. C’était douloureux, inacceptable. Parfois, il faut ressentir de la douleur pour monter et continuer.

United affrontera Aston Villa lors d’un match amical de pré-saison à Perth plus tard samedi avant d’affronter l’Atletico Madrid en Norvège le 30 juillet.

Ils lancent leur campagne de championnat à domicile contre Brighton & Hove Albion le 7 août.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici