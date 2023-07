David de Gea publie un tweet cryptique même si l’avenir de Manchester United reste incertain

Le gardien de but de Manchester United, David de Gea, a publié aujourd’hui un emoji de jonglage sur son compte Twitter.

L’Espagnol, qui est toujours en négociation pour un nouveau contrat. Mais le club pourrait envisager une autre direction avec le gardien de l’Internazionale, Andre Onana, selon la rumeur, pour passer à Manchester.

Manchester United procédera à une nouvelle offre verbale pour André Onana. Les conversations se poursuivront avec l’Inter car une première offre d’une valeur de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros supplémentaires a été rejetée. #MUFCLa position d’Onana est claire : prêt à accepter Man United si les deux clubs s’entendent sur les frais. pic.twitter.com/51g69p3Q7g — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 6 juillet 2023

Onana vient de disputer la finale de la Ligue des champions pour Internazionale et était le gardien de Ten Hag pour l’Ajax.

De Gea est le dernier membre qui reste du mandat de Sir Alex Ferguson en tant que manager de Manchester United. Son trophée avec le club consiste en 1 titre de Premier League, 1 FA Cup, 2 Coupes de la Ligue anglaise et un trophée de la Ligue Europa également.

Le gardien a été l’un des points positifs du club depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club et que le club n’a pas pu recréer sa domination au sein de la ligue anglaise de haut vol.

Le tireur a remporté quatre fois le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année, ce qui est un record au club égalé par Cristiano Ronaldo.

L’actuel manager, Erik Ten Hag, a mentionné le besoin de compétition au sein de l’équipe, ce qui pourrait indiquer la signature d’un gardien soit en remplacement, soit en compétition pour l’équipe.

Ten Hag confirme son intention de signer un nouveau GK pour créer de la concurrence, comme il l’a révélé il y a des mois : « De Gea va rester mais je ne dirai pas qu’il sera toujours mon GK N1 », a déclaré au Times. « Je dis cela parce que dans un club comme #MUFC il doit toujours y avoir de la concurrence, à tous les postes », a ajouté ten Hag. pic.twitter.com/h0DtRkuauj — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 29 mai 2023

Bien qu’il ait remporté le prix Golden Glove de Premier League pour la saison 2022-2023, le gardien a fait l’objet de critiques massives en raison des erreurs qu’il a commises et qui ont entraîné la perte du match. Le match à élimination directe contre Séville en Ligue Europa, où il a fait une mauvaise passe à Maguire qui a conduit le défenseur à perdre le ballon et l’attaquant adverse Youssef En-Nesyri a marqué le but.