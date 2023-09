David de Gea pourrait prendre sa retraite à 33 ans si une condition n’est pas remplie par les « grands clubs » intéressés par sa signature

L’avenir de David de Gea en tant que footballeur professionnel pourrait bien dépendre de la façon dont il sera apprécié par les nouveaux prétendants.

C’est selon Le gardienqui rapportent que l’ancien joueur de Manchester United pourrait effectivement prendre sa retraite si l’opportunité de jouer dans un grand club en tant que gardien n°1 ne se présentait pas.

2 De Gea est absent depuis juin Crédit : Getty

2 Le Betis de Manuel Pellegrini serait intéressé Crédit : Getty

Les 12 années passées par le joueur de 33 ans à Old Trafford se sont malheureusement terminées en juin lorsqu’il aurait vu son offre de contrat retirée par United.

Au cours des trois mois qui ont suivi, De Gea s’est entraîné seul, mais n’a pas encore trouvé de nouveau club malgré plusieurs approches de la Saudi Pro League, qui dépense beaucoup d’argent.

Des rapports en provenance d’Espagne au cours de la semaine ont affirmé que les équipes de LaLiga, le Real Betis et Valence, envisageaient tous deux un transfert gratuit de De Gea, mais il ne le ferait qu’en se joignant en tant que premier choix.

On peut également se demander si l’une ou l’autre de ces équipes sera en mesure de concourir pour les « honneurs majeurs », ce que The Guardian cite comme un souhait, bien que les deux équipes cochent certainement la case « club majeur », avec deux des plus grandes bases de fans en Espagne.

Malgré des difficultés vers la fin de son séjour à Manchester, De Gea repart en tant que légende du club avec un titre de Premier League et cinq intronisations dans l’équipe PFA de l’année pour montrer à quel point il était respecté.

Le rapport affirme qu’il n’a pas ressenti un tel respect de la part du club, qui lui a proposé un contrat réduit après l’arrivée d’Andre Onana de 47,2 millions de livres sterling de l’Inter Milan.

Les discussions sur une nouvelle signature ont échoué en juillet après la conclusion de la saison 2022/23, ce qui signifie que l’ancien international espagnol n’a pas pu dire au revoir aux supporters du club à Old Trafford.