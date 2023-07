David De Gea: Man Utd devrait reprendre les pourparlers sur le contrat la semaine prochaine alors que les rumeurs de transfert d’Andre Onana tourbillonnent | Nouvelles du centre de transfert

Manchester United devrait reprendre les discussions avec David De Gea sur un nouveau contrat la semaine prochaine – le gardien de but se mariant en Espagne ce week-end.

Le contrat de De Gea expire le vendredi 30 juin à minuit, mais le joueur de 32 ans profite de temps privés avec sa famille et United ne veut pas interrompre cela.

United, pense-t-on, poursuivra les discussions en face-à-face avec De Gea en temps voulu.

De Gea, qui a rejoint Man Utd en provenance de l’Atletico Madrid en 2011, a fait 545 apparitions depuis son arrivée à Old Trafford et a battu le record de draps propres du club plus tôt cette saison, dépassant Peter Schmeichel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux meilleurs arrêts de Premier League des légendes de Manchester United Peter Schmeichel et David De Gea



L’Espagnol a enduré une saison difficile avec de multiples erreurs très médiatisées et un examen de plus en plus minutieux de ses lacunes en matière de possession, mais a quand même réussi à remporter le prix Golden Glove de la Premier League.

United a une variété d’options de gardien de but pour la saison prochaine, même si les discussions avec De Gea échouent, Dean Henderson revenant de son prêt à Nottingham Forest et le contrat de Tom Heaton prolongé.

Ciel en Italie rapportent que United devrait faire un geste pour le gardien de but de l’Inter Milan Andre Onana, qui a précédemment travaillé avec le patron de Man Utd Erik ten Hag à l’Ajax.

Pourquoi Ten Hag voudrait un changement au n ° 1

Ben Grounds de Sky Sports :

Ten Hag a immédiatement identifié – sur la base de son style de jeu préféré à l’Ajax – que De Gea ne conviendrait pas. Son profil ne répondait pas aux critères basés sur l’approche basée sur la possession de son nouveau manager.

Il y a eu des problèmes de démarrage immédiats, comme en témoigne l’humiliation 4-0 à Brentford – une «classe désastreuse» pour De Gea, mais le résultat de ne pas jouer avec les forces de ceux à la disposition de Ten Hag.

Le blâme pourrait être réparti des deux côtés, et le patron de United a reconnu qu’il y aura de la douleur en cours de route alors qu’il cherche à façonner United à son image. Des leçons ont été apprises lorsque le gardien de but a reçu l’instruction de donner des coups de pied longs contre des équipes au pressing haut.

United a pris contact avec l’Inter Milan au sujet d’Andre Onana et a examiné David Raya de Brentford et Diogo Costa de Porto. Ten Hag a publiquement soutenu De Gea, mais le Néerlandais n’a jamais garanti qu’il serait n°1 la saison prochaine, même s’il était resté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez le hurlement de De Gea contre West Ham vers la fin de la saison



Dean Henderson est de retour au club après la fin de sa période de prêt à Nottingham Forest, donc United pourrait choisir de promouvoir de l’intérieur.

Pour De Gea, chaque performance stellaire a été décontextualisée par des manques de concentration. Ten Hag conserve le désir de construire une équipe à l’aise tout au long du jeu de construction, avec un gardien de but qui n’hésite pas à sortir de sa ligne.

Nous nous souvenons comment le tir de Said Benrahma a été autorisé à le traverser lors de la défaite à West Ham, comment il a été coupable dans une certaine mesure sur les trois buts de Séville au match retour pour éliminer United de la Ligue Europa.

Il y a ensuite eu des critiques sur la façon dont la deuxième défaite d’Ilkay Gundogan lors de la défaite finale de la FA Cup contre Manchester City a été autorisée à voyager jusqu’ici sans que De Gea ne réajuste ses pieds.

Dans les moments cruciaux, dans les matchs clés, combien de fois a-t-il été l’homme de la grande occasion ?

Le désir de De Gea est de continuer à jouer au plus haut niveau. Prendre un autre jour de paie lucratif en Arabie saoudite serait une acceptation que ces jours sont derrière lui.

United a d’autres incendies à combattre cet été. Au-delà de la prise de contrôle prolongée, il y a une volonté de recruter au moins un nouvel attaquant, l’intérêt restant pour Rasmus Hojlund d’Atalanta.

Il y a l’espoir que le budget de transfert puisse être augmenté par les ventes de joueurs, en conjonction avec l’avenir du capitaine Harry Maguire, Fred, Scott McTominay et Anthony Martial.

Mais tout cela serait poussé plus bas dans l’ordre hiérarchique si la fin de partie de l’énigme De Gea laissait un poste vacant au n ° 1.

De Gea a-t-il fait la différence en ajoutant une place parmi les quatre premiers au succès de la Coupe Carabao, ou l’écart de 14 points avec Man City aurait-il été plus proche avec un gardien différent?

Après avoir joué chaque minute, il a certainement joué son rôle – mais la mesure dans laquelle sa présence a défini le destin de United persiste.

Pour que tous les problèmes innombrables de United soient résolus, l’absence d’un bouchon de premier choix apparaîtrait comme la priorité absolue et la seule préoccupation de Ten Hag.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.