David de Gea: L’avenir du gardien de but de Manchester United atteint sa fin de partie avec Erik ten Hag prêt pour un nouveau mal de tête | Nouvelles du football

Lorsque Petr Cech a entrepris le court voyage à travers Londres pour rejoindre Arsenal depuis Chelsea, son capitaine John Terry a affirmé que le joueur de 33 ans vaudrait jusqu’à 15 points par saison pour le club qu’il rejoignait.

Cech, qui a eu l’honneur d’être intronisé au Temple de la renommée de la Premier League en mai, est le gardien de but le plus titré de l’histoire de la Premier League.

Ses 202 clean sheets dans la compétition – dont 163 pour Chelsea – est un record qui devrait résister à l’épreuve du temps.

Mais, encore un an plus jeune que lorsque Cech a fait ce changement, où David de Gea se classerait-il sur la liste des gardiens de but à avoir honoré le jeu anglais ?

En référence à la citation de Terry, certains fans de Manchester United peuvent cruellement affirmer que l’Espagnol a également contribué à 15 points – mais à ses dépens.

L’énigme De Gea

Jetez un œil aux meilleurs arrêts de Premier League des légendes de Manchester United Peter Schmeichel et David de Gea après que l’Espagnol a battu le record de la feuille blanche de Manchester United



Au cours d’une carrière couvrant jusqu’à présent 540 apparitions dans le football anglais depuis son arrivée en 2011, De Gea a commis 17 erreurs menant à des buts en Premier League – le plus grand nombre de gardiens espagnols dans l’histoire de la compétition. Mais étant donné le volume de jeux, est-ce un nombre particulièrement élevé ?

Si cela doit prouver sa dernière semaine dans le football anglais, son séjour de 12 ans à Old Trafford sera plutôt difficile à définir. La saison dernière a apporté le Golden Glove ainsi que le record de feuille blanche de Peter Schmeichel.

Lorsque De Gea a reçu le prix, Roy Keane – au premier rang de ses détracteurs – a déclaré Sports aériens : « United a dû s’améliorer par rapport à l’année dernière, ils étaient si mauvais défensivement.

« Ils lui donnent tous des tapes dans le dos. Je le déplacerais rapidement, De Gea. Il ne récupérera pas les trophées de United, absolument pas. United devait s’améliorer par rapport à l’année dernière, alors tout le monde le tapote sur la tête. C’est ridicule. C’est son boulot.

C’est vrai, mais ce n’est pas comme si ceux qui étaient devant lui avaient exactement excellé de manière constante au cours d’une décennie de recherche d’un autre titre de Premier League.

Pourquoi garder confiance en De Gea pourrait être récompensé

Erik ten Hag a précédemment déclaré que United ne serait pas dans la position dans laquelle il se trouve sans la contribution de David de Gea et soutient son gardien de but



De Gea réfléchira à un travail bien fait après avoir enregistré plus de blanchissages que ses pairs pour la deuxième fois. Ses 16 draps propres au cours de la saison dernière n’éclipsent pas tout à fait les 18 qu’il a réussis lors de la campagne 2017/18.

Définir son impact et la croyance largement répandue selon laquelle Erik ten Hag a une vision pour United qui a un profil différent gardant son objectif, n’est pas facile à cerner. C’est une énigme vérifiable.

Le joueur de 32 ans a ses détracteurs, certains aussi médiatisés que ses erreurs, qui ont contribué au point de vue selon lequel De Gea est une position problématique que United doit prioriser cet été.

Le dépisteur des gardiens de but de Manchester United, Tony Coton, dit que nous devons tous « surveiller cet espace » concernant l’avenir de David de Gea au club



Il y a la taxe supplémentaire d’être le gardien de but de l’un des plus grands clubs du monde – en tant que gardien le mieux payé au monde en plus d’être le footballeur espagnol le mieux payé.

Cela n’est pas toujours synonyme de succès, de la même manière que son fier record de feuille blanche ne raconte pas toute l’histoire. Ses partisans souligneront cependant 12 ans de service au cours d’une période tumultueuse de l’histoire de United.

De 2011 à nos jours, il a été la seule constante ; jugé assez bon pour arriver en tant que successeur d’Erwin van der Sar sous Sir Alex Ferguson en tant que maigre de 20 ans.

Signé pour un record britannique pour un gardien de but d’environ 18,9 millions de livres sterling, De Gea avait excellé à l’Atletico Madrid, où son entraîneur des gardiens de but Diego Diaz a déclaré en 2010 : « Même s’il continue de grandir physiquement et mentalement, il est déjà sur la voie de devenir l’un des meilleurs gardiens du moment. Tout autre résultat serait une déception. »

Devenu le rôle avec cette approbation retentissante, il est resté le n ° 1 de United sous David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick et – jusqu’à présent – ​​Ten Hag.

Son départ potentiel est également empreint de confusion. On supposait qu’il arriverait un moment où son avenir serait clarifié.

La saison s’est terminée sans fanfare sur un dernier match pour le club. Il y a eu des rapports d’intérêt très ténus « de l’Arabie saoudite », mais rien de concret. Pas de fumée, donc pas de feu.

Mais à l’approche de la dernière semaine de son contrat, son avenir est devenu très clair. Pour United, c’est l’utiliser ou perdre du temps.

Il est apparu qu’ils veulent le garder, mais à des conditions considérablement réduites.

Image:

Les discussions restent ouvertes entre club et joueur





Mardi, les supporters de United ont bloqué l’entrée du Megastore du club pour protester contre la famille Glazer au milieu de la saga de propriété en cours.

Pour ajouter au chaos, il a émergé via L’athlétisme que le club est revenu sur une proposition convenue de prolonger le contrat de De Gea.

Il a été rapporté que le joueur avait accepté une réduction drastique de son salaire hebdomadaire de 375 000 £ – mais le club n’a pas signé le contrat.

De Gea s’est engagé à rester à Old Trafford aussi longtemps qu’il était recherché, mais l’offre ultérieure sur la table d’un salaire encore plus bas teste maintenant sa détermination.

Image:

De Gea a rejoint Manchester United depuis l’Atletico Madrid en 2011





Le joueur a parfaitement le droit de se demander comment ces derniers mois se sont déroulés. Bien qu’il ne soit pas tout à fait au même niveau que dans sa pompe, un joueur de plus de 450 apparitions pour United devrait-il mériter un plus grand respect ?

Ceux qui peuvent se tenir des deux côtés du débat peuvent convenir que le processus par lequel nous sommes arrivés à ce jour, avec De Gea sur la bonne voie pour devenir un agent libre, est symptomatique du malaise actuel du club.

En février, De Gea est entré dans l’histoire avec sa 400e apparition en Premier League pour United, aucun joueur non britannique n’en faisant plus pour un club.

Mais permettre à son contrat de se terminer à 32 ans, toujours considéré comme un bon âge pour un gardien de but de 45 sélections internationales, sent la mauvaise planification. À tout le moins, United a lancé la boîte sur la route lorsqu’il s’est agi de résoudre le problème du gardien de but, bien que d’autres domaines ne soient toujours pas résolus.

Pourquoi Ten Hag voudrait un changement au n ° 1

Jouer à l’arrière devient de plus en plus populaire en Premier League – mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Voici quelques-uns des meilleurs exemples de cette saison où les équipes ont payé le prix



Lorsque Ten Hag est arrivé il y a un an, il a été immédiatement identifié – sur la base de son style de jeu préféré à l’Ajax – que le visage de De Gea ne conviendrait pas. Son profil ne répondait pas aux critères basés sur l’approche basée sur la possession de son nouveau manager.

Il y a eu des problèmes de démarrage immédiats, comme en témoigne l’humiliation 4-0 à Brentford.

La première mi-temps au Gtech Community Stadium a été une « classe désastreuse » pour De Gea et Harry Maguire, mais le résultat de ne pas jouer avec les forces de ceux à la disposition de Ten Hag.

Le blâme pourrait être réparti des deux côtés, et le patron de United a reconnu qu’il y aura de la douleur en cours de route alors qu’il cherche à façonner United à son image. Des leçons ont été apprises lorsque le gardien de but a reçu l’instruction de donner des coups de pied longs contre des équipes au pressing haut.

Image:

United envisage d’autres options, dont Diogo Costa





United a établi des contacts initiaux avec l’Inter Milan au sujet d’Andre Onana, et a examiné David Raya de Brentford et Diogo Costa de Porto. Ten Hag a publiquement soutenu De Gea, mais le Néerlandais n’a jamais garanti qu’il serait n°1 la saison prochaine, même s’il était resté.

Dean Henderson est de retour au club après la fin de sa période de prêt à Nottingham Forest, donc United pourrait choisir de promouvoir de l’intérieur.

Pour De Gea, chaque performance stellaire a été décontextualisée par des manques de concentration. Ten Hag conserve le désir de construire une équipe à l’aise tout au long du jeu de construction, avec un gardien de but qui n’hésite pas à sortir de sa ligne.

Nous nous souvenons comment le tir de Said Benrahma a été autorisé à le traverser lors de la défaite à West Ham, comment il a été coupable dans une certaine mesure sur les trois buts de Séville au match retour pour éliminer United de la Ligue Europa.

Terry Gibson décrit le moment où Séville a marqué son troisième après une erreur coûteuse de David de Gea





Il y a ensuite eu des critiques sur la façon dont la deuxième défaite d’Ilkay Gundogan lors de la défaite finale de la FA Cup contre Manchester City a été autorisée à voyager jusqu’ici sans que De Gea ne réajuste ses pieds.

Dans les moments cruciaux, dans les matchs clés, combien de fois a-t-il été l’homme de la grande occasion ?

À juste titre, dans ce qui pourrait prouver sa dernière apparition à Old Trafford, il y avait un rappel de De Gea à son meilleur alors que très peu de choses étaient en jeu.

Fulham menait lorsque De Gea a sauvé le penalty d’Aleksandar Mitrovic devant le Stretford End. Ce n’est qu’une note secondaire dans une saison épuisante, mais United continuerait à gagner le match.

Image:

Erik ten Hag a publiquement soutenu De Gea à plusieurs reprises





Ten Hag a déclaré par la suite : « Je pense que cela se voit même à cet âge, vous pouvez progresser. C’était une belle sauvegarde.

« Une vraie montée en puissance dans sa performance et je pense que c’est pareil pour notre équipe durant la saison, bien n’est pas assez bien et il faut faire mieux.

« C’était un super arrêt au bon moment dans le match parce que, 2-0, alors ça va être difficile de gagner le match. »

David de Gea a eu un moment à oublier lorsque le gardien de but de Manchester United a semblé perdre pied et a offert à Said Benrahma de West Ham le but gagnant dans leur défaite 1-0.



Le désir de De Gea est de continuer à jouer au plus haut niveau. Prendre un autre jour de paie lucratif en Arabie saoudite serait une acceptation que ces jours sont derrière lui.

Mais en permettant à son contrat d’expirer, peut-être seulement alors le joueur sera-t-il pleinement apprécié dans un environnement moins hostile, devenant l’un des meilleurs au monde, comme l’avait prédit son entraîneur des gardiens Diaz.

United avait d’autres incendies à combattre cet été. Au-delà de la prise de contrôle prolongée, il y a le va-et-vient avec Chelsea sur Mason Mount.

Image:

Andre Onana montre un bon jeu de jambes pour l’Inter Milan





Il y a une volonté de recruter au moins un nouvel attaquant, l’intérêt restant pour Rasmus Hojlund d’Atalanta après les premiers contacts entre les clubs.

Il y a l’espoir que le budget de transfert puisse être augmenté par les ventes de joueurs, en conjonction avec l’avenir du capitaine Maguire, Fred, Scott McTominay et Anthony Martial.

Mais tout cela serait poussé plus bas dans l’ordre hiérarchique si la fin de partie de l’énigme De Gea laissait un poste vacant au n ° 1.

United a terminé huit points au-dessus de Liverpool, cinquième, pour assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière. Compte tenu de la différence de buts supérieure de City, ils étaient également à 15 points du sommet de la Premier League.

Image:

De Gea pose avec le trophée de la Coupe Carabao





De Gea a-t-il fait la différence en ajoutant une place parmi les quatre premiers au succès de la Coupe Carabao, ou l’écart avec City aurait-il été plus étroit avec un gardien de but différent?

Après avoir joué chaque minute, il a certainement joué son rôle – mais la mesure dans laquelle sa présence a défini le destin de United persiste.

Pour que tous les problèmes innombrables de United soient résolus, l’absence d’un bouchon de premier choix apparaîtrait comme la priorité absolue et la seule préoccupation de Ten Hag.

